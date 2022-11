Pourquoi tous les grands clubs veulent le Portugal et le Milanais Rafael Leao

Étonnamment pas dans le onze de départ du Portugal pour son premier match de Coupe du monde, une victoire 3-2 contre le Ghana, il n’a fallu que trois minutes à Rafael Leao après avoir quitté le banc des remplaçants pour proposer le genre d’action déterminante qu’il a fait maintes et maintes fois. pour l’AC Milan ces dernières saisons.

Alors que le Portugal menait 2-1 et que le Ghana avançait à la recherche de l’égalisation, le joueur de 23 ans est apparu sur l’aile gauche pour marquer une passe de Bruno Fernandes à la 80e minute – parfaitement frappé entre les défenseurs dans le coin le plus éloigné avec son pied droit après avoir ouvert son corps.

Pourtant, alors que le camée contre le Ghana ne marquait que sa 12e sélection senior pour le Portugal, ainsi que son premier but pour son pays, la réputation croissante de Leao s’est largement construite au niveau des clubs. Toujours considéré comme un talent extraordinaire, il a été considéré comme l’un des meilleurs espoirs dans les rangs des jeunes du Sporting CP, ce qui est un succès pour un système d’académie aussi prestigieux qui a produit Cristiano Ronaldo, Nani et Ricardo Quaresma.

Cependant, après avoir marqué deux buts en cinq matchs pour l’équipe senior, Leao était l’un des nombreux joueurs attaqués par des supporters sur le terrain d’entraînement du Sporting. Du coup, il a rejoint nombre de ses coéquipiers en mettant fin à son contrat à l’été 2018 et l’attaquant a signé à Lille en transfert libre. Le Sporting a affirmé qu’il devait sa clause libératoire de 45 millions d’euros et a pris le joueur et le club français au Tribunal Arbitral du Sportoù ils ont finalement reçu 16,5 millions d’euros, mais un appel est en cours.

Leao a ensuite rejoint l’AC Milan en 2019 pour 35 millions d’euros et c’est sous la direction de l’entraîneur Stefano Pioli qu’il a ajouté la discipline tactique, la maturité et la cohérence globale pour passer d’un joueur d’impact occasionnel à une star de Serie A à part entière.

Bien que signé en tant qu’avant-centre, Pioli a adopté une vision légèrement différente de l’attaquant – dont le profil technique fait de lui une option sur toute la ligne de front – en le déplaçant sur le côté gauche. Avec son rythme effréné, sa capacité à laisser les défenseurs pour morts avec une accélération soudaine et ses compétences de dribble pointues, Leao a eu la chance de s’épanouir dans de vastes zones plutôt que dans le milieu bondé où son jeu de hold-up sous-développé serait exposé.

Rafael Leao a un bel avenir devant lui pour le club et le pays. Cao Can/Xinhua via Getty Images

Et bien que son impact n’ait pas été immédiat après le changement – il devait encore faire face à des périodes de forme défavorable, à des nuits étranges de confiance excessive en ses propres capacités et à un manque de produit final – le Portugais a remboursé son entraîneur en contribuant avec 11 buts et 10 passes décisives en 35 matchs de Serie A la saison dernière Scudetto-campagne gagnante.

Bien que les attaquants ou les ailiers à haut score ne soient pas rares dans le jeu moderne, c’est le mélange de capacités de Leao qui lui donne un avantage supplémentaire. En plus d’une vitesse exceptionnelle et d’une force corporelle, d’un athlétisme et d’une coordination extraordinaires – qui permettent des virages rapides et le rendent difficile à perdre l’équilibre – son contrôle du ballon est également d’un niveau élevé. Il peut battre un marqueur dans les deux sens grâce à un jeu de jambes rapide, des enjambées ou des feintes corporelles (la saison dernière, il a réalisé en moyenne 5,5 dribbles réussis par match), tandis que sa course hors du ballon est effectuée avec conviction pour profiter de l’espace derrière la défense.

Tout comme l’effort contre le Ghana, la majorité des buts de Leao ont tendance à provenir d’une coupe à l’intérieur depuis la gauche – soit en dépassant simplement l’arrière latéral, soit en exploitant l’espace entre l’arrière droit et l’arrière central avant d’enrouler le ballon dans l’autre sens. coin à la manière de Thierry Henry. Un tir puissant lui permet de tester le gardien de loin (45% de ses efforts ont été cadrés la saison dernière) et il peut aussi trouver le chemin des filets avec son pied gauche.

Parmi toutes ses capacités individuelles, la contribution collective de Leao mérite également une mention. Si sa course avec le ballon ne se traduit pas par une réduction pour l’attaquant central ou un milieu de terrain en profondeur (ou même une passe carrée à l’attaquant opposé), la façon dont il étire les défenses adverses génère de l’espace ailleurs et il attache souvent plus plus d’un défenseur adverse. De plus, sa contribution défensive ne cesse de s’améliorer ; cette saison, il a récupéré le ballon 1,5 fois par match.

Alors que Ronaldo est un acte difficile à suivre pour le Portugal, Leao offre certains des mêmes attributs arborés par la légende de 37 ans à son apogée et, grâce à son développement rapide au cours des 18 derniers mois, il est sans doute le plus- joueur offensif convoité parmi les clubs d’élite du football mondial.

Le Paris Saint-Germain serait un admirateur de longue date – Luis Campos, leur nouveau directeur sportif, était chargé de l’emmener à Lille en 2018 – tandis que le Real Madrid, Chelsea et Manchester United sont également fréquemment cités comme de fervents prétendants du l’attaquant, qui aurait une clause libératoire de 150 millions d’euros.

Son contrat expirant en 2024, le directeur sportif milanais Paolo Maldini a récemment révélé que le club s’était fixé pour objectif de conclure la prolongation du contrat de leur jeune star à temps pour la Coupe du monde. Cependant, en échouant à le faire, la partie italienne est maintenant confrontée à la délicate situation de devoir écouter des offres potentielles en janvier ou de finir par négocier dos au mur l’été prochain sachant qu’il pourrait partir pour rien 12 mois plus tard.

Leao a déjà impressionné lors de sa brève apparition au Qatar et, quelle que soit la suite, l’attaquant exaltant restera une caractéristique sur les listes restreintes de dépistage des puissances du football européen pour les années à venir.