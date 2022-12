Pourquoi tout le monde est obsédé par ChatGPT, le chatbot AI époustouflant

Il y a un nouveau robot IA en ville : ChatGPT. Vous feriez mieux de faire attention, car celui-ci est un doozy.

L’outil, d’un acteur puissant de l’intelligence artificielle, vous permet de taper des questions en langage naturel auxquelles le chatbot répond dans un langage conversationnel, quoique quelque peu guindé. Le bot se souvient du fil de votre dialogue, en utilisant les questions et réponses précédentes pour informer ses prochaines réponses. Ses réponses sont tirées d’énormes volumes d’informations sur Internet.

C’est un gros problème. L’outil semble assez bien informé sinon omniscient. Il peut être créatif et ses réponses peuvent sembler carrément autoritaires. Quelques jours après son lancement, plus d’un million de personnes essaient ChatGPT.

Mais son créateur, le laboratoire de recherche à but lucratif appelé OpenAI, avertit que ChatGPT “peut occasionnellement générer des informations incorrectes ou trompeuses”, alors soyez prudent. Voici un aperçu de l’importance de ce ChatGPT et de ce qui s’y passe.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un système de chatbot IA qui OpenAI sorti en novembre pour montrer et tester ce qu’un très grand et puissant système d’IA peut accomplir. Vous pouvez lui poser d’innombrables questions et vous obtiendrez souvent une réponse utile.

Par exemple, vous pouvez lui poser des questions d’encyclopédie comme “Expliquer les lois du mouvement de Newton”. Vous pouvez lui dire : « Écris-moi un poème », et quand c’est le cas, dire : « Maintenant, rends-le plus excitant. Vous lui demandez d’écrire un programme informatique qui vous montrera toutes les différentes façons d’arranger les lettres d’un mot.

Voici le hic : ChatGPT ne sait exactement rien. Il s’agit d’une IA formée pour reconnaître des modèles dans de vastes étendues de texte récoltées sur Internet, puis formée avec une assistance humaine pour fournir un dialogue plus utile et meilleur. Les réponses que vous obtenez peuvent sembler plausibles et même faire autorité, mais elles pourraient bien être entièrement fausses, comme l’avertit OpenAI.

Les chatbots intéressent depuis des années les entreprises qui cherchent des moyens d’aider les clients à obtenir ce dont ils ont besoin et les chercheurs en intelligence artificielle qui tentent de s’attaquer au test de Turing. C’est le fameux “jeu d’imitation” qui l’informaticien Alan Turing a proposé en 1950 comme moyen d’évaluer l’intelligence : un humain conversant avec un humain et avec un ordinateur peut-il dire lequel est lequel ?

Mais les chatbots ont beaucoup de bagages car les entreprises ont essayé avec un succès limité de les utiliser à la place des humains qui s’occupent du travail du service client. Une étude de 1 700 Américains, parrainée par un société appelée Ujet dont la technologie gère les contacts avec les clients, a constaté que 72 % des personnes considéraient les chatbots comme une perte de temps.

Quels types de questions pouvez-vous poser ?

Vous pouvez demander n’importe quoi, même si vous n’obtiendrez peut-être pas de réponse. OpenAI suggère quelques catégories, comme expliquer la physique, demander des idées de fête d’anniversaire et obtenir de l’aide pour la programmation.

Je lui ai demandé d’écrire un poème, et il l’a fait, même si je ne pense pas que les experts en littérature seraient impressionnés. Je lui ai ensuite demandé de le rendre plus excitant, et voilà, ChatGPT l’a gonflé avec des mots comme champ de bataille, adrénaline, tonnerre et aventure.

L’éducation est un domaine particulièrement fertile pour ChatGPT. De nombreuses réponses ressemblent à des essais d’étudiants. Le professeur de lycée Daniel Herman a conclu ChatGPT écrit déjà mieux que la plupart des étudiants aujourd’hui. Il est partagé entre admirer l’utilité potentielle de ChatGPT et craindre qu’il nuise à l’apprentissage humain : “Ce moment ressemble-t-il davantage à l’invention de la calculatrice, me sauvant de l’ennui d’une longue division, ou plutôt à l’invention du piano mécanique, nous privant de ce que ne peut être communiqué que par l’émotion humaine ? »

Un exemple farfelu montre comment ChatGPT est prêt à se lancer dans des domaines où les gens auraient peur de marcher : une commande pour écrire “une chanson folklorique sur l’écriture d’un programme de rouille et la lutte contre les erreurs à vie.”

L’expertise de ChatGPT est large et sa capacité à suivre une conversation est remarquable. Quand je lui ai demandé des mots qui rimaient avec “violet”, il m’a proposé quelques suggestions, puis quand j’ai suivi “Et avec du rose ?” il n’a pas manqué un battement. (De plus, il y a beaucoup plus de bonnes rimes pour “rose”.)

Quand j’ai demandé : “Est-il plus facile d’avoir un rendez-vous en étant sensible ou en étant dur ?” GPT a répondu, en partie, “Certaines personnes peuvent trouver une personne sensible plus attirante et attrayante, tandis que d’autres peuvent être attirées par une personne dure et affirmée. En général, être authentique et authentique dans vos interactions avec les autres est susceptible d’être plus efficace dans obtenir une date que d’essayer de s’adapter à un certain moule ou personnage.”

Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver des récits du bot époustouflant les gens. Twitter est inondé d’utilisateurs affichant les prouesses de l’IA à générer des invites artistiques et écrire du code. Certains ont même a proclamé “Google est mort”, de même que la dissertation du collège. Nous en reparlerons plus bas.

Qui a créé ChatGPT ?

ChatGPT est une idée originale d’OpenAI, une société de recherche sur l’intelligence artificielle. Sa mission est de développer un système d’intelligence artificielle générale “sûr et bénéfique” ou d’aider les autres à le faire.

Il a déjà fait sensation, d’abord avec GPT-3qui peut générer du texte qui peut ressembler à un humain l’a écrit, puis DALL-E, qui crée ce que l’on appelle maintenant “l’art génératif” basé sur les invites de texte que vous saisissez.

GPT-3 et la mise à jour GPT 3.5 sur laquelle ChatGPT est basé sont des exemples de technologie d’IA appelées grands modèles de langage. Ils sont formés pour créer du texte en fonction de ce qu’ils ont vu, et ils peuvent être formés automatiquement – généralement avec d’énormes quantités de puissance informatique sur une période de plusieurs semaines. Par exemple, le processus de formation peut trouver un paragraphe de texte aléatoire, supprimer quelques mots, demander à l’IA de remplir les blancs, comparer le résultat à l’original, puis récompenser le système d’IA pour s’être rapproché le plus possible. Répéter encore et encore peut conduire à une capacité sophistiquée de générer du texte.

Est-ce que ChatGPT est gratuit ?

Oui, pour l’instant du moins. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a averti dimanche : “Nous devrons le monétiser d’une manière ou d’une autre à un moment donné ; les coûts de calcul sont exorbitants.” OpenAI facture l’art DALL-E une fois que vous dépassez un niveau d’utilisation gratuit de base.

Quelles sont les limites de ChatGPT ?

Comme le souligne OpenAI, ChatGPT peut vous donner de mauvaises réponses. Parfois, utilement, il vous avertira spécifiquement de ses propres lacunes. Par exemple, lorsque je lui ai demandé qui avait écrit la phrase “les faits qui se tortillent dépassent l’esprit squameux”, ChatGPT a répondu : “Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de naviguer sur Internet ou d’accéder à des informations externes au-delà de ce sur quoi j’ai été formé. .” (La phrase est tirée du poème Connoisseur of Chaos de Wallace Stevens en 1942.)

ChatGPT était prêt à essayer de comprendre le sens de cette expression : “une situation dans laquelle les faits ou les informations disponibles sont difficiles à traiter ou à comprendre”. Il a pris cette interprétation en sandwich entre des mises en garde qu’il est difficile de juger sans plus de contexte et qu’il ne s’agit que d’une interprétation possible.

Les réponses de ChatGPT peuvent sembler faire autorité mais être fausses.

Le site du développeur de logiciels StackOverflow a interdit les réponses de ChatGPT aux questions de programmation. Les administrateurs ont mis en garde, “parce que la moyenne le taux d’obtention de réponses correctes de ChatGPT est trop faiblela publication de réponses créées par ChatGPT est substantiellement préjudiciable au site et aux utilisateurs qui demandent ou recherchent des réponses correctes.”

Vous pouvez voir par vous-même à quel point un artiste BS ChatGPT peut être astucieux en posant plusieurs fois la même question. J’ai demandé deux fois si la loi de Moore, qui suit les progrès de l’industrie des puces informatiques augmentant le nombre de transistors de traitement de données, s’essouffle, et j’ai obtenu deux réponses différentes. L’un a souligné avec optimisme la poursuite des progrès, tandis que l’autre a souligné plus sombrement le ralentissement et la conviction “que la loi de Moore pourrait atteindre ses limites”.

Les deux idées sont courantes dans l’industrie informatique elle-même, donc cette position ambiguë reflète peut-être ce que croient les experts humains.

Avec d’autres questions qui n’ont pas de réponses claires, ChatGPT ne sera souvent pas identifié.

Le fait qu’il offre une réponse à tous, cependant, est un développement notable en informatique. Les ordinateurs sont notoirement littéraux, refusant de fonctionner à moins que vous ne suiviez la syntaxe exacte et les exigences d’interface. Les grands modèles de langage révèlent un style d’interaction plus humain, sans parler d’une capacité à générer des réponses qui se situent quelque part entre la copie et la créativité.

ChatGPT peut-il écrire un logiciel ?

Oui, mais avec des réserves. ChatGPT peut retracer les étapes que les humains ont franchies et générer un code de programmation réel. Vous devez juste vous assurer que ce n’est pas concepts de programmation maladroits ou utiliser un logiciel qui ne fonctionne pas. L’interdiction de StackOverflow sur les logiciels générés par ChatGPT est là pour une raison.

Mais il existe suffisamment de logiciels sur le Web pour que ChatGPT puisse vraiment fonctionner. Un développeur, le directeur de la technologie de Cobalt Robotics, Erik Schluntz, a tweeté que ChatGPT fournit des conseils suffisamment utiles pour qu’en trois jours, il n’a pas ouvert StackOverflow une seule fois chercher des conseils.

Un autre, Gabe Ragland du site d’art IA Lexica, utilisé ChatGPT pour écrire le code du site Web construit avec l’outil React.

ChatGPT peut analyser les expressions régulières (regex), un système puissant mais complexe pour repérer des modèles particuliers, par exemple des dates dans un tas de texte ou le nom d’un serveur dans une adresse de site Web. “C’est comme avoir un tuteur en programmation disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a tweeté le programmeur James Blackwell à propos de la capacité de ChatGPT à expliquer les regex.

Voici un exemple impressionnant de ses côtelettes techniques : ChatGPT peut émuler un ordinateur Linuxfournissant des réponses correctes à l’entrée de la ligne de commande.

Qu’est-ce qui est interdit ?

ChatGPT est conçu pour éliminer les demandes “inappropriées”, un comportement conforme à La mission d’OpenAI “pour s’assurer que l’intelligence générale artificielle profite à toute l’humanité.”

Si vous demandez à ChatGPT lui-même ce qui est interdit, il vous dira : toute question « discriminatoire, offensante ou inappropriée. Cela inclut les questions racistes, sexistes, homophobes, transphobes ou autrement discriminatoires ou haineuses. » Lui demander de se livrer à des activités illégales est également un non-non.

Est-ce mieux que la recherche Google ?

Poser une question à un ordinateur et obtenir une réponse est utile, et souvent ChatGPT livre la marchandise.

Google vous fournit souvent ses suggestions de réponses aux questions et des liens vers des sites Web qu’il juge pertinents. Souvent, les réponses de ChatGPT dépassent de loin ce que Google suggérera, il est donc facile d’imaginer que GPT-3 est un rival.

Mais vous devriez réfléchir à deux fois avant de faire confiance à ChatGPT. Comme pour Google lui-même et d’autres sources d’informations comme Wikipédia, il est préférable de vérifier les informations provenant de sources originales avant de s’y fier.

Vérifier la véracité des réponses ChatGPT demande du travail, car cela ne vous donne que du texte brut sans liens ni citations. Mais cela peut être utile et, dans certains cas, susciter la réflexion. Vous ne verrez peut-être pas directement quelque chose comme ChatGPT dans les résultats de recherche Google, mais Google a lui-même construit de grands modèles de langage et utilise déjà largement l’IA dans la recherche.

ChatGPT montre donc sans aucun doute la voie vers notre avenir technologique.