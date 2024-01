Pourquoi Todd Bowles a-t-il abandonné ?

Voici le problème des situations qui équivalent à attraper la foudre dans une bouteille. Aussi minces que soient les chances que cela se produise, cela ne peut certainement pas se produire à moins de mettre la bouteille dans la rue.

Dimanche, l’entraîneur des Buccaneers, Todd Bowles, n’a pas réussi à mettre la bouteille dans la rue, concédant face aux Lions à 36 secondes de la fin et un temps mort en main (après que les Lions aient raté la gestion du chronomètre de deux minutes). Si Bowles avait demandé le dernier temps mort, les Lions auraient dû faire quelque chose en quatrième position et 12 sur leurs 32.

À 36 secondes de la fin, les choix pour Détroit auraient été de dégager, de tenter un panier ou de foncer. Le chemin Bowles en a parlé après le match et lundiil concédait essentiellement que les Lions auraient réussi un panier de 50 verges.

Bien que de tels coups de pied réussissent beaucoup plus souvent qu’auparavant, ce ne sont pas des tirs chipés. (Il suffit de demander aux Bills et à Tyler Bass.) Un échec aurait donné le ballon aux Buccaneers tout seuls 39 avec environ 30 secondes à jouer.

Comme l’ont noté les gens de JoeBucsFan.com, qui sont exigeant que Bowles admette son erreur et s’en excuse, les Bucs ont récupéré le ballon un jeudi soir à Buffalo, seuls 20 avec 21 secondes à jouer dans un match à six points. Et ils ont failli se connecter sur une passe parfaitement lancée du quart-arrière Baker Mayfield.

Au-delà de la possibilité d’un panier manqué, et si les Buccaneers avaient bloqué le coup de pied ? Et s’ils l’avaient récupéré et rendu pour un touché ?

Si les Lions avaient choisi de dégager, il aurait pu y avoir un mauvais coup. Il aurait pu y avoir un rebondissement de la part du parieur. Il aurait pu y avoir un blocage. Il aurait pu y avoir un retour pour un touché.

Franchement, c’est inexcusable de ne pas vider le réservoir alors que la saison est en jeu. Et si les Lions avaient inscrit un panier et remonté de 11 ? Bowles a perdu la chance, aussi mince soit-elle, de choquer le monde et de se qualifier pour le championnat NFC.

Qui fait ça ? Il s’agit de la même franchise dont l’entraîneur-chef envoyait des joueurs de ligne défensive dans les jambes des joueurs de ligne offensive dans l’espoir de forcer un échappé dans la formation de la victoire. Même si cette tactique a dépassé les limites, elle souligne le fait qu’il ne devrait pas y avoir de drapeau blanc. Il ne devrait pas y avoir de putts. Il ne devrait y avoir aucune capitulation.

Bien qu’il n’y ait aucune raison de croire que Bowles est en difficulté, il est alarmant de penser qu’il a abandonné avec à peine un haussement d’épaules sur ce qui aurait pu être l’un des grands résultats de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. Et avec le coordinateur offensif Dave Canales qui pourrait renifler en Caroline, Bowles voudra peut-être réfléchir à ce qui s’est passé avec Lovie Smith et Dirk Koetter avant de supposer qu’accéder à la ronde de division est plus que suffisant pour revenir en 2024.