Pourquoi Tire Nichols a-t-il été arrêté par la police de Memphis ?

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Vendredi soir (27 janvier), les responsables de Memphis ont diffusé des séquences vidéo de l’arrestation violente de Tire Nichols, un Noir de 29 ans décédé trois jours après avoir été sévèrement battu lors d’un contrôle routier.

La mort du jeune homme a causé une profonde douleur à la famille Nichols et a déclenché un scandale dans toute la ville.

Cinq policiers de Memphis – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr et Justin Smith – impliqués dans l’arrêt ont été licenciés et font maintenant face à des accusations de meurtre .

Le président Joe Biden et ses prédécesseurs Barack Obama et Donald Trump ont tous condamné le passage à tabac mortel et la famille de Nichols devrait assister à l’état de l’Union la semaine prochaine en tant qu’invités du Congressional Black Caucus.

Des images de la caméra corporelle de l’épreuve ont été diffusées par la ville à 19 h HE vendredi. La vidéo montrait des agents traînant Nichols hors de sa voiture et lui tirant dessus avec une arme Taser avant qu’il ne s’enfuie à pied.

Après l’avoir rattrapé, des images les montrent en train de battre, de donner des coups de pied et de poing à l’homme noir avant de le laisser affalé contre une voiture de police.

Voici ce que nous savons de l’arrêt de la circulation où les choses ont commencé :

Pourquoi Nichols a-t-il été arrêté ?

Le département de police de Memphis a initialement déclaré que Nichols avait été arrêté vers 20h30, heure locale, pour « conduite dangereuse .”

“Alors que les agents s’approchaient du conducteur du véhicule, une confrontation s’est produite et le suspect s’est enfui à pied”, a déclaré la police à l’époque. «Les agents ont poursuivi le suspect et ont de nouveau tenté de le placer en garde à vue. Alors qu’il tentait de mettre le suspect en garde à vue, une autre confrontation s’est produite; cependant, le suspect a finalement été appréhendé.

La direction de la police est ensuite revenue sur ces affirmations.

« Je vais être honnête avec vous au sujet de l’arrêt lui-même. Ce qui a été dit, c’est qu’il y avait eu des témoins de ce qui était considéré comme une conduite imprudente », a déclaré le chef de la police, Cerelyn Davis. dit à CNN vendredi. « Nous avons regardé les caméras. Nous avons examiné les caméras portées sur le corps. Même si quelque chose s’est produit avant cet arrêt, nous n’avons pas été en mesure de le prouver. »

“Nous avons effectué un examen assez approfondi pour déterminer quelle était cette cause probable et nous n’avons pas été en mesure de le prouver”, a-t-elle ajouté. “Cela ne veut pas dire que quelque chose ne s’est pas produit, mais il n’y a aucune preuve.”

La famille Nichols est également sceptique quant à la version policière des événements.

Tire Nichols est mort trois jours après avoir été battu par les officiers (PA)

“Nous ne savons rien d’autre que ce que nous avons pu voir dans la vidéo”, a déclaré Ben Crump, avocat de la famille Nichols, m’a dit vendredi lors d’une conférence de presse.

«Ils disent qu’il conduisait imprudemment. Nous devons le voir. Nous ne pouvons certainement pas les croire sur parole.

Ce que nous savons, c’est qu’après le début de l’interpellation, la police et Nichols se sont livrés à une sorte d’altercation physique, et à un moment donné, Nichols a fui la police.

Dépêche de police audio obtenu par Fox 13 capture des officiers disant: «Nous avons un homme noir qui court», tandis que autre bande obtenue par CBS News enregistre un autre officier de police disant: “Il se bat en ce moment.”

Au total, selon le MPD, deux altercations différentes se sont produites entre Nichols et des officiers au cours de l’arrêt, ce dernier ayant lieu à quelques pâtés de maisons du domicile de Nichols.

Après l’arrêt, Nichols a été hospitalisé et photographié avec de graves ecchymoses et coupures. Il est finalement décédé le 10 janvier.

Une autopsie extérieure a montré que son corps avait subi « saignement abondant .”

Les avocats de la famille Nichols ont déclaré qu’il avait été traité comme “une piñata humaine” par les officiers.

“C’était une piñata humaine pour ces policiers”, a déclaré l’avocat Antonio Romanucci à propos de la vidéo de l’incident.

“(C’est) épouvantable. C’est déplorable. C’est odieux », a déclaré M. Crump, un autre avocat de la famille.

Ce que les images montrent

Des images – tirées de la caméra corporelle de la police ainsi que de la vidéo de la caméra du ciel de la police – ont été publiées vendredi par des responsables de Memphis.

Il montre l’homme noir recevant des coups de poing, des coups de pied, des coups de matraque et des coups de taser par le groupe d’officiers.

Dans la foulée – alors que Nichols était affalé contre une voiture de police – les policiers ont été entendus en train de plaisanter sur leur recours à la force.

La première partie de la vidéo d’une heure montrait les policiers arrêtant le jeune homme, le forçant à sortir du véhicule et à se coucher par terre.

On entend l’un d’eux dire: “Salope, mets tes mains derrière ton dos avant que je ne les casse.” Un officier menace alors Nichols que “je vais te casser le cul”.

Nichols répond: «Vous faites vraiment beaucoup en ce moment. J’essaie juste de rentrer à la maison.

La vidéo montre les officiers essayant d’utiliser leurs Tasers sur Nichols, qui s’enfuit ensuite de la scène.

Lorsque le premier groupe d’officiers entend par radio que le jeune homme a été attrapé, on entend un autre dire : “J’espère qu’ils lui piétinent le cul.”

Des images de la caméra du pôle montrent les officiers battant Tire Nichols (PA)

Les officiers qui ont rattrapé Nichols l’ont ensuite jeté au sol et du gaz poivré a apparemment été déployé sur le visage de Nichols.

“Je vais te frapper à mort”, peut-on entendre un officier crier, tandis qu’un autre dit “Attention, je vais encore pulvériser ton cul.”

Nichols au sol peut être entendu crier fort pour sa mère.

Les officiers peuvent alors être entendus sur la vidéo de la caméra corporelle criant à plusieurs reprises à Nichols: “Donnez-moi vos putains de mains.”

On peut entendre un autre officier dire: “Cette mère f **** m’a fait m’asperger” de gaz poivré.

La vidéo montrait ensuite Nichols effondré contre une voiture tandis que les officiers se tenaient debout en riant, racontant l’arrestation et ce qu’ils avaient fait pour le capturer.

“J’ai sauté dedans, j’ai commencé à le bercer”, peut-on entendre un officier se vanter alors qu’un autre a affirmé que Nichols avait mis la main sur leur arme.

«Il avait littéralement la main sur mon arme. Cette mère ***** r était là-bas », a déclaré l’officier.

En plus de la vidéo de la caméra corporelle des agents, la ville de Memphis a également diffusé une vidéo d’une caméra de police fixée à un lampadaire juste en face du lieu de l’incident.

Cette caméra, qui ne comportait aucun son, a montré que Nichols avait été touché neuf fois en quatre minutes, selon CNN.

Les manifestations se déroulent à travers l’Amérique

Après la diffusion des vidéos, des manifestations se sont déroulées à Memphis et à travers les États-Unis au sens large, exigeant justice pour Nichols.

À Memphis, une foule nombreuse s’est rendue sur la I-55 au centre-ville de Memphis vendredi soir.

Des manifestants manifestent vendredi à Washington (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Pendant ce temps, des groupes de manifestants se sont également rassemblés à Times Square à New York, à Washington DC et à Atlanta, en Géorgie.

Le président Joe Biden a qualifié la vidéo d'”horrible” et a déclaré qu’il s’agissait d’un “rappel douloureux” de la peur à laquelle les Noirs et les Bruns américains sont régulièrement confrontés, tout en appelant à des manifestations pacifiques.

“Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols”, a déclaré le président dans un communiqué. “C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.”

Et le président d’ajouter : « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre système de justice pénale soit à la hauteur de la promesse d’une justice juste et impartiale, d’un traitement égal et de la dignité pour tous.

“Un changement réel et durable ne se produira que si nous prenons des mesures pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent.”

Dimanche, le directeur exécutif du Congressional Black Caucus, Vincent Evans, a annoncé que les parents de Nichols avaient accepté une invitation à assister à l’état de l’Union la semaine prochaine.