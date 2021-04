W

Alors que Justin Webb a offert l’opportunité par Justin Webb à l’émission BBC Today d’un hit gratuit pour condamner l’accès facile par SMS de James Dyson à Boris Johnson, Tony Blair, qui est après tout toujours membre du Parti travailliste, a refusé de dénigrer son successeur. Contrairement à l’indignation manifestée par Sir Keir Starmer aux Premiers ministres. Questions sur les révélations de «la mâchoire tombante», M. Blair était à son plus décontracté: «Nous sommes au milieu d’une pandémie, et après tout, nous demandions en fait James Dyson va de l’avant et commence à fabriquer des ventilateurs … J’ai du mal à m’énerver à ce sujet. «

Il a ajouté: « Il doit y avoir un certain degré de compréhension. Si vous êtes au milieu d’une énorme crise comme celle-ci, les gens vont utiliser tous les moyens possibles pour s’assurer de répondre à la crise immédiate. »

Bien sûr, M. Blair affichait une fois de plus ses lettres de créance «d’homme du monde», insufflant un peu de réalisme dans le débat public, contrairement au haut purisme de l’ère Corbyn et, dans une moindre mesure, du régime actuel. Il a pris le même genre de ligne à propos des accusations d’irrégularité portées contre David Cameron pour son lobbying sur Rishi Sunak et Matt Hancock: «Ce qui est nécessaire, c’est que le processus de prise de décision se fasse de manière objective. Dans l’ensemble, dans notre système, je pense que c’est le cas. Nous devons veiller à ne pas exagérer les problèmes de notre propre système. Dans l’ensemble, le système britannique est un système assez propre. »