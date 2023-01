Pourquoi tout le monde veut être arrêté par cette femme flic

Un officier de police a laissé des partisans la supplier de les arrêter après avoir vu à quel point elle est belle à la fois en uniforme et en tenue décontractée. Une policière nommée Rose, qui partage des vidéos sur TikTok, se montre souvent à la fois en service et en dehors. Selon le Daily Star, la brune et la beauté aux yeux bleus ont partagé des clips d’elle-même assise à l’intérieur d’un véhicule d’urgence enfilant un gilet pare-balles avec l’inscription Police dessus.

En regardant les vidéos, les téléspectateurs ont inondé la section des commentaires en admiration devant sa beauté et certains utilisateurs ont même équipé et avoué avoir commis des crimes afin qu’ils puissent être arrêtés par elle.

Cette nouvelle survient après qu’un ancien policier a quitté la police à la suite d’allégations d’intimidation et a lancé une page OnlyFans. Leeane Carr s’est construit un énorme public avec un flux de photos de voyage glamour, de poses en bikini et de vidéos de fitness après la police du Lincolnshire. L’ancien inspecteur a démissionné de la force après avoir purgé 14 ans en 2018 à la suite d’allégations d’intimidation, de harcèlement et de victimisation.

Une autre policière présentée comme la plus belle policière du monde, Diana Ramirez, originaire de Medellin, en Colombie, compte près de quatre millions d’abonnés sur Instagram. L’officier de police colombien avait partagé dans une interview qu’elle n’abandonnerait pas son travail quotidien pour devenir mannequin ou influenceuse en ligne.

L’officier de police a partagé que si elle avait l’occasion de choisir à nouveau une carrière, elle n’hésiterait pas à redevenir policière. Elle a estimé qu’à cause de l’institution, “je suis ce que je suis”, a ajouté Diana.

“Je dois tout à la police nationale pour avoir fait de moi la femme professionnelle que je suis aujourd’hui”, a déclaré l’officier de police colombien.

Ses publications sur les réseaux sociaux sont tous ses fans jaillissant de la façon dont elle est une vraie beauté avec des cerveaux qui est passionnée par son travail.

