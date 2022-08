Pourquoi Trans Allies sur Twitter ne veut pas que vous achetiez le nouveau jeu Harry Potter

Un nouveau jeu vidéo Harry Potter appelé Hogwarts Legacy est sur le point de sortir et est disponible en précommande sur Amazon maintenant. Le jeu offre une expérience immersive avec le joueur qui débute en tant que sorcier novice explorant Poudlard, Pré-au-Lard, la forêt interdite et d’autres monuments de la franchise, rapporte Variety. Cependant, les utilisateurs de Twitter ont exhorté les gens à ne pas acheter le jeu à cause des vues transphobes de la créatrice des romans Harry Potter, JK Rowling, qu’elle a diffusées à maintes reprises. Dans le processus, elle a également séparé d’innombrables personnes qui ont grandi avec les livres.

Les gens ont également exprimé leur inquiétude concernant l’intrigue du jeu, qui consiste à réprimer une rébellion de gobelins. Beaucoup de gens croient que l’acte de réprimer une rébellion gobeline est codé racialement. Les gobelins et les elfes de maison, dans l’univers Harry Potter, sont considérés comme des créatures inférieures et traités comme tels. De plus, les fans pensent que l’achat du jeu n’est pas seulement une position morale, mais qu’il aurait également des ramifications dans le monde réel, où les transphobes pourraient gagner.

Maintenant que la machine marketing est en marche, juste un rappel amical : Si vous achetez ce putain de jeu Harry Potter, vous envoyez un message clair à toutes les personnes trans que vous connaissez : jouer au tout nouveau jeu vidéo est plus important que de respecter nos vies. — La Misato Katsuragi italienne (@Blankzilla) 26 août 2022

n’achetez pas le nouveau jeu harry potter non seulement parce qu’il soutient la transphobie par son existence même, mais parce que nous sommes en 2022 et que faites-vous de votre vie — ✖️Miss Gender✖️ (@girldrawsghosts) 28 août 2022

Je n’arrive toujours pas à croire que l’intrigue de ce jeu vous fasse réprimer une rébellion composée d’opprimés raciaux. https://t.co/844PuDmAY1 pic.twitter.com/0dKXBbSR7X — Feltheleb (@feltheleb) 27 août 2022

Cis les gens ne comprennent vraiment pas. L’ACHAT du nouveau jeu HARRY POTTER indique aux ENTREPRISES qu’elles peuvent toujours verser de l’ARGENT à TRANSPHOBES sans aucun PROBLÈME. – Lily Simpson a trop lu la tradition de Harry Potter (@LilySimpson1312) 27 août 2022

Encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas : Harry Potter est la situation rare où choisir de ne pas l’acheter a un impact direct sur le monde qui vous entoure Ce jeu à défaut d’être un grand succès va en fait aider les personnes trans en démontrant qu’être transphobe n’est pas rentable https://t.co/HO7iLGaVyp — Florence 🗝🗡 (@genderhitchiker) 27 août 2022

Il reste une section sur Internet qui a exprimé son soutien au jeu, sinon aux vues transphobes de JK Rowling. Hogwarts Legacy sortira le 10 février de l’année prochaine.

