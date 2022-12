Pourquoi tout le monde pense qu’une récession arrive en 2023

“Historiquement, lorsque vous avez une inflation élevée et que la Fed augmente les taux d’intérêt pour étouffer l’inflation, cela entraîne un ralentissement ou une récession”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “Cela se produit invariablement – le scénario classique de surchauffe qui mène à une récession. Nous avons déjà vu cette histoire. Lorsque l’inflation reprend et que la Fed réagit en augmentant les taux d’intérêt, l’économie finit par céder sous le poids des taux d’intérêt plus élevés.”

“Vous devez souffler la poussière de votre manuel d’économie. Cela va être une récession classique”, a déclaré Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies. “Le mécanisme de transmission que nous allons voir fonctionner d’abord au début de l’année prochaine, nous commencerons à voir une compression significative des marges dans les bénéfices des entreprises. Une fois que cela commencera à s’installer, ils vont prendre des mesures pour réduire leurs dépenses. Le premier endroit où nous allons le voir, c’est dans la réduction des effectifs. Nous le verrons d’ici le milieu de l’année prochaine, et c’est à ce moment-là que nous verrons la croissance économique ralentir de manière significative et que l’inflation diminuera également. “

Mais au cours de ces deux dernières récessions, la banque centrale n’a pas eu à s’inquiéter de la forte inflation qui mordait dans le pouvoir d’achat des consommateurs ou des entreprises, et se propageait dans l’économie à travers la chaîne d’approvisionnement et la hausse des salaires.

Ironiquement, la Réserve fédérale ralentit l’économie, après être venue à la rescousse lors des deux derniers ralentissements économiques. La banque centrale a contribué à stimuler les prêts en ramenant les taux d’intérêt à zéro et a stimulé la liquidité du marché en ajoutant des billions de dollars d’actifs à son bilan. Elle est en train de dénouer ce bilan et a rapidement relevé les taux d’intérêt de zéro en mars à une fourchette de 4,25 % à 4,5 % ce mois-ci.

“J’espère un court et peu profond, mais l’espoir est éternel”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “La bonne nouvelle est que nous devrions pouvoir nous en remettre rapidement. Nous avons de bons bilans et vous pourriez obtenir une réponse à des taux plus bas une fois que la Fed commencera à assouplir. Les récessions induites par la Fed ne sont pas des récessions de bilan.”

Une récession est considérée comme un ralentissement économique prolongé qui a un impact général sur l’économie et dure généralement deux trimestres ou plus. Le Bureau Nationale de la Recherche Economique, l’arbitre des récessions, considère la profondeur du ralentissement, son étendue et sa durée.

La durée pendant laquelle la Réserve fédérale pourra maintenir les taux d’intérêt à des niveaux élevés n’est pas claire. Les traders du marché à terme s’attendent à ce que la Fed commence à réduire les taux d’ici la fin de 2023. Dans ses propres prévisions, la Fed prévoit des baisses de taux à partir de 2024.

Swonk pense que la Fed devra faire marche arrière sur des taux d’intérêt plus élevés à un moment donné en raison de la récession, mais Simons s’attend à ce qu’une récession puisse se poursuivre jusqu’à la fin de 2024 dans une période de taux élevés.

“Le marché pense clairement que la Fed va inverser le cours des taux à mesure que les choses baissent”, a déclaré Simons. “Ce qui n’est pas apprécié, c’est que la Fed en a besoin pour conserver sa crédibilité à long terme sur l’inflation.”

Les deux dernières récessions sont survenues après des chocs. La récession de 2008 a commencé dans le système financier, et la récession imminente ne ressemblera en rien à cela, a déclaré Simons.

“Il est devenu pratiquement impossible d’emprunter de l’argent même si les taux d’intérêt étaient bas, le flux de crédit s’est beaucoup ralenti. Les marchés hypothécaires ont été brisés. Les marchés financiers ont souffert à cause de la contagion des produits dérivés”, a déclaré Simons. “Il a été généré financièrement. Ce n’était pas tant la politique de resserrement de la Fed en augmentant les taux d’intérêt, mais le marché fermé en raison d’un manque de liquidité et de confiance. Je ne pense pas que nous ayons cela maintenant.”

Cette récession a été plus longue qu’il n’y paraissait rétrospectivement, a déclaré Swonk. “Ça a commencé en janvier 2008… C’était comme un an et demi”, a-t-elle dit. “Nous avons eu une année où vous ne saviez pas que vous étiez dedans, mais techniquement vous l’étiez … La récession pandémique a duré deux mois, mars, avril 2020. C’est tout.”

Alors que le potentiel de récession est à l’horizon depuis un certain temps, la Fed n’a jusqu’à présent pas réussi à vraiment ralentir l’emploi et à refroidir l’économie par le biais du marché du travail. Mais les annonces de licenciements se multiplient et certains économistes voient un potentiel de baisse de l’emploi l’année prochaine.

“Au début de l’année, nous recevions 600 000 [new jobs] par mois, et maintenant nous en obtenons environ 250 000”, a déclaré Zandi. “Je pense que nous en verrons 100 000, puis l’année prochaine, il tombera à zéro… Ce n’est pas assez pour provoquer une récession, mais assez pour refroidir le travail marché.” Il a dit qu’il pourrait y avoir une baisse de l’emploi l’année prochaine.

“L’ironie ici est que tout le monde s’attend à une récession”, a-t-il déclaré. Cela pourrait changer leur comportement, l’économie pourrait se refroidir et la Fed n’aurait pas à se resserrer au point d’étouffer l’économie, a-t-il déclaré.

“Le fardeau du service de la dette n’a jamais été aussi bas, les ménages ont une cargaison de liquidités, les entreprises ont de bons bilans, des marges bénéficiaires reconduites, mais elles sont proches de records”, a déclaré Zandi. “Le système bancaire n’a jamais été aussi bien capitalisé ni aussi liquide. Chaque État dispose d’un fonds pour les mauvais jours. Le marché du logement est sous-développé. Il est généralement surdimensionné à l’approche d’une récession… Les fondements de l’économie semblent solides.”

Mais Swonk a déclaré que la Fed n’abandonnerait pas la lutte contre l’inflation tant qu’elle ne pense pas qu’elle est en train de gagner. “En voyant cette Fed belliciste, il est plus difficile de plaider pour un atterrissage en douceur, et je pense que c’est parce que plus les choses vont mieux, plus elles doivent être bellicistes. Cela signifie une Fed plus active”, a-t-elle déclaré.