Pourquoi Trinity Rodman devrait remplacer Mallory Swanson sur USWNT

Mettons cela de côté dès le départ : vous ne pouvez pas remplacer Mallory Swanson.

Alors qu’il ne reste que huit semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, et son équipe ont certainement réfléchi à la manière de procéder. Ils ont probablement perdu le sommeil à cause de ça aussi. Mais essayez comme vous pourriez, vous ne pouvez pas.

Jusqu’au moment où elle s’est déchiré le tendon rotulien de son genou gauche le mois dernier, Swanson était une partante bloquée sur l’aile gauche pour les Américains. Elle a marqué dans les cinq matchs de l’USWNT en 2023 et a mené l’équipe dans les buts jusqu’à sa blessure contre l’Irlande lors de la dernière pause internationale avant la Coupe du monde. La combinaison de dribbles directs, de vitesse et de présence de la boîte de Swanson est unique, et elle en a profité pour pousser constamment les arrières adverses.

Avant de descendre, Swanson n’allait pas seulement être un élément clé de la quête de l’USWNT pour tripler à la Coupe du monde cet été. Elle allait être le élément clé. Les États-Unis ne peuvent pas complètement remplacer leur dynamisme sur l’aile, mais elles doivent encore avancer, et Andonovski doit décider comment procéder sans son attaquant le plus dangereux.

Andonovski a des options, cela ne fait aucun doute. C’est ce qu’il y a de mieux dans le fait d’être l’entraîneur-chef de l’USWNT : vous ne manquez jamais d’options.

Catarina Macario revient elle-même d’une blessure, et si elle peut revenir bientôt à l’action, Andonovski pourrait l’utiliser sur l’aile opposée à Sophia Smith. Il pourrait également choisir de mettre Alyssa Thompson ou Lynn Williams, qui ont toutes deux été excellentes dans la NWSL cette année, sur sa ligne de front. Il est même possible qu’il procède à un changement de formation plus spectaculaire pour éviter d’utiliser un trois avant sans Swanson.

Mais pour maximiser le potentiel de l’USWNT cet été, une option se démarque des autres : démarrer Trinity Rodman. Voici ce qui fait de Rodman un choix fort dans cette situation imparfaite et comment, si elle en a l’occasion, elle changera l’USWNT.

Pourquoi Rodman équilibre l’USWNT

Qu’elle joue pour le Washington Spirit de la NWSL ou pour l’USWNT, Rodman apporte un équilibre impressionnant aux attaques de son équipe. Vous pensez peut-être : Équilibre? C’est ennuyant. N’est-ce pas le genre de choses que les milieux de terrain défensifs, et non les stars offensives, sont censés apporter ? Dans le cas de Rodman, l’équilibre est tout sauf ennuyeux.

Comme Swanson et Smith, le joueur de 20 ans est direct et souvent dangereux. Elle peut passer devant les défenseurs adverses, percer dans l’attaque et faire des choses comme ça :

Trinity Rodman a vraiment dit : « Très bien… Je vais le faire moi-même. » Quelle course et finition à donner @WashSpirit une avance de 1-0 ! pic.twitter.com/Pn3YSQonXb — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 26 mars 2023

Avec l’équipe nationale, sa vitesse permet aux Américaines de conserver une partie du jeu d’attaque de transition verticale que Swanson et Smith ont presque perfectionné.

Rodman a été une véritable menace de but lors de ses deux premières saisons complètes dans la NWSL. Au cours de son année recrue en 2021, elle a terminé dans le 89e centile pour les buts attendus sans pénalité par 90 minutes parmi les ailiers et les milieux offensifs de la ligue, selon FBref. (Les buts attendus, ou xG, sont une statistique avancée qui mesure la probabilité qu’un tir aboutisse à un but, indiquant à quel point un joueur est doué pour trouver des chances de tir de qualité.) En 2022, elle a terminé dans le 71e centile pour ce même non- statistique de pénalité xG.

Pourtant, Rodman n’est pas Swanson lorsqu’il s’agit de terminer des attaques … même si personne ne l’est. Swanson a marqué en moyenne 0,43 buts par 90 minutes dans la NWSL au cours des deux dernières années. Rodman a marqué en moyenne 0,28 buts par 90. Mais ce qui manque à Rodman, âgée de 20 ans, en termes de score par rapport aux meilleurs des meilleurs, elle le rattrape avec son dépassement.

Trinity Rodman a 17 sélections avec l’équipe nationale féminine des États-Unis et elle est en compétition pour une place sur la liste de l’USWNT pour la Coupe du monde féminine, qui sera nommée en juin. John Todd/football américain/Getty Images

Rodman est une élite pour créer des occasions avec son décès – mieux que Swanson, Smith, Williams, Thompson ou pratiquement n’importe qui d’autre dans la piscine américaine. Utilisant sa vitesse et ses compétences pour ouvrir de l’espace pour trouver des coéquipiers, Rodman est suffisamment similaire à Swanson pour maintenir la chimie et les rotations de position sur les ailes, mais suffisamment différente pour ajouter une nouvelle dimension.

Voici un exemple de la saison dernière de la façon dont la passe de Rodman change les matchs. En visitant le Houston Dash with the Spirit, elle a retrouvé le ballon sur l’aile droite, ce qui pourrait être l’endroit où elle jouera pour les États-Unis cet été avec Smith se déplaçant vers la gauche. Alors qu’elle rattrapait le ballon, Rodman a joué un joli talon arrière à Ashley Sanchez. Grâce à la vision et à l’exécution de Rodman, la paire a pu attaquer deux contre un sur l’aile, créant une opportunité pour Rodman de mettre une balle bien pesée sur un plateau pour qu’Ashley Hatch termine.

Maintenant, c’était joli @WashSpirit. 😍 Trinity Rodman délivre une passe décisive à Ashley Hatch et nous sommes bloqués à Houston. 👀 pic.twitter.com/lz8A5EBODN — Troisième attaque (@AttackingThird) 28 août 2022

Dans le dernier tiers, Rodman sélectionne régulièrement ses coéquipières avec des passes intelligentes. Selon FBref, elle se situe dans le 99e centile par 90 pour les passes et les passes attendues (ou xA, une mesure de la probabilité qu’une passe devienne une passe) parmi les ailiers et les milieux de terrain offensifs.

Rodman est du pied droit, mais la jeune attaquante peut aussi créer un danger avec son pied gauche. Nous l’avons vu sur sa passe décisive pour Swanson lorsque l’USWNT a affronté la Nouvelle-Zélande plus tôt cette année.

Ce jeu – Rodman récoltant la passe décisive et Swanson récoltant le but – offre une explication claire de la plus grande différence entre les deux ailiers en un mot. Là où Rodman voit une opportunité de passer, Swanson voit une opportunité de marquer.

Ces tendances contrastées entre Rodman et Swanson peuvent également être observées dans les données sous-jacentes. La métrique des buts ajoutés utilisée par American Soccer Analysis, qui mesure l’impact des touches d’un joueur sur les chances de marquer et de concéder de son équipe, dépeint Rodman comme un passeur phénoménal. Ses deux saisons complètes dans la NWSL se classent dans le top 25 de leur base de données en fonction de la valeur de passage par match parmi les attaquants partants. Aucune des saisons 2021 ou 2022 de Swanson ne figure dans le top 100.

Ainsi, alors que Swanson fait sa marque avec des dribbles et une pincée de mouvements intelligents dans le dernier tiers, Rodman a un impact sur le jeu avec des dribbles et des mouvements hors balle, et qui passe. Rodman vous traversera toujours, comme Swanson et Smith, mais elle est également heureuse de vous contourner.

Comment Rodman pourrait changer l’USWNT

Grâce à son appréciation à la fois de la finesse et de la force brute, Rodman est moins susceptible de reprendre un jeu que Swanson. Pourtant, Rodman est plus susceptibles d’aider les joueurs vedettes qui l’entourent à maximiser leurs capacités. Pour une équipe comme l’USWNT – avec une liste pleine de faiseurs de différence attaquants – c’est un attribut très précieux. Si Rodman finit par partir pour l’USWNT cet été, elle aidera ses coéquipières à devenir encore plus dangereuses en attaque.

Alex Morgan, qui est le favori pour commencer en tant qu’attaquant de l’USWNT à la Coupe du monde, pourrait être le plus grand bénéficiaire de la présence de Rodman dans la formation de départ. Pourquoi? Eh bien, parce que Morgan compte généralement sur les autres pour lui créer des opportunités. Elle ne veut pas prendre de touches supplémentaires ou battre un défenseur au dribble. Non, Morgan préfère se glisser derrière un défenseur central adverse pour rencontrer un ballon dans la surface pour un tir. Selon FBref, Morgan a terminé avec plus de hors-jeu toutes les 90 minutes que tout autre attaquant de la NWSL l’année dernière, ce qui montre à quelle fréquence elle essaie de courir derrière les arrières adverses.

Lorsque Morgan attend le service avec Rodman sur le terrain, elle peut être sûre qu’une passe de qualité arrive. Même en tant que recrue en 2021, Rodman a montré une plage de passes folle. Sa passe décisive pour le but vainqueur de Kelley O’Hara contre les Red Stars de Chicago dans le championnat NWSL n’est qu’un exemple. D’autres joueurs de la piscine américaine peuvent frapper des balles taquines dans la boîte, mais peu le font aussi souvent que Rodman.

Rodman peut servir ses coéquipières dans la surface, mais elle peut aussi déplacer le ballon rapidement pour mettre en place la passe avant la passe. Avec sa vision, elle aide à casser des blocs compacts bien percés. Parce que l’USWNT a tellement de talent, de nombreuses équipes de la Coupe du monde auront recours à la défense près de leur propre but dans l’espoir de limiter leur espace. À ce stade, les passes et les mouvements avisés de Rodman deviendront encore plus précieux qu’ils ne le sont dans un jeu ouvert.

Tous ses efforts ne se transforment pas en chances réelles, mais Rodman sait comment créer de l’espace et exploiter les lacunes.

Jouant pour l’Esprit, Rodman trouve Hatch avec une passe glissée.



Avec sa course et sa passe, Rodman a forcé la défense du Dash à s’effondrer et a ouvert de l’espace pour un coéquipier sur l’aile.

L’été venu, l’USWNT ne sera plus le même sans Swanson dans l’attaque, et son plafond ne sera pas aussi élevé. Mais puisque vous ne pouvez pas la remplacer, pourquoi ne pas évoluer pendant son absence ? L’ajout des compétences équilibrées de Rodman à la formation de départ permettra aux États-Unis de conserver une partie de la même franchise brûlante qui les aide à semer la peur chez les défenseurs adverses, tout en leur donnant une autre dimension dans le dernier tiers. Elle aidera l’USWNT à devenir plus polyvalent.

Et qui sait? Cette dose supplémentaire de polyvalence pourrait bien être ce dont l’USWNT a besoin pour soulever un autre trophée de la Coupe du monde.