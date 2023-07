Pourquoi tout le monde est fou de la loi sur l’embauche d’IA à New York

L’utilisation de l’IA dans l’embauche a été critiquée pour la façon dont elle automatise et enracine les préjugés raciaux et sexistes existants. Il a été démontré que les systèmes d’IA qui évaluent les expressions faciales et le langage des candidats donnent la priorité aux candidats blancs, masculins et valides. Le problème est énorme et de nombreuses entreprises utilisent l’IA au moins une fois au cours de le processus d’embauche. Charlotte Burrows, présidente de la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi, a déclaré lors d’une réunion en janvier que jusqu’à quatre entreprises sur cinq utilisent l’automatisation pour prendre des décisions en matière d’emploi.

La loi sur l’outil de décision automatisée en matière d’emploi de NYC, qui est entrée en vigueur mercredi, stipule que les employeurs qui utilisent l’IA pour embaucher doivent informer les candidats qu’ils le font. Ils devront également se soumettre à des audits indépendants annuels pour prouver que leurs systèmes ne sont pas racistes ou sexistes. Les candidats pourront demander des informations aux employeurs potentiels sur les données collectées et analysées par la technologie. Les infractions entraîneront des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 $.

Les partisans de la loi disent que c’est un bon début pour réglementer l’IA et atténuer certains des méfaits et des risques liés à son utilisation, même si ce n’est pas parfait. Cela nécessite que les entreprises comprennent mieux les algorithmes qu’elles utilisent et si la technologie discrimine injustement les femmes ou les personnes de couleur. C’est également un succès réglementaire assez rare en ce qui concerne la politique d’IA aux États-Unis, et nous verrons probablement davantage de ces réglementations locales spécifiques. Cela semble plutôt prometteur, non ?

Mais la loi a été rencontré une importante controverse. Les groupes d’intérêt public et les défenseurs des droits civils disent qu’il n’est pas suffisamment exécutoire et étendu, tandis que les entreprises qui devront s’y conformer soutiennent qu’il est peu pratique et fastidieux.

Des groupes comme le Center for Democracy & Technology, le Surveillance Technology Oversight Project (STOP), le NAACP Legal Defence and Educational Fund et la New York Civil Liberties Union soutiennent que la loi est « sous-inclusif » et risque de laisser de côté de nombreuses utilisations des systèmes automatisés lors de l’embauche, y compris des systèmes dans lesquels L’IA est utilisée pour filtrer des milliers de candidats.

De plus, on ne sait pas exactement ce que l’audit indépendant permettra d’accomplir, car l’industrie de l’audit est actuellement si immature. BSA, un groupe commercial technologique influent dont les membres incluent Adobe, Microsoft et IBM, commentaires déposés à la ville en janvier critiquant la loi, arguant que les audits par des tiers ne sont « pas faisables ».

« Il y a beaucoup de questions sur le type d’accès qu’un auditeur obtiendrait aux informations d’une entreprise, et dans quelle mesure il serait vraiment en mesure de s’interroger sur la façon dont elle fonctionne », déclare Albert Fox Cahn, directeur exécutif de STOP. « Ce serait comme si nous avions des auditeurs financiers, mais nous n’avions pas de principes comptables généralement reconnus, encore moins un code fiscal et des règles d’audit.

Cahn soutient que la loi pourrait produire un faux sentiment de sécurité et de sûreté concernant l’IA et l’embauche. « Il s’agit d’un congé de figue présenté comme une preuve de protection contre ces systèmes alors qu’en pratique, je ne pense pas qu’une seule entreprise sera tenue responsable parce que cela a été inscrit dans la loi », dit-il.