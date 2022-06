Pourquoi Tottenham cible Clement Lenglet et qui d’autre ils pourraient signer

On pense que Tottenham se rapproche d’un mouvement de prêt pour le défenseur de Barcelone Clement Lenglet, bien qu’il ne soit pas clair s’ils appuieront finalement sur la gâchette de tout accord.

Antonio Conte tient à renforcer sa ligne de fond cet été et a été lié à toute une série de défenseurs centraux gauchers, mais des accords pour des cibles de haut niveau telles que Josko Gvardiol et Alessandro Bastoni se sont révélés problématiques, les deux joueurs exprimant un désir. rester dans leurs clubs actuels jusqu’à la saison prochaine et peut-être au-delà.

L’agent d’Alessandro Bastoni, Tinti, sur l’intérêt des clubs anglais après avoir rencontré le conseil d’administration de l’Inter : “Bastoni restera à l’Inter la saison prochaine, car nous sommes habitués à respecter les contrats”. 🇮🇹 #transferts @marifcinter “Oui, nous avons trouvé un accord pour prolonger le contrat de Simone Inzaghi”, a-t-il ajouté. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 21 juin 2022

En conséquence, ils explorent d’autres options, et Lenglet en fait partie.

Dans une séance de questions-réponses, Alasdair Gold de Football.London a révélé que l’un des avantages de Lenglet était sa polyvalence, mais qu’il serait probablement une option de secours si les Spurs n’atteignaient pas leurs principales cibles.

“Il est polyvalent et peut couvrir à la fois les rôles de gauche et de central dans un arrière trois”, a-t-il révélé. “D’après ce que je comprends, le Français expérimenté serait une option de secours si Tottenham estime qu’il ne peut pas placer les joueurs en haut de sa liste de souhaits de défenseur central cet été.”

Alors, qui est leur première option de choix ?

Au début de l’été, il a été signalé que les Spurs avaient établi une liste restreinte de quatre hommes pour le poste d’arrière central gauche. Selon The Athletic, il s’agissait de Bastoni et Gvardiol, ainsi que de Nico Schlotterbeck et Sven Botman, qui ont tous deux été transférés depuis cet été.

Cela a laissé Tottenham un peu à court d’options, mais celui qu’ils envisagent est le défenseur de Villareal Pau Torres, qui dispose d’une clause de libération de l’ordre de 55 à 60 millions d’euros si un club souhaite le signer.

#Tottenham sont en pourparlers sur un accord de prêt pour #Barcelonede Clément Lenglet. #Éperons sa destination la plus probable telle qu’elle est, mais #thfc travaillant toujours sur d’autres cibles LCB simultanément, y compris Pau Torres. Plus sur #SSN et ici : https://t.co/OzHTtF6aQx #FCB pic.twitter.com/d5sg3n6Fxk – Lyall Thomas (@SkySportsLyall) 29 juin 2022

Il semble, pour l’instant, que Lenglet pourrait être l’arrivée la plus probable.

