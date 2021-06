Pourquoi toute la fureur chez Apple ?

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. La conférence annuelle d’Apple pour les fabricants d’applications, qui commence le lundi, est généralement une fête d’amour. Cette année, ça va être gênant. Certains développeurs sont plus en colère que jamais contre la dictature d’Apple sur les applications iPhone, accusant le géant de la technologie d’imposer des coûts et des complexités injustes à eux et aux utilisateurs d’iPhone. Voici ce que vous devez savoir sur ce différend, où Apple et les fabricants d’applications mécontents ont raison, et mes suggestions pour parvenir à la paix des applications. Pourquoi les créateurs d’applications sont-ils fous ? Cela se résume à ce que certaines sociétés d’applications et législateurs disons que c’est le contrôle dominant d’Apple sur les applications iPhone. Certains sont en colère contre ce qu’ils considèrent comme des commissions élevées et capricieusement appliquées qu’Apple prend lorsque quelqu’un s’abonne à un service de rencontres en ligne dans une application ou achète des gemmes virtuelles dans le jeu Clash of Clans. Apple prélève des frais allant jusqu’à 30 cents par dollar de chaque vente dans une application iPhone. (Il a récemment réduit sa commission à 15 cents par dollar pour toutes les applications sauf les plus vendues, bien que ce changement affecte une fraction des revenus des applications d’Apple.)

D’autres fabricants d’applications pensent qu’Apple bloque injustement leurs applications ou les met à un désavantage aux services Internet concurrents d’Apple. Les plaignants pourraient être une minorité vocale parmi les quelques millions d’applications iPhone, mais c’est une application influente – y compris Spotify, Groupe de correspondance, Airbnb, Tuile et le créateur du jeu vidéo Fortnite, Epic Games, dont le procès contre Apple s’est terminé le mois dernier. Les plaignants ont-ils raison ? Ouais. Apple gère sa boutique d’applications en utilisant la même approche depuis sa création en 2008. Cela avait du sens à l’époque. Ce n’est peut-être plus le cas. La familiarité des gens avec les applications rend plus difficile pour Apple de justifier ses restrictions et ses commissions comme si les gens ne pouvaient pas trouver d’applications sans l’aide de l’entreprise. Apple établit également des règles de plus en plus byzantines pour garder le contrôle sur l’App Store, et elles n’ont pas toujours de sens. Pourquoi Apple veut-il qu’une application lui verse une commission sur l’édition e-book d’un livre de cuisine mais pas sur la version imprimée ? La grande question pour nous est : que nous coûte l’emprise d’Apple sur l’iPhone, dans des applications plus chères ou de nouvelles idées qui ne voient jamais le jour parce que certains développeurs ne pensent pas pouvoir gagner de l’argent selon les conditions d’Apple ? Mais Apple a un peu raison aussi. Apple dit qu’il mérite d’être récompensé pour son rôle dans l’économie des applications. Il amène des centaines de millions de clients potentiels aux portes des créateurs d’applications, permet aux gens d’acheter facilement des produits et filtre les applications pour s’assurer qu’elles sont en sécurité. (Le contrôle de l’entreprise est certainement pas infaillible, mais.)

Pomme surestime la valeur de ce qu’il fait pour les créateurs d’applications et le reste d’entre nous, mais c’est une contribution significative. Quelle est la solution pour app Peace ? J’ai deux suggestions, une douce et une autre agressive. Je doute qu’Apple fasse l’un ou l’autre volontairement. Premièrement, Apple devrait arrêtez d’empêcher les créateurs d’applications de dire aux gens qu’ils n’ont pas à acheter des trucs dans l’application. Par exemple, l’abonnement au streaming de YouTube Music coûte 12,99 $ par mois s’il est acheté dans l’application iPhone. Le même abonnement coûte 9,99 $ sur le site Web de YouTube Music. (YouTube verse une commission de 3 $ à Apple et nous en répercute le coût.) Si les créateurs d’applications étaient autorisés à créer des liens vers des sites Web où les gens pourraient acheter des abonnements ou des produits numériques à moindre coût, beaucoup de gens ne le feraient toujours pas parce que c’est pénible, m’a dit mon collègue Greg Bensinger. Mais Greg, membre du comité de rédaction du New York Times, a déclaré que cela gagnerait beaucoup de bonne volonté à Apple. Cela se conformerait également plus étroitement à la façon dont Google exploite sa boutique d’applications Android. Mon option est d’abandonner complètement les magasins d’applications. Il est plus facile et sans doute plus sûr de trouver, de payer et de télécharger des applications à partir d’une seule vitrine numérique. Mais je ne suis plus sûr que cela vaut les coûts et le contrôle plus élevés des propriétaires de magasins d’applications. Et si nous venions de télécharger une application Tinder ou YouTube Music sur les sites Web des entreprises ? Ou, comme je l’ai déjà proposé, et s’il n’y avait aucune application ? Astuce de la semaine Ce que vous devez savoir sur Amazon Sidewalk Possédez-vous un gadget Amazon comme une caméra Ring ou un haut-parleur Echo ? Brian X Chen, chroniqueur technologique personnel du Times, a des informations et des conseils sur un nouveau réseau Internet partagé des propriétaires d’appareils Amazon.

À partir de mardi, de nombreuses personnes possédant des appareils Amazon seront automatiquement inscrites à un nouveau programme appelé par Amazon. Trottoir. Fondamentalement, cela permet à toute personne faisant partie de ce collectif de partager sa connexion Internet avec d’autres personnes à proximité. Si la caméra de sonnette connectée à Internet Ring de votre voisin a une mauvaise connexion Internet et que la vôtre en a une forte, vous pouvez partager votre bande passante avec votre voisin et vice versa. Amazon a un détail explication de Sidewalk sur son site internet. Les appareils qui rejoindront Sidewalk sont généralement des produits plus récents, comme le haut-parleur Echo de troisième génération, le réveil intelligent Echo Spot et certaines caméras Ring sorties en 2019. Alors que les intentions d’Amazon avec Sidewalk semblent bonnes, les experts en sécurité ont soulevé des inquiétudes car il y a beaucoup d’inconnues. Et si des pirates infiltraient le réseau et détournaient des appareils ? (Cela s’est déjà produit avec les appareils Ring.) Ou que se passe-t-il si le partage de nos connexions Internet viole les accords de conditions de service que nous avons avec nos fournisseurs Internet ? Amazon a a publié un livre blanc sur ses mesures de sécurité. Pourtant, faire partie de Sidewalk fait de vous un sujet de test précoce, et ce ne sera pas amusant si quelque chose ne va pas. Je ne suis pas non plus fan d’être automatiquement inscrit à un programme de partage de données, quelle que soit l’intention. Si cela vous dérange également, voici les étapes à suivre pour vous désabonner : Si vous utilisez un produit Amazon Alexa : Dans l’application Amazon Alexa, appuyez sur Plus dans le coin inférieur droit de l’écran. Appuyez sur Paramètres, puis Paramètres du compte, puis Amazon Sidewalk.

Basculez le trottoir en position d’arrêt. Si vous utilisez un produit Ring : Dans l’application Ring, appuyez sur l’icône à trois lignes en haut à gauche, puis appuyez sur Centre de contrôle. Appuyez sur Amazon Sidewalk et faites glisser le bouton en position d’arrêt. (Si vous ne voyez pas les options Trottoir dans vos paramètres, cela signifie que votre appareil n’est pas compatible avec le nouveau programme.)

Avant de partir… L’Inde est le champ de bataille technologique le plus intéressant au monde : Le milliardaire Mukesh Ambani essaie de racheter une chaîne d’épicerie indienne, et Amazon se bat pour l’arrêter. Aman Sethi écrit pour le Times que cela est emblématique des efforts des entreprises géantes pour utiliser les magasins indiens pour fidéliser les achats en ligne, et du rôle du gouvernement indien dans l’élaboration de ce combat.

Il a essayé de nous avertir : Ma collègue Nicole Perlroth s’entretient avec Leon Panetta, l’ancien secrétaire américain à la Défense, qui met en garde depuis des années contre les vulnérabilités des États-Unis au piratage numérique et déplore que les gens, les organisations et les décideurs politiques n’ont toujours pas changé leur comportement malgré les cyberattaques paralysantes. « Que faudra-t-il ? » demande Panetta.

La voix de Trump porte toujours en ligne : Mes collègues ont un ensemble de graphiques montrant comment certaines des opinions de l’ancien président Donald J. Trump continuent de voyager loin sur les réseaux sociaux, même s’il a été expulsé de Facebook et Twitter. Une exception : ses fausses allégations sur la fraude électorale ne se sont pas propagées bien loin. Bisous à ça Les pompiers de Manhattan ont utilisé peinture et créativité pour garder vivante la tradition de la caserne de pompiers des chiens dalmates. Nous voulons de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous pensez de ce bulletin et ce que vous aimeriez que nous explorions d’autre. Vous pouvez nous joindre au ontech@nytimes.com. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Vous pouvez également lire colonnes passées sur la technologie.