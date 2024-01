Pourquoi tout le monde parle de santé intestinale ?

Instagram est un champ de mines pour de nombreuses raisons, mais la chose que je dois le plus souvent éviter en ce moment, c’est le caca. Je pourrais attribuer cela au fait que l’algorithme de l’application sait que je suis une femme de 36 ans dont le système digestif est de plus en plus fragile, mais je ne suis pas la seule à voir cette surabondance constante de publicités, de contenus sponsorisés, et des mèmes tous centrés sur la santé – et son absence – de nos tripes.

La « santé intestinale » est rapidement devenue le premier mot à la mode en matière de santé en 2024. C’est une expression utilisée pour vendre des enzymes digestives, des poudres de légumes verts, des sodas coûteux enrichis de prébiotiques et de vitamines, et même de « l’eau probiotique ». Il existe des glaces et des yaourts à base de Lait A2, ce qui est censé être plus facile à digérer pour les personnes intolérantes au lactose. L’implication est que ces produits amélioreront votre digestion, soulageront vos gaz et vos ballonnements et feront finalement de vous une personne meilleure et en meilleure santé.

C’est une tendance qui a du sens à plusieurs niveaux. L’inconfort digestif est un problème auquel tout être humain doit faire face à un moment ou à un autre, et c’est vraiment nul. Personne ne veut avoir des gaz et des mauvaises crottes. Mais les marques sont plus disposées que jamais à parler de nos gaz et de nos mauvaises crottes, et cela devient un peu inconfortable. Il y a quelques semaines, je parcourais Instagram lorsque j’ai vu une publicité pour Fleur rouge, un condiment épicé et « respectueux des intestins » qui se décrit comme « la première sauce piquante SHITLESS au monde ». C’est nul ! Toutes en majuscules! The Happy Mammoth, une entreprise qui vend toutes sortes de suppléments, diffuse une publicité sur Instagram avec une illustration d’une femme tenant un gros tas d’excréments avec la légende « FAITES CECI POUR SOULAGER LE Caca COINCÉ ».

Peut-être que je suis prude. Après tout, j’ai grandi à une époque où la capacité d’absorption des serviettes menstruelles était testée avec du liquide bleu à la télévision et où les publicités sur les suppléments de fibres ne promettaient que la « régularité ». Mais je me trouve un peu dégoûté par notre insistance actuelle sur la merde, et pas seulement pour des raisons évidentes.

Ce qu’il y a de plus épuisant dans une grande partie du sentiment sur la santé intestinale est qu’elle est intrinsèquement liée à la culture alimentaire. Les produits qui promettent de « minimiser les ballonnements » sont des produits qui promettent de rendre votre corps plus petit. Certains jus verts nettoyants insistent sur le fait qu’ils peuvent vous aider à perdre jusqu’à cinq livres de déchets digestifs en quelques jours seulement, un approche résolument désordonnée. À la base, l’engouement pour la santé intestinale concerne la perte de poids et non la santé. Les marques et les influenceurs ne se soucient pas de votre santé intestinale ou de votre digestion. Ils se soucient de vous enfermer dans un cycle d’obsession avec votre digestion afin de pouvoir vous vendre un produit qui promet de résoudre le problème.

Il est vrai que, dans une certaine mesure, il faut parler de merde. C’est une réalité, et des progrès très réels ont été réalisés en termes de sensibilisation aux maladies digestives comme la maladie de Crohn et le syndrome du côlon irritable, qui ont tous deux été stigmatisés en raison de leur lien avec des symptômes digestifs désagréables comme les gaz et la diarrhée. Mais il doit y avoir un juste milieu entre ne pas faire honte à ces gens pour leurs fonctions corporelles et un monde dans lequel les marques se sentent tout à fait à l’aise en me demandant si je me suis fait chier ou non aujourd’hui dans un sondage Instagram.

Nous oublions également que nos systèmes digestifs sont des merveilles d’ingénierie et que ceux qui sont en bonne santé sont généralement capables de gérer le problème des « caca coincés ». Ils sont capables de décomposer les frites McDonald’s et les salades occasionnelles que nous mangeons en leurs éléments constitutifs, dirigeant ces nutriments essentiels vers les endroits précis de notre corps où ils sont nécessaires pour que nous restions en vie. C’est un exploit impressionnant, et qu’on oublie quand il y a des entreprises qui risquent de gagner des millions de dollars en nous faisant croire que notre corps ne fonctionne pas assez bien.