Pourquoi tout ce que vous pensez de vivre jusqu’à 100 ans pourrait être faux | Vieillissement

TL’entrepreneur Bryan Johnson parle des marins du XVIe siècle. À l’époque, dit-il, faire le tour du monde était le summum de la réussite humaine. Mais ces marins, dont certains espéraient par hasard trouver une mythique fontaine de jouvence, ont quitté le port sans savoir ce qui les attendait réellement. Il en va de même pour Johnson, 47 ans, qui se considère comme un explorateur des temps modernes. Comme ces marins, lui aussi repousse les limites de ce qui est humainement réalisable. Non pas en faisant le tour du monde, mais en évitant la mort.

L’odyssée de Johnson consiste à ingérer 111 pilules par jour, prendre son dernier repas (végétalien) de la journée à 11h, rester abstinent, faire une heure d’exercice par jour et se coucher à 20h30. Mais est-il scientifiquement possible de ralentir ainsi notre vieillissement ? Ou son plan risque-t-il plutôt de finir par faire naufrage face à la réalité ?

Vivre même jusqu’à 100 ans est extrêmement difficile. Dans son récent livre L’âge des méduses à l’enversle biologiste moléculaire danois Nicklas Brendborg a estimé qu’il est aussi difficile de survivre de 93 à 100 ans que de passer de la naissance à 93 ans. Et la plupart considéreraient 93 ans comme une manche décente. « Le risque d’être malade ou de mourir augmente de façon exponentielle avec le temps », explique le professeur Richard Faragher de l’université de Brighton. De nombreuses preuves suggèrent qu’un mode de vie sain peut ajouter jusqu’à 14 ans à notre vie. Mais étant donné que l’espérance de vie au Royaume-Uni est d’environ 81 ans, cela ne fera probablement pas de nous des centenaires. Et une nouvelle étude montre que l’augmentation de l’espérance de vie ralentit.

L’entrepreneur technologique Bryan Johnson prend 111 comprimés par jour et se couche à 20h30. Photographie : Magdalena Wosinska/Courtesy BryanJohnson.com

Mais si nous adoptons extrêmement modes de vie sains, pourrions-nous vivre extrêmement longue vie ? Pas vraiment. La longévité extrême est apparemment plus génétique que le vieillissement normal, ce qui signifie que l’alimentation et l’exercice physique n’ont qu’un impact limité, explique Lynne Cox, professeur à l’Université d’Oxford. « Je ne pense pas qu’il existe actuellement une panacée qui puisse ajouter 20 ou 30 ans à la vie humaine », dit-elle.

Faites de l’exercice – ce qui est clairement bon pour nous. Une étude auprès de cyclistes amateurs âgés de 55 à 79 ans ont découvert qu’ils étaient biologiquement jeunes pour leur âge. En particulier, leur système immunitaire n’avait pas décliné comme celui de leurs pairs qui ne faisaient pas d’exercice. Mais cela ne signifie pas que nous devrions faire toujours plus d’exercice. Une autre étude récente sur des jumeaux finlandais, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, a révélé que les personnes qui faisaient de l’exercice modéré étaient biologiquement plus jeunes que celles qui ne faisaient pas d’exercice – et, ce qui est frappant, que celles qui en faisaient beaucoup.

«Vous voulez vraiment être au bon endroit en faisant de l’exercice», explique Cox. « Les athlètes en super forme ne semblent pas nécessairement vivre plus longtemps. »

Les personnes maigres ne semblent pas vivre le plus longtemps. Les personnes en surpoids vivent plus longtemps que leurs pairs souffrant d’insuffisance pondérale, normales et obèses

En ce qui concerne l’alimentation, les recherches montrent que réduire les calories peut doubler la durée de vie des vers nématodes. Pendant ce temps, les souris restreintes en calories peuvent vivre environ 30 à 40 % plus longtemps, en particulier s’ils font un jeûne intermittent. Les résultats chez les singes rhésus ont été contradictoires, mais les singes soumis à une restriction calorique semblent en meilleure santé et peut vivre quelques années supplémentaires. Johnson, qui limite ses calories de 10 %, espère que cela fonctionnera pour lui aussi. Mais les restrictions dans les études animales sont importantes (une réduction des calories de 30 à 40 %) et les humains ne sont pas des souris – ni des vers nématodes.

Tandis que quelques études montrer des bienfaits pour la santé des humains, il est difficile de vérifier que les participants ont réellement maintenu les régimes restreints. De plus, dit Cox, « il est très, très difficile de ne pas souffrir de malnutrition si vous supprimez 30 % de vos calories. Cela peut effectivement être préjudiciable. Cela est particulièrement vrai si vous êtes plus âgé, si vous perdez de la masse musculaire ou si vous limitez indéfiniment vos calories. Des recherches montrent des souris plus âgées et à faible apport calorique courent un risque plus élevé de mourir d’infections.

Les programmes de perte de poids tels qu’Ozempic sont également populaires parmi les amateurs de longévité – bien que Johnson affirme ne pas l’avoir essayé. De nouvelles recherches montrent qu’ils réduisent le risque de nombreuses maladies liées à l’âge, y compris les maladies cardiovasculaires et le cancer, laissant les chercheurs optimistes ils pourraient prolonger la vie. Mais nous ne connaîtrons pas leur impact sur la durée de vie avant des décennies. Ils entraînent également des effets secondaires potentiellement mortels, notamment une pancréatite. Il convient également de noter que les personnes maigres ne semblent pas vivre plus longtemps. Étonnamment, les personnes en surpoids vivre plus longtemps que leurs pairs ayant un poids insuffisant, normaux et obèses.

Rester actif plus tard est bon pour vous – mais son effet sur une grande longévité ne peut être démontré. Photographie : FG Trade/Getty Images

Le mystère des centenaires

Certaines personnes vivent très longtemps. Les « zones bleues » du monde (régions identifiées comme ayant des populations qui vivent en meilleure santé et plus longtemps que les autres) – parmi lesquelles la Sardaigne en Italie, Okinawa au Japon et Ikaria en Grèce – ont donné naissance à une industrie d’interventions sur le style de vie, de suppléments et de livres de cuisine. Mais une étude menée par Saul Newman de l’University College London, qui est actuellement en cours d’examen par des pairs, suggère que de nombreuses données sur les centenaires humains sont fausses.

«J’ai retrouvé 80 % des personnes âgées de plus de 110 ans dans le monde», explique Newman, qui a découvert que presque aucune d’entre elles n’avait d’acte de naissance. « C’est un tas d’ordures statistiques. »

Depuis un moment, la sonnette d’alarme retentit. En 2010, un Examen du gouvernement japonais a découvert que 230 000 centenaires du pays étaient portés disparus – vraisemblablement morts. Et Newman affirme que les données suggèrent qu’environ 72 % des centenaires grecs sont morts ou portés disparus, mais que leurs proches n’en ont pas déclaré autant, peut-être pour continuer à percevoir leurs pensions.

Newman pense que c’est la raison pour laquelle les zones bleues apparaissent dans les zones rurales pauvres, des endroits où la tenue des registres ne répond pas aux normes et où il y a des pressions pour commettre des fraudes aux retraites. Au Royaume-Uni, le quartier londonien relativement pauvre de Tower Hamlets compte la plus forte proportion de personnes âgées de 105 ans dans le pays, malgré une espérance de vie globalement inférieure à la moyenne. Et la longévité est liée à la richesse : les pays du monde où l’espérance de vie moyenne est la plus élevée sont les pays riches.

« Le taux de suicide des personnes âgées à Okinawa est le quatrième plus élevé du Japon. Leur taux de pauvreté est deux fois supérieur à celui de n’importe quel autre préfet. Ils sont les derniers au Japon en matière de consommation de légumes », explique Newman. « Si vous prétendez que tout va bien à Okinawa, vous laissez ces gens derrière vous – vous les exploitez pour vendre des livres de cuisine. »

« Il a raison », déclare Nir Barzilai, chercheur sur la longévité à l’Albert Einstein College of Medicine, qui a étudié les centenaires juifs ashkénazes aux États-Unis et leurs familles. « C’est un vrai problème. » Cependant, il affirme que les archives sont assez fiables aux États-Unis. Et son équipe examine de nombreux documents différents, notamment les passeports, les relevés de vote et l’âge des membres de la famille, pour vérifier leurs centenaires.

Ses propres résultats diffèrent de ceux basés sur les zones bleues. Les centenaires de Barzilai n’avait pas un mode de vie très sainPar exemple. « La moitié d’entre eux étaient en surpoids ou obèses, la moitié fumaient, la moitié ne faisaient pas d’exercice et très peu étaient végétariens », dit-il. Mais ils étaient en bonne santé – n’ayant que la moitié de l’incidence des maladies cardiovasculaires.

«Ils possèdent des gènes qui ralentissent leur vieillissement», explique Barzilai, qui travaille à leur identification. Il a déjà découvert qu’environ 60 % d’entre eux possèdent des gènes qui diminuent leurs niveaux d’hormones de croissance en fin de vie. Tout cela suggère que les gènes, plutôt que le mode de vie, sont le secret pour devenir centenaire.

Vieillissement cellulaire

Toutes les espèces ne vieillissent pas comme les humains. Prenez les palourdes océaniques (une espèce de mollusque), les sébastes et les requins du Groenland, dont le taux de mortalité n’augmente pas de façon exponentielle avec l’âge. « Notre connaissance des mécanismes du vieillissement est incomplète », déclare Faragher.

Un facteur clé du vieillissement est un processus appelé sénescence cellulaire. Les cellules entrent dans cet état toxique à mesure que nous vieillissons, endommageant les tissus et générant des inflammations et des maladies. Mais Cox et ses collègues ont montré que vous pouvez ralentir le vieillissement si vous manipulez ces cellules pour qu’elles se comportent comme si elles étaient plus jeunes. En 2009, un étude extrêmement prometteuse ont montré que le médicament rapamycine pouvait faire vivre aux souris jusqu’à 14 % plus longtemps. Un essai clinique sur des humains a même montré que lorsque des personnes âgées recevaient une faible dose d’un médicament semblable à la rapamycine pendant huit semaines, cela renforcé leur système immunitaireet a conduit à une réduction de 50 % des infections pendant un an.

D’autres médicaments prometteurs, approuvés par la FDA, qui peuvent prolonger la durée de vie des animaux et conduire à une meilleure santé et à une réduction de la mortalité chez les humains comprennent les médicaments contre le diabète tels que metformine, canagliflozine et dapagliflozine. Barzilai souligne cependant que ces médicaments n’ont démontré leur efficacité que chez les personnes de plus de 50 ans. Si vous êtes jeune ou si vous combinez plusieurs de ces médicaments, vous constaterez peut-être qu’ils causent des dommages, tels qu’une réduction de la masse musculaire et de la testostérone. De même, la rapamycine peut « déclencher le diabète, les ulcères et empêcher la cicatrisation des plaies à fortes doses », explique Cox.

Un requin du Groenland dans le détroit de Lancaster, au Nunavut, au Canada. L’espèce peut vivre plusieurs siècles. Photographie : Paul Nicklen/National Geographic Creative/Getty Images

Johnson, qui prend de la rapamycine et de la metformine, le reconnaît. « La metformine a tellement d’effets sur le corps », dit-il. « Cela peut avoir un certain effet sur les muscles dans une certaine mesure, mais cela peut aussi avoir de nombreux effets positifs. »

Une autre option consiste à traiter les cellules sénescentes en les supprimant. Composés présents dans de nombreux fruits et légumes, notamment dasatinib, navitoclax, quercétine et fisétinese sont révélés prometteurs dans la suppression de ces cellules – et sont désormais vendus comme suppléments. Ces médicaments peuvent également traiter maladie rénale diabétique et fibrose pulmonaire idiopathique chez l’homme, tous deux causés en partie par des cellules sénescentes.

Faragher a également montré que le resvératrol, présent dans le raisin, peut inverser la sénescence cellulaire. Mais encore une fois, les cellules sénescentes font aussi du bien, comme guérir les plaies, ce qui signifie qu’il peut être risqué de s’en débarrasser. Nous ne savons pas avec certitude si ces médicaments ou suppléments aideront réellement les humains à vivre beaucoup plus longtemps. Mais de nombreux passionnés de longévité, dont Johnson, les prennent déjà. Faragher, cependant, ne croit pas que tout cela mènera à une « pilule de l’immortalité ». Ces types de médicaments pourraient plutôt être « un peu comme des antibiotiques » – pris pendant une période limitée lorsque vous êtes malade ou avant une vaccination pour renforcer le système immunitaire.

Malgré des recherches prometteuses, le manque d’essais sur l’homme signifie qu’il n’existe toujours aucun moyen éprouvé de vivre bien au-delà de 100 ans.

Des techniques plus expérimentales existent, mais peuvent provoquer des cancers. Il s’agit notamment de la « reprogrammation épigénétique » des cellules pour les rendre plus jeunes et des thérapies géniques visant à allonger nos télomères – des capuchons protecteurs sur les chromosomes qui se raccourcissent avec l’âge. Mais si les télomères courts sont liés à une courte durée de vie, les télomères longs augmentent le risque de cancer.

« Je suis très hésitant à propos de la télomérase en raison du risque de cancer, même si certaines études plus récentes suggèrent qu’il est possible de minimiser ce risque », explique Cox.

Alors, où cela nous mène-t-il ? Malheureusement, il semble que ce soit un jeu d’attente. Malgré des recherches véritablement prometteuses, le manque d’essais sur l’homme signifie qu’il n’existe toujours pas de éprouvé façon de vivre bien au-delà de 100 ans. Les chercheurs mettent également en garde contre le mélange de médicaments et d’interventions comme le fait Johnson. « Chacun pourrait gagner un peu de temps supplémentaire. Mais si vous les mettez tous ensemble, vous pourriez faire pire plutôt que mieux », explique Cox.

Mais Johnson est optimiste. « Je possède sans doute les meilleurs biomarqueurs au monde », dit-il, ajoutant que les scientifiques, qui « passent 75 % de leur temps à rédiger des propositions de subvention », devraient apprendre à valoriser les données open source qu’il fournit – d’autant plus que d’autres personnes copient son protocole.

Barzilai n’est pas d’accord, soulignant qu’un individu qui s’auto-expérimente ne constitue pas une étude scientifique. « Si Bryan Johnson meurt, ce qui, je pense, est possible parce qu’il fait beaucoup de choses folles ensemble, cela aura un mauvais effet sur nous. »