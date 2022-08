Pourquoi ‘Thor: Love and Thunder’ pourrait arriver sur Disney Plus mercredi

Thor : Amour et tonnerre sortira en salles le 8 juillet. Mais avec avis médiocres (“décevant peu profond” était le Réviseur CNET», vous attendez peut-être jusqu’à ce que le film passe à Disney Plus.

La stratégie de streaming de Disney pour ses sorties en salles a été partout sur la carte. Encanto a passé un mois dans les salles avant de diffuser. Pour merveillec’est Éternels, c’était deux mois. West Side Story – la réinvention de Steven Spielberg de la comédie musicale – a frappé Disney Plus environ trois mois après sa diffusion exclusive dans les cinémas.

Disney n’a toujours pas confirmé de date de sortie de Disney Plus pour Thor, mais un modèle a émergé avec d’autres versions récentes qui peuvent le rendre simple à prévoir.

Quelle est la date de sortie de Disney Plus de Thor: Love and Thunder?



Disney n’a pas confirmé de date de sortie en streaming pour Thor : Amour et tonnerre. Bien qu’il y ait encore des raisons de prudence, le moment des deux dernières sorties en salles de Disney suggère que Thor pourrait commencer à diffuser mercredi sur Disney Plus.

Pendant le verrouillage de la pandémie, Disney a laissé de nombreux films diffuser sur Disney Plus le jour même de leur sortie dans les cinémas. Mais depuis plus d’un an, Disney accorde à ses sorties en salles en direct de longues périodes d’exclusivité dans les salles avant de faire du streaming une option.

Malheureusement, Disney n’a pas encore officiellement déclaré de durée standard pour ces exclusivités théâtrales, mais la société semble se contenter de donner à ses films théâtraux 47 jours dans les salles avant de les diffuser sur Disney Plus.

Les deux derniers films de Disney ont tous deux passé 47 jours dans les salles avant de sortir sur Disney Plus : Doctor Strange dans le multivers de la folie est devenu disponible en streaming 47 jours après sa large sortie en salles – c’est deux semaines plus vite que Éternels et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Et plus récemment, Lightyear de Pixar a commencé à diffuser sur Disney Plus le 3 août – également 47 jours après sa sortie en salles.

C’est pourquoi mercredi est le meilleur pari pour s’attendre à Thor: Love and Thunder, car il suivrait le même calendrier de 47 jours.

Avec Disney semblant adopter cette fenêtre de 47 jours, il s’est également rapproché des normes des autres grands studios, qui se sont largement tournés vers l’exclusivité théâtrale d’une durée d’environ 45 jours. (Il y a cependant exceptions pour les grands blockbusters de films de franchise cet été.) La bonne nouvelle est que cette soi-disant “fenêtre” de temps est plus courte qu’elle ne l’était lorsque Disney a réintroduit pour la première fois des exclusivités théâtrales l’année dernière.

Mais le plus gros drapeau rouge mercredi comme date : En règle générale, Disney annonce les dates de sortie en streaming avec un préavis de quelques semaines. Jusqu’à présent, il est resté muet sur le dernier Thor, même si la date probable est maintenant dans moins d’une semaine.