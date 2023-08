Pourquoi tout le monde le laisse tomber expliqué – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Scooter Braun est un manager bien-aimé de la scène musicale, avec de grands noms comme Justin Bieber, le laissant prendre les rênes de leur carrière.

Scooter a également connu des brouilles avec des superstars, notamment Taylor Swift, après avoir acheté ses maîtres.

Maintenant, certains de ses plus gros clients, comme J Balvin et Demi Lovato, le laissent tomber, et il y a des rumeurs que d’autres stars sont sur le point de faire de même !

Scooter braun, 42 ans, a été l’un des plus grands managers et dirigeants musicaux du secteur du divertissement. En tant que fondateur de Schoolboy Records et de la holding Ithaca Ventures, le talent manager a été l’une des figures les plus influentes de l’industrie musicale dans les coulisses. Il a également cofondé de nombreuses autres sociétés très influentes dans l’industrie de la musique, comme RBMG Records. Il a signé des tonnes d’artistes qui sont devenus de grandes stars, à savoir Justin Bieber, Ariana Grande, et beaucoup plus.

Malgré les noms massifs sur sa liste, il a parfois été repoussé par certains des artistes qu’il représente. Quand Ithaca Ventures a acheté Big Machine Records, il est également devenu propriétaire de de Taylor Swift enregistrements maîtres. Malgré les efforts de l’interprète de « Shake It Off » pour racheter ses maîtres, elle n’a pas pu et s’est lancée dans la La version de Taylor projet où elle a réenregistré ses six premiers disques et les a réédités. Elle a également exprimé très clairement à quel point elle était contrariée de ne pas posséder ses maîtres. Plus récemment, certains des plus grands artistes (dont Ariana) auxquels Scooter a été associé auraient commencé à le laisser tomber en tant que manager. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les gens ont abandonné l’exécutif de la musique ici !

Pourquoi tout le monde laisse tomber Scooter Braun ?

À l’heure actuelle, on ne sait pas pourquoi tant de personnes auraient soudainement laissé tomber Scooter. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur le fait qu’il pourrait y avoir une raison dans les coulisses concernant l’homme d’affaires, rien n’a été officiellement révélé et la plupart des artistes n’ont pas annoncé publiquement qu’ils chercheraient une nouvelle direction. Il est possible que leurs contrats soient simplement en hausse.

Avec la nouvelle que les artistes ont quitté sa direction, certains fans ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une raison qui s’illuminera à l’avenir pour les départs sur Twitter. Les nouvelles récentes ont engendré beaucoup de mèmeset, bien sûr, d’innombrables références à La musique de Taylor et elle bataille avec Scooter.

Alors que certains se sont séparés, Scooter conserve toujours une liste impressionnante. Il gère encore Ashley Graham, Ava Max, Asher Roth, Babyjake, Les pois aux yeux noirs, Calista Clark, Carly Rae Jepsen, Dan + Shay, David Guetta, Eden, Gunner Gehl, Hilary Duff, Idina Menzel, Jenna Raine, Justin BieberKaliii, Kelly Rowland, Le Kid LAROI, Les coups, Lil Dicky, Paul Pogba, PSY, Poussez bébé, Quavo, Maison sociale, Le groupe Spencer Lee, Steve Angelo, L’Opéra Scarlett, Tori Kelly, The Wanted, Watt, et GY, par Newsweek.

Clients de Scooter Braun

Justin Bieber

Justin est souvent considéré comme l’un des premiers succès de Scooter. L’exécutif est crédité d’avoir « découvert » la popstar « Peaches », lorsqu’il a trouvé des vidéos de Justin chantant des reprises sur YouTube. Il l’a emmené à Atlanta pour enregistrer des démos, y compris des chansons avec Huissier, Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire. Justin a travaillé avec Scooter tout au long de sa carrière.

La chanteuse de « Baby » a même répondu à Taylor Swift, après avoir appelé Scooter pour avoir acheté ses maîtres en 2019. Il l’a d’abord trollée en partageant une photo de lui supprimée depuis lors d’un appel FaceTime avec le manager et Kanye West, écrivant « Taylor Swift quoi de neuf? » Après que Taylor l’ait appelé, il s’est excusé d’avoir partagé le message « désagréable et insensible », mais il est venu à la défense de Scooter. « Scooter vous soutient depuis le jour où vous m’avez gracieusement laissé m’ouvrir pour vous ! Au fil des années, nous ne nous sommes pas croisés et n’avons pas réussi à communiquer nos différences, nos blessures ou nos frustrations. Donc, pour vous, le prendre sur les réseaux sociaux et amener les gens à détester le scooter n’est pas juste », a-t-il écrit en partie. « Je suis sûr que Scooter et moi aimerions vous parler et résoudre tout conflit, douleur ou tout sentiment qui doit être traité. »

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles Justin aurait abandonné Scooter ces dernières années, il semble être resté fidèle au manager. Justin aurait vendu son catalogue à Hipgnosis Song Management pour 200 millions de dollars en janvier 2023, ce qui a conduit à des rumeurs de brouille, mais les représentants des deux ont nié que Justin abandonnait Scooter à E ! Nouvelles. Des sources proches du chanteur ont révélé qu’ils avaient encore des projets en cours, selon Divertissement ce soir. « Justin et Scooter travaillent toujours ensemble. Justin ne prend pas de réunions pour chercher une nouvelle direction », ont-ils déclaré. « Les deux ont récemment travaillé sur quelque chose ensemble. »

Ariana Grande

Ariana Grande est la dernière chanteuse à se séparer de Scooter. La chanteuse « thank u, next » a signé avec SB Projects en 2013 lorsqu’elle a sorti son premier album Votre serviteur. Palet journaliste Matthieu Beloni a été le premier à rapporter la nouvelle sur X (Twitter FKA) le lundi 21 août 2023. Par la suite, des sources ont confirmé la nouvelle à Panneau d’affichage, mais les représentants d’Ariana et Scooter ont refusé de commenter.

Demi Lovato

Demi Lovato a été signé par Scooter en 2019. Le chanteur «29» a même défendu le manager alors que Taylor l’appelait en 2019. «J’ai eu affaire à de mauvaises personnes dans l’industrie et Scooter n’en fait pas partie. C’est un homme bon. Personnellement, je suis reconnaissant qu’il soit entré dans ma vie quand il l’a fait. S’il vous plaît, arrêtez de « traîner » les gens ou de les intimider. Il y a assez de haine dans ce monde tel qu’il est », ont-ils écrit dans une histoire Instagram, par Personnes.

Après quatre ans avec SB Projects, il a été signalé que Demi chercherait une nouvelle direction. Des sources ont expliqué que la décision était « mutuelle et amiable » de Variété. La décision est intervenue alors que le chanteur « Sober » a annoncé son intention de réenregistrer d’anciennes chansons d’une nouvelle manière inspirée du rock pour un projet appelé Remanié.

J. Balvin

Oasis rappeur J. Balvin a rejoint la liste de Scooter pour la première fois en 2019. Le rappeur et le manager ont célébré la signature avec des déclarations à Panneau d’affichage à l’époque. « Il n’est pas seulement un talent incroyable, mais son éthique de travail et sa créativité lui ont permis d’être l’un des meilleurs groupes mondiaux dans toutes les langues. Il aime sa culture et son énergie est contagieuse. Nous sommes ravis de cette nouvelle aventure ensemble », a déclaré Scooter à propos du rappeur. Bien que peu de détails soient connus sur la scission, il a été révélé que J Balvin avait quitté la société de gestion en mai 2023, par Le journaliste hollywoodien.

Carly Rae Jepsen

Après la chute du succès de Carly « Call Me Maybe » en 2012, elle a signé avec Scooter’s Schoolboy Records. Le manager a admis qu’il l’avait cherchée après que la chanson soit devenue un tube. « J’ai dit: » C’est la meilleure chanson pop que j’ai entendue depuis 10 ans « , alors je me suis déchaîné pour la retrouver », a-t-il déclaré. Panneau d’affichage.

Pour l’instant, Carly est toujours signé avec Scooter. Son dernier album Le plus beau moment abandonné le 28 juillet 2023.

Tori Kelly

Scooter a signé la chanteuse « Should’ve Been Us » Tori Kelly en 2015. Alors qu’il a dit qu’il lui avait dit que l’auditeur moyen pensait qu’elle était « ennuyeuse », il a admis qu’elle était incroyablement talentueuse. « Tori est résiliente. Le lendemain, elle est venue chez moi et m’a dit : « J’ai écrit une chanson sur ce que tu as dit, et elle s’appelle ‘Unbreakable Smile' », a-t-il raconté. Panneau d’affichage.

La chanteuse est toujours actuellement signée avec Scooter et sort son dernier album, sobrement intitulé tores en juillet 2023. Avant la sortie de l’album, Scooter a fait l’éloge du disque en mars. « L’album de Tori Kelly que j’ai toujours souhaité arrive », a-t-il tweeté.