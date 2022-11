Pourquoi Tom Brady veut à nouveau animer “Saturday Night Live”

Tom Brady a peut-être cinq bagues du Super Bowl de plus que Peyton Manning, membre du Temple de la renommée à la retraite, mais l’ancien quart-arrière des Broncos de Denver et des Colt d’Indianapolis a quelque chose que Brady n’a pas : plus d’apparitions dans “Saturday Night Live”.

Dans une conversation avec Kenan Thompson, l’acteur le plus ancien de la série de sketchs comiques, pour son “Let’s Go!” podcast, Brady a plaisanté en disant que Manning avait fait un meilleur travail d’hébergement que lui.

“Peyton, je pense qu’il a continué après moi”, a déclaré Brady à propos de son premier concert d’hébergement en 2005, “Et il a en fait fait mieux que moi, donc à un moment donné, je dois y aller et essayer de me racheter, vous savez, j’ai eu pour obtenir mes derniers coups de langue ! Parce que Peyton était super.”

Thompson a dit de Manning: “Il l’a assassiné.” L’homme de 46 ans a animé l’émission en 2007, mais a récemment fait une apparition au début de 2022.

Manning a poursuivi sa carrière d’animateur depuis sa retraite du sport, animant l’émission ESPN “The Manningcast” et co-animant les CMA Awards avec Luke Bryan mercredi.

Tout au long du podcast, Brady a également réfléchi à la façon dont le créateur et producteur de “SNL” Lorne Michaels a une personnalité qui rappelle son ancien entraîneur de football de 20 ans, Bill Belichick.

“Je me souviens quand nous avons fait ‘Saturday Night Live’ ensemble, et nous avons fait tous les sketchs de cette pré-émission… Et puis après, nous sommes montés au bureau de Lorne et tout le monde était juste par terre, et il ressemble beaucoup à Belichick,” Brady a partagé. “Vous savez, il mangeait son pop-corn ou quoi que ce soit d’autre qu’il mangeait, et il était comme, ‘Non, raye ça’ et ‘Pas ça, et pas ça.’ Et je suis assis là comme, ‘Mec, on continue dans 10 minutes!'”

Les deux hommes sont des énigmes, car Michaels est un mystère par rapport à l’entité massive et primée qu’il a créée dans “SNL”.

Ceci est similaire à Belichick, qui n’aime pas l’attention personnelle et détourne fréquemment les éloges sur son équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Michaels et Belichick, cependant, sont tous deux extrêmement décisifs.

Brady a plaisanté sur le souvenir, “J’ai besoin de tequila, je dois descendre, je dois me changer. J’ai besoin de deux verres de tequila avant de continuer. Comme, allons-y, tu sais? Et Lorne était si posé et juste , ‘Nous allons bien faire les choses.’ Et tout le monde était tellement détendu, ce qui m’a aidé à me détendre aussi. C’est incroyable de voir comment tout se met en place quand vous avez ce leader comme ça et cette préparation.

Thompson a évoqué Belichick en premier dans la conversation, le comblant de compliments pour son succès continu dans la NFL en tant qu’entraîneur-chef.

Charles Barkley, Michael Phelps et Andy Roddick sont d’autres légendes du sport que Thompson a félicitées pour leur travail dans l’émission.