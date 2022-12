Pourquoi tout le monde parle de “bébés nepo”

L’une des voies les plus sûres vers le succès dans le showbiz est d’être l’enfant d’une personne déjà célèbre et qui a réussi.

Ces descendants sont appelés bébés nepo (nepo = népotisme), et ils ont infiltré pas si secrètement d’innombrables propriétés bien-aimées de la culture pop. Quel était votre personnage préféré dans “Stranger Things” ? Robin, c’était ça ? Bébé Népô. Votre anti-héros félin préféré dans “The Batman” ? Ouais, c’est un bébé nepo. Si vous avez préféré le Riddler dans ce film, quelques nouvelles – son partenaire réel est également un bébé nepo.

Que ces personnes célèbres et prospères soient les enfants ou les parents d’autres personnes célèbres et prospères n’est pas une surprise: il est difficile d’oublier à qui Maya Hawke et Zoë Kravitz sont liées lorsqu’elles ressemblent au portrait craché de leurs célèbres parents.

Mais le terme “nepo baby” est relativement nouveau, une expression qui inspire la culpabilité et l’anxiété parmi ceux qu’elle décrit. Le dernier numéro du magazine New York a mis en lumière des dizaines de bébés nepo, même en remettre quelques-uns dans des couches dans une maternité étoilée pour sa couverture.

Le numéro a explosé comme une bombe, choquant les lecteurs en présentant des lignées célèbres et même en incluant un ou deux bébés nepo surprise. Certains fans ont défendu leurs idoles; d’autres ont applaudi le magazine pour son audace à potentiellement aliéner d’innombrables célébrités. Quelques-unes de ces célébrités mentionnées sont intervenues.

Les bébés Nepo dirigent des séries de streaming bien-aimées et gagnent un avis de récompenses. Ils ont joué à Broadway et ont participé à de grandes campagnes de mode. Certains sont très appréciés. Certains sont Chet Hanks.

En termes simples, selon Nate Jones de New York : “Un bébé nepo est la preuve physique que la méritocratie est un mensonge.”

Une brève histoire du bébé nepo

“Nepo baby” fait référence à l’enfant d’adultes prospères qui a bénéficié du népotisme dans des industries comme le divertissement ou des domaines adjacents (la mode et les médias sont deux des autres grands). Contrairement aux bootstrappers et aux “nobodies” naturellement talentueux, les bébés nepo commencent avec un avantage – les relations de leurs parents – bien que beaucoup d’entre eux affirment plus tard que leur filiation est un fardeau lorsqu’il s’agit de se tailler un nom.

Le nepo baby buzz cette année a débuté après que le succès controversé de HBO “Euphoria” ait diffusé sa deuxième saison. Quelque les jeunes téléspectateurs ont été choqués d’apprendre cet acteur Maude Apatow est la fille du réalisateur Judd Apatow (“Knocked Up”, “This is 40”) et de l’actrice Leslie Mann (également “Knocked Up”, “This is 40”). Le réalisateur “Euphoria” Sam Levinson est lui-même un “népo-bébé” – il est le fils du réalisateur à succès Barry Levinson, avec qui il a co-écrit le film HBO “The Wizard of Lies” avant de diriger “Euphoria”.

Ces connexions ont surpris certains jeunes utilisateurs de TikTok, qui ont lancé des enquêtes sur d’autres bébés népo relativement peu connus. (Beaucoup des bébés nepo les plus connus ont atteint un sommet en termes de renommée avant que la génération Z ne soit assez âgée pour s’en souvenir.) Ces vidéos ont popularisé le terme “bébé nepo”.

Le débat sur le bébé nepo a atteint de nouveaux sommets en novembre lorsque Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, qui devrait également jouer dans une série de Sam Levinson, a rejeté le terme dans une interview avec Elle : “Internet se soucie beaucoup plus de qui votre famille est plus que les gens qui vous jettent dans les choses. Peut-être que vous mettez le pied dans la porte, mais vous avez toujours le pied dans la porte. Il y a beaucoup de travail qui vient après ça.

Les critiques ont bondi, y compris le mannequin montant Vittoria Ceretti, qui a travaillé pour des maisons de couture comme Chanel (et pour qui Depp a modelé depuis son adolescence). “J’ai beaucoup d’amis bébés nepo que je respecte, mais je ne supporte pas de vous entendre vous comparer à moi”, a déclaré Ceretti dans une histoire Instagram. “Je ne suis pas né sur un oreiller confortable et sexy avec vue. Je sais que ce n’est pas ta faute, mais s’il te plaît, apprécie et connais l’endroit d’où tu viens.”

Tout cela a inspiré la verticale de la culture pop du magazine new-yorkais, Vulture, à lancer une série de fin d’année sur les bébés nepo, qui comprenait une taxonomie exhaustive des enfants célèbres (et des enfants moins célèbres de parents über célèbres).

Qui est qui dans le nepo baby-verse

La propagation de Vulture a clairement montré que l’univers des bébés nepo est vaste et potentiellement infini. Il y a les jeunes stars : Maya Hawke est la progéniture d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke, et la chérie indépendante Riley Keough est la petite-fille d’Elvis. Il y a aussi beaucoup de bébés nepo établis de longue date, comme Zoë Kravitz (Lenny Kravitz et Lisa Bonet), Kate Hudson (Goldie Hawn et son beau-père Kurt Russell) et Gwyneth Paltrow (Blythe Danner, réalisateur Bruce Paltrow).

Quelques entrées sur la liste étaient surprenantes : deux des trois membres de « Please Don’t Destroy », des anciens de la NYU qui créent des courts métrages numériques pour « Saturday Night Live », sont les fils de producteurs de « SNL ». Les sœurs Rooney et Kate Mara sont membres de deux familles fondatrices de la NFL. Et l’actrice de “Fantastic Beasts” Katherine Waterston est la fille à l’accent britannique de Sam Waterston, récemment de “Grace and Frankie”.

Et puis il y a ceux qui sont tellement talentueux et/ou établis que leur réputation de nepo-baby n’a plus vraiment d’importance. Jamie Lee Curtis est la fille de Janet Leigh et Tony Curtis. La bonne foi de Dakota Johnson remonte à plusieurs générations : elle est la petite-fille de l’icône “The Birds” Tippi Hedren et la fille de “Working Girl” Melanie Griffith et Don Johnson de “Miami Vice”. Et oscarisé/homosexuel icône Laura Dern est la fille de deux nominés aux Oscars, Diane Ladd et Bruce Dern.

Vulture a également trouvé des tendances intéressantes pour les bébés nepo: huit d’entre eux sont apparus dans “Once Upon a Time … in Hollywood” de Quentin Tarantinto, selon le point de vente. Les trois filles de Meryl Streep sont des actrices qui sont apparues sur HBO. Plusieurs autres bébés nepo ont joué dans “Big Little Lies” de HBO, qui mettait également en vedette Alexander Skarsgård des Skarsgårds. (HBO, qui partage la société mère Warner Bros. Discovery avec CNN, est apparemment un employeur majeur de bébés nepo.)

Les lecteurs ont été surpris, indignés et ravis

De manière fiable, les “stans” des stars mises en avant par Vulture sont venues soutenir leurs idoles, les défendant pour avoir tiré parti de leur renommée et critiquant le magazine pour avoir souligné leur histoire familiale compatible avec Google. (Remarque : “Stan” est un autre terme pour “fan inconditionnel” popularisé par Eminem, dont la fille Hailie est également incluse dans la liste de Vulture ; elle héberge un podcast.)

Eve Hewson, actrice (“Bad Sisters”, “The Knick”) et fille de Bono, tweeté avec dérision à plusieurs reprises à propos de l’article. “Objectifs 2023 : réussir suffisamment pour être reconnu comme un bébé nepo”, a-t-elle écrit avant de réaliser qu’elle avait été mentionnée dans une infographie.

Et ensuite: “Omg s’il vous plaît, tous les bébés Nepo peuvent-ils s’unir et se déguiser en bébés géants pour Halloween.”

L’article a rappelé certaines des réponses des bébés nepo mentionnés lorsqu’on les a interrogés sur leur privilège. Maya Hawke a déclaré à Rolling Stone plus tôt cette année qu’en ce qui concerne le “népotisme”, elle a reconnu que sa lignée “vous donne définitivement d’énormes avantages dans cette vie” et alors que “vous aurez des chances gratuitement … les chances ne seront pas être infini.” Maude Apatow, quant à elle, a déclaré que l’étiquette la rendait “triste” mais qu’elle essaie de ne pas “la laisser l’atteindre parce qu’elle comprend évidemment qu’elle est dans une position si chanceuse”.



Certains critiques ont souligné que quelques-unes des inclusions dans la compilation de Vulture étaient un s’étirer: Phoebe Bridgers, par exemple, a été incluse parmi les “bébés de l’industrie” en tant que “fille d’un constructeur de décors” aux côtés du jeune nominé aux Oscars Lucas Hedges, dont le père est réalisateur et dont le grand-père était cadre chez HBO. À quelque des Bridgers Ventilateursil semblait incongru de comparer les relations industrielles des deux stars.

La plupart des bébés nepo choisis par Vulture n’ont pas répondu à la propagation ou au brouhaha qu’elle a soulevé. Après tout, beaucoup d’entre eux sont si célèbres qu’ils sont capables d’éviter complètement de s’engager dans de telles tendances.