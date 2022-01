Les FANS ont rencontré Alina Kozhevnikova pour la première fois lors de la cinquième saison de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days aux côtés de son partenaire, Caleb Greenwood.

En janvier 2022, il a été révélé que TLC s’était séparé d’Alina et maintenant les fans veulent savoir pourquoi.

Qui est Alina Kojevinkova ?

Kozhevinkova est une star de télé-réalité russe connue pour son travail dans la franchise 90 Day Fiancé.

Elle a fait ses débuts en décembre 2021 aux côtés de Greenwood, qu’elle avait rencontré adolescente.

Après avoir perdu le contact pendant 13 ans, le couple s’est reconnecté et leur première rencontre en face à face a été montrée pendant l’émission.

Bien qu’elle soit une célébrité, peu d’informations sont disponibles sur sa vie personnelle.

On la voit souvent publier des photos sur Instagram à ses 54 600 abonnés.

Pourquoi TLC a-t-il licencié la star de 90 Day Fiancé Alina Kozhevnikova?

TLC a annoncé avoir licencié Kozhevnikova en raison de publications controversées sur les réseaux sociaux de son passé.





Bien qu’ils aient été supprimés, les utilisateurs n’ont pas tardé à les capturer et à les diffuser sur Internet.

« TLC a interrompu le tournage avec Alina Kozhevnikova suite à la découverte récente de ses déclarations passées sur les réseaux sociaux », a confirmé TLC dans une déclaration à People.

« Elle n’apparaîtra pas dans le prochain Tell All, dans les futures saisons de la franchise et à partir du mois prochain, elle n’apparaîtra plus dans Before the 90 Days.

« TLC ne tolère aucun racisme ou discrimination d’aucune sorte. »

Les publications sur les réseaux sociaux auraient eu des remarques et des gestes racistes.

Dans les publications sur Facebook et Instagram, elle aurait utilisé le mot n à plusieurs reprises et dans d’autres, elle aurait été vue en train de se moquer des Asiatiques et des Musulmans.

Elle a été licenciée en janvier 2022 après que d'anciens messages sur les réseaux sociaux ont refait surface

Qu’a dit Alina Kozhevnikova à propos des messages ?

Après que les messages de Kozhevnikova aient commencé à circuler, elle est allée sur Instagram pour se défendre.

« Malgré ce qu’on dit sur moi, mes amis, ma famille et ceux qui m’ont rencontré en personne savent qui je suis vraiment et qui je ne suis pas. Et je le sais aussi les réponses arrivent », a-t-elle écrit.

Dans une histoire Instagram expirée depuis, elle s’est également excusée pour ses commentaires passés.

« Je suis sûr que certains d’entre vous ont vu la capture d’écran [sic] d’un de mes anciens messages. Je tiens sincèrement à m’excuser auprès de ceux dont les sentiments ont été blessés. Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit. Je suis et serai toujours contre toute forme de discrimination », a-t-elle écrit via PageSix.

Kozhevnikova a ajouté qu’elle s’habituait aux « nuances » de la langue anglaise.

Elle a poursuivi: « J’ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux utiliser [the N-word], alors j’ai pensé que c’était comme ‘bro’ ou ‘fella’, mais j’avais tort. Encore une fois, mes plus sincères excuses à ceux qui ont été blessés par mes paroles.

Bien qu’elle ait abordé les postes, pour le moment, Kozhevnikova n’a pas abordé le tir.