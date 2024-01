Pourquoi Trump a probablement plus de latitude pour s’emporter dans les procès criminels

Un juge fédéral a menacé mercredi d’expulser Donald Trump d’un procès civil. Les juges qui supervisent ses affaires pénales cette année pourraient être moins enclins à lancer des ultimatums similaires.

Le défi auquel sont confrontés les juges dans les quatre procès pénaux de Trump est la nécessité de trouver un équilibre entre les explosions potentielles et les droits légaux spécifiques des accusés, selon les experts juridiques.

Les accusés criminels ont le droit constitutionnel d’être présents à leur procès – un droit qui n’est pas aussi absolu dans les affaires civiles. Même si les juges peuvent toujours expulser les accusés au cours d’une procédure pénale si leur conduite est jugée suffisamment mauvaise, ils peuvent hésiter à s’aventurer sur ce territoire.

“Un accusé a le droit d’être présent à toutes les procédures, et j’ai eu des cas où des condamnations ont été annulées parce qu’un juge avait placé un homme dans une autre pièce où il pouvait tout regarder mais ne pouvait pas communiquer avec son avocat”, a déclaré Danny. Cevallos, avocat et analyste juridique de NBC News. “Ainsi, chaque fois qu’un juge récuse un accusé dans une affaire pénale, il doit considérer certaines questions constitutionnelles très importantes dans la possibilité que l’affaire soit annulée.”

Le procès en dommages-intérêts de E. Jean Carroll s’est enflammé mercredi lorsque le juge a menacé d’expulser Trump de la salle d’audience pour avoir fait des commentaires lors du témoignage d’un témoin que l’avocat de Carroll a déclaré que le jury aurait pu entendre.

Même si les juges peuvent toujours décider que les accusés ont renoncé à leur droit d’être présents dans la salle d’audience s’ils ont des crises de colère, ce qui constitue un comportement suffisamment inapproprié pour être expulsé dépend du juge.

“Combien de fois un juge l’avertira-t-il avant de les expulser de la salle d’audience ? Encore une fois, cela dépend du juge”, a déclaré Sam Rabin, un avocat de la défense pénale qui a servi sous Janet Reno lorsqu’elle était procureure de l’État de Floride, avant de était procureur général des États-Unis sous l’administration Clinton. “Cela dépend de sa sensibilité à d’autres questions, comme le droit d’une personne d’être présente à son procès. Et dans le cas de Donald Trump, vous savez, la perception qu’il serait traité injustement.”

Les actions qui pourraient amener un juge à exclure un accusé comprennent les menaces, la violence physique et la violence verbale, qui sont les plus courantes, a déclaré Dean Johnson, avocat de la défense pénale et analyste juridique pour NBC Bay Area.

La violence verbale pourrait signifier “interrompre les avocats qui interrogent les témoins, interrompre les témoins, faire des commentaires sarcastiques sur le juge, son équipe, le jury”, a déclaré Johnson. “Si c’est suffisamment extrême et si c’est suffisamment répété, alors le juge peut – dans une affaire civile ou pénale – éventuellement exclure l’accusé.”

Avant que les juges n’excluent les accusés criminels de la salle d’audience, ils doivent les avertir et exposer les conséquences de la violation des ordonnances du tribunal, a déclaré Glenn Kirschner, analyste juridique de NBC News.

“Si vous réprimandez un accusé ou un intimé une fois et qu’il fait précisément ce que le juge lui a dit de ne pas faire, à mon avis et selon mon expérience, les cours d’appel confirmeraient la décision d’un juge de retirer l’accusé ou l’intimé de la salle d’audience”, » Kirschner a dit.

Lors des procès impliquant les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, certains juges ont dû faire face aux explosions des accusés. Dans au moins trois cas dont ont été témoins des journalistes de NBC News, les accusés des émeutes du Capitole ont interrompu ou manqué de respect à plusieurs reprises les juges lors des audiences. Dans les trois cas, les accusés avaient des problèmes de santé mentale ou des diagnostics de troubles tels que le trouble de stress post-traumatique et le trouble bipolaire.

Brandon Fellows, un émeutier du 6 janvier qui a été reconnu coupable d’outrage à la justice l’année dernière, a été jugé pour outrage et condamné à cinq mois de prison par le juge Trevor McFadden, nommé par Trump, après que Fellows ait qualifié le tribunal de McFadden de « tribunal kangourou », une remarque qu’il a faite en dehors de sa présence. du jury. Les boursiers avaient déclaré aux jurés qu’il appartenait au spectre autistique et qu’il souffrait d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité.

Si les accusés souffrent de véritables dépressions mentales, les juges pourraient les arrêter et s’assurer qu’ils obtiennent de l’aide. Mais si quelqu’un se comporte mal sans diagnostic de santé mentale, les juges « le toléreront une ou deux fois, puis le condamneront pour outrage au tribunal », a déclaré Heather Shaner, qui a été l’avocat commis d’office de nombreux accusés du 6 janvier. .

« Vous avez affaire à des gens qui ont un ego et qui ont aussi un tribunal à diriger », a déclaré Shaner. “Ce sont des gens puissants, et je ne pense pas qu’ils supportent beaucoup de conneries.”

Shaner a prédit que Trump bénéficierait de « beaucoup plus de latitude », car il s’agit d’une situation très inhabituelle pour un ancien président cherchant un autre mandat à la Maison Blanche et en tête dans les sondages pour l’investiture de son parti.

Trump pourrait faire l’objet de poursuites pénales devant plusieurs juges différents cette année dans le cadre d’allégations d’ingérence électorale, de falsification de dossiers commerciaux et de mauvaise manipulation de documents classifiés. Il a plaidé non coupable dans chaque cas.

L’un des premiers tests de l’attitude de Trump dans une salle d’audience en vue d’un procès pénal pourrait avoir lieu en mars devant la juge de district américaine Tanya Chutkan, qui supervise l’affaire d’ingérence dans les élections fédérales à Washington. Le calendrier de cette affaire a été suspendu jusqu’à ce qu’un appel soit statué.

“Je pense que Chutkan est brillante, et je pense qu’elle fera preuve de sang-froid et essaiera de le faire se comporter par l’intermédiaire de son avocat, et j’espère que cela fonctionnera”, a déclaré Shaner. “Parce que, les choses se passent bien, elle devrait le traiter comme n’importe quel autre accusé, parce que c’est sa responsabilité.”

Les explosions des accusés pourraient également ne pas plaire aux jurys, ont déclaré les experts juridiques.

“Pour la plupart des jurés, c’est leur première et peut-être la seule fois dans une salle d’audience. Ils s’attendent et comprennent que le juge est aux commandes. Généralement, si quelqu’un désobéit continuellement aux décisions d’un juge – si un accusé agit, par exemple – cela ne le fait généralement pas. Cela ne convient pas au jury”, a déclaré Chuck Rosenberg, analyste juridique de NBC News et ancien avocat américain. “Je ne pense pas que M. Trump ou tout autre accusé, d’ailleurs, s’en sortirait avec une série d’explosions mises en scène.”

Mais Trump a souvent tenté d’utiliser les questions juridiques comme aliment politique, arguant qu’il était victime de chasses aux sorcières, envoyant des appels de fonds après des décisions juridiques et en s’en prenant aux juges et aux procureurs sur les réseaux sociaux et lors de rassemblements politiques. L’année dernière, son meilleur jour en matière de collecte de fonds en ligne a eu lieu lorsqu’il a été traduit en justice à New York dans le cadre de l’affaire du secret.

C’est pour ces raisons que certains experts affirment que Trump pourrait décider que discuter avec un juge l’aide politiquement.

“Vous pouvez collecter des fonds grâce à l’idée que l’État profond vient de m’expulser de la salle d’audience”, a déclaré Kirschner, expliquant pourquoi il pense que Trump veut être expulsé du procès.

L’échange de Trump avec le juge mercredi semble s’écarter de son comportement habituel en salle d’audience dans l’affaire d’ingérence électorale. Lors de comparutions précédentes dans le cadre de cette affaire, il était un peu plus réservé. Mais ces comparutions n’incluaient pas le témoignage d’une femme qui l’avait accusé d’agression.

Lorsqu’un panel de trois juges d’appel fédéraux a entendu ce mois-ci les plaidoiries sur la question de savoir si l’immunité présidentielle devait protéger Trump contre toute poursuite pour ses tentatives d’annulation de l’élection présidentielle de 2020, Trump a surtout écouté tranquillement, écrivant occasionnellement des notes à son avocat sur un bloc-notes jaune. . Il a été très animé lorsque son avocat a déclaré qu’il gagnait contre le président Joe Biden lors des élections de 2024, ce qui l’a amené à hocher vigoureusement la tête « oui ».