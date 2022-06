Pourquoi Toronto paie 1 million de dollars pour louer des flics pour espionner les parcs publics ne correspond tout simplement pas

Il semble que la ville ait trouvé un moyen sournois de faire passer une politique moralement en faillite dans certains des parcs les plus populaires de Toronto.

Selon le reportage de Ben Spurr du Star, le personnel de la ville a attribué 1 million de dollars en contrats à fournisseur unique à des sociétés de sécurité privées afin qu’elles puissent parcourir les parcs du centre-ville cet été et alerter la ville lorsque des tentes montent. L’objet du projet de sécurité est d’empêcher l’émergence de campements de sans-abri comme celui que la police de Toronto a perquisitionné dans le parc Trinity Bellwoods l’été dernier.

Mais la méthode impliquée dans la réalisation de ce projet est sans doute louche. La ville affirme que tout ce qu’elle a fait pour attribuer les contrats est honnête. Les dispositions ont été prises « conformément aux règles », a déclaré le maire John Tory cette semaine.

Mais selon le Con. Gord Perks (Quartier 4, Parkdale-High Park), la ville a peut-être profité d’une faille dans le système. Perks a déclaré à Spurr qu’il pensait que la ville avait peut-être enfreint le code municipal de Toronto, « qui autorise le directeur municipal à émettre des contrats à fournisseur unique sans l’approbation du conseil uniquement s’ils sont évalués à 500 000 $ ou moins ».

D’après l’histoire de Spurr: «Perks a déclaré dans ce cas, la décision du personnel de diviser 1 million de dollars de travail en deux contrats suffisamment petits pour ne pas nécessiter l’approbation du conseil donne l’impression qu’ils ont délibérément divisé le contrat afin qu’ils puissent éviter de dire au conseil qu’ils faisaient cela .”

Mais bien sûr, le conseil l’a découvert à la fin et maintenant, nous aussi. Il semble que les tactiques de la ville en ce qui concerne les personnes qui dorment dans la rue dans les parcs soient passées de cruelles à cruelles subrepticement. Au lieu de payer environ deux millions de dollars pour expulser de force les sans-abri de leurs tentes comme elle l’a fait l’année dernière, le plan actuel de la ville est de payer un million pour les éloigner complètement des parcs.

Comme tant d’autres et moi-même avons écrit, envoyé des e-mails et crié dans la foule tant de fois : c’est encore une autre solution de pansement à un problème de longue date qui nécessite des fonds pour le logement lui-même, et non des fonds pour punir les personnes qui ne l’ont pas. .

Mais oublions le bien et le mal pendant une minute. Même si vous êtes d’avis contraire que la ville a raison de faire à peu près tout ce qu’elle peut pour empêcher les gens de dormir dans les parcs, il n’en demeure pas moins que cette tactique de sécurité est totalement inutile. Si vous ne vous opposez pas à l’emploi de la sécurité privée dans les parcs pour des raisons purement morales, vous devriez vous y opposer pour des raisons purement financières.

Lorsque la question de la sécurité des parcs a été débattue au conseil municipal en mai, le personnel de la ville était catégorique sur le fait que les agents de sécurité ne seraient pas impliqués dans l’application des lois. Si c’est vrai, c’est une bonne nouvelle car les agents de sécurité ne sont pas des travailleurs sociaux formés pour négocier avec les populations vulnérables. Si les flics ne peuvent pas désamorcer une situation de campement intense, pourquoi louer un flic ferait mieux ?

Mais si le personnel de sécurité n’a pas été embauché pour faire respecter la loi, pourquoi a-t-il été embauché ? Il apparaît : travail de secrétariat. Selon le porte-parole de la ville, Brad Ross, dans une déclaration partagée avec le Star le mois dernier,

« Si un agent de sécurité sous contrat voit une structure ou une tente en train d’être érigée dans un parc, ou déjà en place, il contactera immédiatement la ville et les équipes de Streets to Homes dialogueront rapidement avec les occupants du campement, offrant des services et un hébergement intérieur sûr. Le service contractuel sera pris en charge par le personnel de sécurité d’entreprise de la ville.

Autrement dit, la ville paie un million de dollars pour que des agents de sécurité espionnent les Torontois et alertent le personnel de la ville lorsqu’un ou plusieurs d’entre nous plantent une tente. Pourquoi est-ce nécessaire ? N’y a-t-il pas d’employés de la ville qui vivent à distance de marche ou de transport en commun des parcs les plus populaires de la ville et qui peuvent littéralement sortir la tête par la fenêtre d’un tramway et déterminer qu’il y a quelques tentes près du terrain de baseball ? N’est-il pas possible pour une poignée d’employés de la ville de marcher à tour de rôle dans Trinity Bellwoods une fois par jour ? À la rigueur, ne peuvent-ils pas simplement téléphoner à Nadège et demander à un barista de regarder par la fenêtre ?

Plus sérieusement, que les contrats de sécurité aient été attribués de manière appropriée ou non, tout ce programme est un profond gaspillage de fonds dans une ville qui en a désespérément besoin ailleurs.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que près de 30 % des fontaines publiques ne fonctionnaient pas dans les parcs de la ville. À son crédit, Tory présentera une motion au conseil municipal la semaine prochaine demandant au personnel de « s’assurer que ces installations saisonnières existantes sont accessibles dès que possible aux utilisateurs du parc après l’hiver ». Mais ils auraient dû et auraient pu être accessibles il y a des semaines.

Si seulement il y avait un million de dollars qui traînait qui pouvait être redirigé d’une entreprise inutile vers une entreprise utile.

