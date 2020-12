Inutile de dire que ce n’est pas votre livre d’auto-assistance moyen. Comme Manson dit, « Je voulais écrire un livre qui ne donnait pas nécessairement de l’espoir aux gens, mais qui analyse et étudie ce désir profond de trouver de l’espoir. Parce que je pense que ce désir de trouver de l’espoir est en fait plus compliqué que ce que nous lui accordons.

« Nous avons tendance à penser que l’espoir est cette chose universellement bonne, poursuit-il. » Mais comme beaucoup de choses dans la vie, je pense qu’il y a un côté sombre à espérer, et je voulais écrire un livre à ce sujet. «

Cela ne veut pas dire abandonner l’espoir, remarquez. Comme le dit Manson dans le livre, « N’espérez pas mieux. Soyez simplement meilleur. Soyez quelque chose de meilleur. Soyez plus compatissant, plus résilient, plus humble, plus discipliné. »

Pouvons-nous avoir un amen?