Pourquoi Trevor Noah a gardé sa sortie du Daily Show totalement secrète et la vraie raison pour laquelle il part

Trevor Noah a révélé la vraie raison de sa sortie surprise et plus encore dans une nouvelle interview révélatrice.

Selon le comédien sud-africain, personne, pas même ses propres représentants, ne savait qu’il ferait l’annonce quand il l’a fait.

Noah a également partagé ses plans après le Daily Show, qui comprend une comédie musicale de Broadway sur l’apartheid.

Dans sa première interview depuis l’annonce de son Sortie du spectacle quotidienTrevor Noah révèle tout, de la raison pour laquelle il a gardé le secret à la raison pour laquelle c’était le meilleur moment pour lui de partir.

Discuter avec Lacey Rose du Hollywood ReporterLe comédien sud-africain a révélé qu’il avait gardé sa décision de quitter la série secrète pour tout le monde, y compris Le spectacle quotidien équipage.

“Il commence à parler et à parler, et je regarde Zhubin [Parang, the show’s writer and supervising producer], comme, ‘Qu’est-ce qu’il fait? Nous allons devoir éditer ça “, se souvient la showrunner Jen Flanz de la révélation choquante.

Selon THR, même les représentants de Noah – qui étaient en route pour Toronto où il a filmé son spécial Netflix la nuit après son annonce – ne savaient pas qu’il avait prévu d’annoncer sa sortie.

“Une partie de la raison pour laquelle je l’ai fait de cette façon est que je ne voulais pas que quelqu’un soit la personne qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre, qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre, qui le dit ensuite à quelqu’un d’autre… alors pour moi, c’était comme si manière la plus naturelle de le dire à tout le monde en même temps.” — Trevor Noah sur le secret de sa sortie du Daily Show.

Suite à son annonce, Noah savait que sa décision aurait un impact sur toutes les personnes impliquées, le poussant à s’excuser à chaque fois qu’il en avait l’occasion – quelque chose qu’il dit être une chose très sud-africaine à faire.

“Si vous pouviez choisir une émotion parfaite, évidemment personne ne serait triste”, explique-t-il, ne voulant contrarier personne, “mais je préfère que les gens soient tristes que les gens soient heureux, comme ‘Bon débarras, cette bite est hors de le bâtiment.'”

Quant à savoir pourquoi il a décidé de lancer la bombe un jeudi au hasard, Noah dit qu’après des restrictions strictes pendant la pandémie, il a réalisé à quel point il manquait.

Il a ajouté que les choses n’avaient plus jamais été les mêmes depuis son retour au studio après la réglementation du verrouillage de la pandémie. “Je me suis rendu compte à quel point j’avais raté… [and] faire la série n’était plus aussi amusant non plus.”

Alors, quand son spectacle final diffusé le 8 décembre, le joueur de 38 ans se rendra au Qatar pour assister à quelques matchs de la Coupe du monde de football, puis il rentrera chez lui pour passer les fêtes de fin d’année avec sa famille.

Une fois la nouvelle année lancée, Noah voyagera dans le monde entier pour son Off The Record Tourà partir des États-Unis le 20 janvier.

Il travaillera également en étroite collaboration avec sa société de production Day Zero, qui a déjà préparé plus de 30 projets sur plusieurs plateformes, y compris un projet scénarisé basé sur les premiers jours de l’immigration de Noah aux États-Unis, un jeu vidéo et une comédie musicale de Broadway sur l’apartheid avec un vétéran. le producteur Scott Sanders en préparation.

Et tandis que Noah espère réussir dans ses efforts, une chose dont il ne veut pas plus, c’est la célébrité.