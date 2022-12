Pourquoi tout ce buzz sur l’inflammation – et à quel point est-ce grave ?

Quiz rapide sur la santé : à quel point l’inflammation est-elle mauvaise pour votre corps ?

Vous êtes pardonné si vous pensez que l’inflammation est très mauvaise. Partout dans le monde, des sources d’information vous diront qu’il contribue aux principales causes de décès dans le monde. Les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et le cancer ont tous été liés à une inflammation chronique. Et ce n’est que la courte liste. Alors, que pouvez-vous faire pour réduire l’inflammation dans votre corps ?

Bonne question! Avant d’arriver aux réponses, cependant, examinons ce qu’est l’inflammation – et ce qu’elle n’est pas.

Inflammations 101

Les idées fausses sur l’inflammation abondent. Une définition standard décrit l’inflammation comme la réponse du corps à une blessure, une allergie ou une infection, provoquant une rougeur, une chaleur, une douleur, un gonflement et une limitation de la fonction. C’est vrai si nous parlons d’une écharde dans votre doigt, d’une pneumonie bactérienne ou d’une éruption de sumac vénéneux. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire, car il existe plus d’un type d’inflammation :

Inflammation aiguë se dresse soudainement, dure des jours à des semaines, puis s’installe une fois que la cause, telle qu’une blessure ou une infection, est maîtrisée. Généralement, l’inflammation aiguë est une réaction qui tente de rétablir la santé de la zone touchée. C’est le type décrit dans la définition ci-dessus.

Inflammation chronique est bien différent. Il peut se développer sans raison médicalement apparente, durer toute une vie et causer des dommages au lieu de guérir. Ce type d’inflammation est souvent lié à des maladies chroniques, telles que

Quelles cellules sont impliquées dans l’inflammation ?

4 mythes et idées fausses sur l’inflammation

L’inflammation est à l’origine de la plupart des maladies modernes.

Pas si vite. Oui, un certain nombre de maladies chroniques sont accompagné par inflammation. Dans de nombreux cas, le contrôle de cette inflammation est une partie importante du traitement. Et il est vrai qu’une inflammation incontrôlée contribue à des problèmes de santé à long terme.

Mais l’inflammation n’est pas la direct cause de la plupart des maladies chroniques. Par exemple, l’inflammation des vaisseaux sanguins se produit avec l’athérosclérose. Pourtant, nous ne savons pas si l’inflammation chronique causé ceci, ou si les principaux contributeurs étaient des facteurs de risque standard (tels que l’hypercholestérolémie, le diabète et le tabagisme, qui provoquent tous une inflammation).

Vous savez quand vous êtes enflammé.

Vrai pour quelques les conditions. Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, par exemple, savent quand leurs articulations sont enflammées car elles ressentent plus de douleur, d’enflure et de raideur. Mais le type d’inflammation observé dans l’obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, par exemple, ne provoque aucun symptôme spécifique. Bien sûr, la fatigue, le brouillard cérébral, les maux de tête et d’autres symptômes sont parfois attribués à l’inflammation. Mais beaucoup de gens ont ces symptômes sans inflammation.

Le contrôle de l’inflammation chronique éliminerait la plupart des maladies chroniques.

Pas si. Les traitements efficaces ciblent généralement cause de l’inflammation, plutôt que de supprimer l’inflammation. Une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde peut prendre des stéroïdes ou d’autres médicaments anti-inflammatoires, ce qui réduit ses symptômes. Mais pour éviter des lésions articulaires permanentes, ils prennent également un médicament comme le méthotrexate pour traiter l’affection sous-jacente à l’origine de l’inflammation.

Les régimes anti-inflammatoires ou certains aliments (myrtilles ! chou frisé ! ail !) préviennent les maladies en supprimant l’inflammation.

S’il est vrai que certains aliments et régimes sont plus sains que d’autres, il n’est pas clair que leurs avantages soient dus à la réduction de l’inflammation. Passer d’un régime occidental typique à un “régime anti-inflammatoire” (comme le régime méditerranéen) améliore la santé de multiples façons. Réduire l’inflammation, c’est juste un des nombreux mécanismes possibles.

La ligne du bas

L’inflammation n’est pas un méchant solitaire coupant court à des millions de vies chaque année. La vérité est que même si vous pouviez éliminer complètement l’inflammation – désolé, ce n’est pas possible – vous ne le voudriez pas. L’arrêt de l’inflammation vous rend vulnérable aux infections mortelles. Votre corps ne pouvait pas réagir efficacement aux allergènes et aux toxines ou se remettre de blessures.

L’inflammation est compliquée. Bien que l’inflammation aiguë soit la réponse naturelle et généralement utile de votre corps à une blessure, une infection ou d’autres dangers, elle devient parfois incontrôlable. Nous devons mieux comprendre ce qui cause l’inflammation et ce qui la pousse à devenir chronique. Ensuite, nous pouvons traiter une cause sous-jacente, au lieu d’attribuer la responsabilité de chaque maladie à l’inflammation ou d’espérer que la consommation d’aliments individuels la réduira.

Il n’y a pas de solution simple ou rapide pour une inflammation malsaine. Pour le réduire, nous devons détecter, prévenir et traiter ses causes sous-jacentes. Pourtant, il y a de bonnes nouvelles. Le plus souvent, l’inflammation existe dans votre corps pour une bonne raison et fait ce qu’elle est censée faire. Et quand il est causant des problèmes, vous pouvez prendre des mesures pour améliorer la situation.