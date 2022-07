Pourquoi toutes les “sorties d’équipe” consistent-elles à aller au bar et à boire ? Le PDG de Desi veut savoir

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à une sortie avec votre équipe de travail ? Beaucoup d’entre nous envisageraient d’aller dans un bar ou un restaurant et de prendre un verre. Élaborant sur le même sujet, l’utilisateur de Twitter Ankit a souligné comment ces sorties d’équipe ont été réduites à sortir et à boire de l’alcool. Jugeant cela “triste”, il a mentionné que de telles sorties d’équipe “malsaines et coûteuses”. Il a également demandé aux gens des alternatives.

Ankit est le rédacteur en chef de Coinswitch Kuber. Dans son dernier tweet, il a écrit: “Vraiment triste de voir comment la” sortie d’équipe “a été réduite à sortir et à boire de l’alcool. C’est ennuyeux, malsain et cher ! C’est déjà bien pire que les fumeurs n’arrêtent pas de nous tuer passivement, mais endurer une beuverie… Quelles sont les alternatives réussies ? Veuillez partager TIA. » Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a suscité des tonnes de réponses.

Alors que beaucoup de gens pensent être d’accord avec lui, il y avait aussi des gens qui ont suggéré des choses comme faire des randonnées, du karting, du bowling ou de longues promenades dans les parcs publics à la place. Les gens ont également mentionné leurs propres expériences. Une personne a écrit: «C’est encore plus triste pour les non-fumeurs et les non-buveurs pour la quantité de pression mentale à laquelle ils doivent faire face lors de ces soi-disant sorties. Par exemple, vous voulez profiter, mais les autres continuent de vous dire que vous n’appréciez pas parce que cela ne correspond pas à leur définition.

Une autre personne a écrit : « Je peux penser à quelques alternatives plus saines – Rencontrez-vous sur un terrain de jeu et faites du sport. Parce que le sport aide à développer l’esprit d’équipe et la coordination – Partez en randonnée. C’est vraiment amusant et vous vous ferez de bons souvenirs – Optez pour une séance d’entraînement de zumba / danse. Amusant et génial.

Les Tweeples peuvent également être vus en train de retweeter le tweet avec leurs propres légendes. Voici quelques réponses.

Parcs de trampolines intérieurs – nous y avons emmené notre équipe récemment et cela a ouvert «l’enfant intérieur» pic.twitter.com/gOIlQBWLbh – Fin Barnet (@finbarnett01) 14 juillet 2022

Nous tous les médecins seniors du DME avons fait une promenade sensorielle et stimulante hier pour stimuler notre imagination et avons utilisé la fraîcheur de l’esprit (avec un peu de caféine) pour réfléchir à de nouvelles prestations de service.@geriatricsdoc @nat_stanley @nayeemk79 @sashnhs @EsashP pic.twitter.com/0wVoF1Y2ws — Somaditya Bandyopadhyay (@somsuj) 15 juillet 2022

Visites à domicile et pique-niques en famille. Quelle autre meilleure façon de créer des liens qu’avec les familles? Ce sont des tactiques d’exclusion – Kumud Shankar (@KumudShankar) 14 juillet 2022

Partez pour une belle randonnée. https://t.co/XCzQGrKCkB – Prateek Rastogi (@PrateekRusty) 15 juillet 2022

Dans l’un de mes emplois précédents, toute l’équipe (de 15 personnes) est allée à Smaaaash, une salle de jeux vidéo et y a passé toute la journée. Nous avons joué en petits groupes, changé de groupe, joué au bowling avec toute l’équipe. C’était épique ! Le meilleur effort d’équipe auquel j’ai participé jusqu’à présent. https://t.co/uNn9mKlouu — Falooly (@Falooly) 15 juillet 2022

Beaucoup de gens ne voudront pas se présenter à d’autres activités aussi facilement que pour l’happy hour, du moins je ne le ferai pas https://t.co/heZ16j9ujz — Mouette (@priya_prabu) 15 juillet 2022

quand j’avais un travail de jour dans la finance, nous sortions boire jusqu’à 2 heures du matin au moins une fois par semaine quand vous êtes au début de la vingtaine, vous pensez que les seniors sont plutôt branchés maintenant je regarde en arrière, ils étaient dans la quarantaine avec femme et enfants et étaient en train de boire avec des jeunes de 20 ans, juste triste https://t.co/SQosPdVg1W – Le pire contre-courant (@worstcontrarian) 14 juillet 2022

Je ne peux pas être plus d’accord https://t.co/xICnt4AV0L — ExceptionHandler (@MarwariTechie) 14 juillet 2022

Quelle serait votre suggestion pour la même chose ?

