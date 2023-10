Pourquoi Travis Kelce et son ex Kayla Nicole ont-ils rompu ? À l’intérieur de leur séparation – Hollywood Life

Crédit d’image : Vikram Valluri/BFA.com/Shutterstock

Travis Kelce et Kayla Nicole étaient ensemble pendant près de cinq ans jusqu’à leur séparation. Après des fréquentations intermittentes de 2017 à 2022, le joueur des Chiefs de Kansas City a confirmé son statut de célibataire début 2023. Alors, qu’est-ce qui a conduit à leur rupture ? Continuez à lire pour apprendre tout ce que nous savons sur la séparation de Travis et Kayla.

Pourquoi Travis Kelce et Kayla Nicole ont-ils rompu ?

Travis et Kayla se sont séparés et se sont réconciliés plusieurs fois tout au long de leur relation. Après leur brève rupture en 2020, des rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles Travis l’aurait trompée, ce qu’il a nié avec véhémence dans un tweet supprimé depuis.

« Ce sont de fausses nouvelles… un mensonge… et ce n’est pas la raison pour laquelle Kayla et moi avons rompu… emmenez toute votre haine ailleurs s’il vous plaît », a écrit le footballeur à l’époque, selon Divertissement ce soir. Cependant, ce n’était pas la seule rumeur sans fondement qui circulait à propos de Travis et Kayla. Plus tôt cette année, Travis est apparu sur « The Pivot Podcast », où il a confirmé son statut de célibataire. L’athlète a également évoqué le rapport « bon marché » de Barstool Sports, alléguant qu’il n’avait pas payé la moitié de ses factures et celles de Kayla lorsqu’ils étaient ensemble.

« N’adhérez pas à cette merde », a déclaré Travis lors de son apparition en podcast. «Je ne dirais jamais que je la soutenais. Elle avait une vie très stable financièrement et ce qu’elle faisait dans sa carrière. Mais tu dois être fou si tu penses que je ne le ferais jamais [help] ou elle lui a donné quelques milliers de dollars pour acheter de la nourriture ou elle m’a donné de l’argent pour aller chercher de la nourriture. … Nous étions en couple depuis cinq ans. Cent dollars ici, cent dollars là-bas, on n’y avait même pas pensé.

Même Kayla a nié cette information en s’adressant à X (anciennement Twitter) en en écrivant« Je ne sais pas d’où vous sortez ces absurdités, mais c’est absurde et très faux. »

Qu’ont dit Travis Kelce et Kayla Nicole à propos de leur relation ?

Lorsqu’ils étaient ensemble, Kayla a révélé comment elle et Travis se sont rencontrés pour la première fois, selon une capture d’écran de ses histoires Instagram obtenue par TMZ.

« Il me suivait et flirtait sur Insta depuis quelques mois », a-t-elle révélé dans une histoire Instagram supprimée depuis et capturée par TMZ. «Tous les doubles taps et pas de DM. Tellement après un peu de courage liquide et un discours d’encouragement de @iqueenb (quelque chose du genre « QU’ATTENDEZ-VOUS »), je lui ai envoyé un message pour le Nouvel An. [sic] », a expliqué Kayla.

Travis a donné suite à l’explication de sa petite amie d’alors sur leur rencontre mignonne lors de son entretien en 2022 avec E! Nouvelles.

« Je n’ai pas simplement parcouru chaque photo et commencé à les « aimer » immédiatement », a noté le membre de l’équipe des Chiefs. «C’était pendant un mois, simplement en la suivant et en «aimant» les photos qu’elle publiait et en regardant toutes ses histoires lorsque les histoires ont commencé à sortir. Je la traquais justement, et puis, finalement, au Nouvel An, elle a cédé. Et, vous savez, le Nouvel An, c’est un nouveau moi. Elle vient de tirer, a sauté dans mes DM, et le reste appartient à l’histoire.

Kayla a-t-elle abordé la romance de Travis avec Taylor Swift ?

Kayla n’a pas parlé publiquement de la nouvelle histoire d’amour de son ex avec Taylor Swift, mais sa lettre ouverte aux femmes noires a attiré l’attention des fans. Bien qu’elle n’ait jamais mentionné Travis dans la lettre, la journaliste sportive à l’antenne a parlé des femmes noires qualifiées de « traîtres pour être tombées amoureuses » et des « réactions négatives et de l’embarras » continus qu’elles subissent.

« Vous espérerez que les plus proches vous protégeront, mais vous découvrirez rapidement que les gens ne protègent pas ce qui ne leur tient pas à cœur », a-t-elle déclaré. «Ils diront que vous êtes trop… et dans le même souffle vous diront que vous n’êtes pas assez. Pas assez réussi, pas assez sain, peut-être même pas assez intelligent. Ils diront que vous méritez des réactions négatives et de l’embarras. À cause de votre noirceur, vous auriez dû le savoir. Ils essaieront même de lier votre valeur à votre valeur nette.