Pourquoi trois courses du Congrès de banlieue ont été parmi les plus chaudes de l’État – Shaw Local

Trois affrontements de banlieue ont été parmi les courses au Congrès les plus disputées de l’Illinois avant les élections de mardi.

Dans le 6e arrondissement, le 11e arrondissement et le 14e arrondissement, les challengers républicains tentent de renverser les titulaires démocrates. Les courses ont été coûteuses, la plupart des campagnes recueillant et dépensant des millions pour partager leurs messages avec les électeurs par le biais de publicités télévisées et d’autres moyens.

Les trois courses ont également été assez désordonnées, les candidats – ou leurs équipes et supporters – essayant de discréditer leurs rivaux dans des interviews, des discours, des communiqués de presse et des publications sur les réseaux sociaux.

La criminalité, l’économie et l’avortement ont été des problèmes dans les courses politiques à travers le pays ce cycle, et ils ont été discutés par les deux candidats lors du 6e. Mais la loi controversée SAFE-T de l’État a été un point central pour le républicain Keith Pekau.

Pekau, qui est également le maire d’Orland Park, a critiqué avec véhémence certains éléments de la loi de 2021, en particulier la disposition qui éliminera la caution en espèces pour les accusés à partir du 1er janvier. Il s’est prononcé contre elle lors des réunions du conseil du village et dans des entretiens avec les médias nationaux. .

Le titulaire démocrate à deux mandats Sean Casten de Downers Grove n’a pas répondu aux plaintes de Pekau concernant la loi SAFE-T. Son équipe de campagne a noté qu’il s’agissait d’un problème d’État et non fédéral.

Cependant, Casten a critiqué Pekau pour avoir publiquement critiqué un événement de bingo drag prévu pour les adolescents à la bibliothèque publique de Downers Grove. Après l’annulation du rassemblement en raison de menaces contre la bibliothèque et son personnel, Casten a déclaré que Pekau et les membres d’un groupe appelé Awake Illinois qui s’opposaient également à l’événement “devraient avoir honte d’eux-mêmes” pour avoir créé un environnement dangereux.

Jusqu’à la mi-octobre, Casten avait levé plus de 5 millions de dollars et dépensé près de 4,9 millions de dollars. L’équipe Pekau avait collecté environ 1,3 million de dollars et dépensé environ 1,2 million de dollars.

Le 6e district comprend des parties des comtés de Cook et DuPage.

La républicaine de Woodstock Catalina Lauf défie le démocrate de Naperville Bill Foster pour le siège du 11e district qu’il occupe depuis 2013.

Lauf, qui s’est présentée sans succès dans le 14e en 2020, a vanté son héritage latino-américain, son rôle de conseillère du département américain du Commerce sous l’administration du président Donald Trump et son appréciation pour les vétérans militaires américains pendant la campagne.

Conseiller d’une société de nutrition pour enfants, Lauf a défendu une philosophie de politique étrangère “America-First”, s’est opposé au droit à l’avortement et a promu le droit aux armes à feu. Elle s’est également insurgée contre ce que son site Web appelle “l’hypersexualisation de nos jeunes” dans les écoles.

Cette dernière position a attiré pas mal d’attention le mois dernier lorsque Lauf a tweeté que certaines écoles fournissent des bacs à litière aux élèves qui aiment prétendre qu’ils sont des animaux anthropomorphes – une affirmation démystifiée à plusieurs reprises comme un canular. Lorsqu’on lui a demandé de partager la preuve d’une telle activité, Lauf n’en a fourni aucune.

Foster, qui est fier de son statut de seul physicien titulaire d’un doctorat. diplôme au Congrès, s’est opposé à la position de Lauf sur l’avortement, affirmant que les femmes devraient avoir le droit légal de mettre fin à une grossesse. Foster pense également que la propriété privée et la vente d’armes de type militaire devraient être interdites.

Jusqu’à la mi-octobre, la campagne de Foster avait recueilli environ 3,4 millions de dollars et dépensé près de 4 millions de dollars. Lauf avait recueilli environ 2,4 millions de dollars et dépensé environ 2,3 millions de dollars.

Le 11e district englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

La représentante démocrate américaine Lauren Underwood de Naperville brigue un troisième mandat pour représenter le 14e district, tandis que le républicain Scott Gryder d’Oswego – le président du conseil du comté de Kendall – tente de la renverser.

Les candidats sont opposés sur de nombreuses questions, y compris le débat sur l’immigration. Alors qu’Underwood veut que les États-Unis créent une voie vers la citoyenneté pour les immigrants qui vivent ici illégalement, Gryder appelle à une frontière plus forte avec le Mexique et soutient l’achèvement d’un mur là-bas.

Ils sont aussi à des kilomètres l’un de l’autre sur le contrôle des armes à feu. Alors que Underwood a déclaré qu’elle soutenait ce qu’elle appelle des solutions législatives de “bon sens” telles que la vérification universelle des antécédents et les lois du drapeau rouge qui permettraient aux autorités de retirer temporairement les armes à feu d’une personne potentiellement dangereuse, Gryder a déclaré que les lois existantes doivent être mieux appliquées plutôt que de créer de nouvelles ceux.

Underwood a critiqué Trump pour avoir refusé d’admettre qu’il avait perdu les élections de 2020 et pour avoir orchestré un effort pour annuler les résultats. Elle a déclaré que Trump avait agi de manière criminelle en ne faisant rien pour empêcher l’attaque meurtrière du Capitole.

Gryder a hésité à tenir Trump responsable du siège, affirmant qu’il était “concentré sur cette élection”.

Jusqu’à la mi-octobre, la campagne d’Underwood avait rapporté environ 6,5 millions de dollars et dépensé environ 5,1 millions de dollars. La collecte de fonds et les dépenses de Gryder étaient encore bien inférieures à 1 million de dollars.

Le 14e district englobe des parties des comtés de Kane, Will, DeKalb, Kendall, La Salle, Bureau et Putnam.

Chaque siège à la Chambre des États-Unis est en élection mardi, y compris les 17 de l’Illinois. Cinq autres incluent des parties des banlieues nord, nord-ouest ou ouest.

Dans le 3e district, la démocrate Delia Ramirez de Chicago et le républicain Justin Burau de Winfield se présentent pour un siège ouvert.

Dans le 5e district, le démocrate sortant Mike Quigley de Chicago est défié par le républicain Tommy Hanson, également de Chicago.

Dans le 8e district, le démocrate sortant Raja Krishnamoorthi de Schaumburg est défié par le républicain Chris Dargis du Palatin.

Dans le 9e district, le démocrate sortant Jan Schakowsky d’Evanston est défié par le républicain Max Rice de Chicago.

Dans le 10e district, le démocrate sortant Brad Schneider de Highland Park est défié par le républicain Joe Severino de Lake Forest.

