Pourquoi Thomas Tuchel de Chelsea devrait changer de tactique pour sauver les espoirs de titre

Le record de Chelsea de deux victoires lors de ses six derniers matchs de Premier League a été largement imputé à une liste de blessures croissante et à l’impact de COVID-19 sur le club. Bien qu’il y ait beaucoup de vérité à cela, il est intéressant de noter que peu ont suggéré que Thomas Tuchel ne s’est pas adapté à la situation.

L’entraîneur allemand est sans aucun doute en partie responsable de la baisse de forme des Bleus, et c’est avec une certaine ironie que le problème réside dans les changements de son onze de départ qui sont intervenus sans changements dans la stratégie globale.

Lorsque Tuchel est arrivé à Stamford Bridge, il était réputé pour être un manager anxieux, voire nerveux, qui bricolait constamment sa formation. Il créerait des plans complexes pour annuler les menaces de l’opposition et frapper la faille dans leur armure, parfois au détriment de sa propre équipe. Il n’était pas du genre à rester immobile, pas du genre à se dérober à un choix de formation audacieux dans la recherche d’une solution.

Comme il est étrange, alors, qu’au cours de ses 11 premiers mois en tant que manager de Chelsea, il ne se soit pas éloigné une seule fois du déploiement d’un troisième. À ce jour, le match nul 0-0 avec les Wolves survenu 24 heures après sa nomination initiale est le seul match compétitif dans lequel il a commencé avec un retour à quatre.

Il est temps pour Tuchel de changer ses habitudes ?

À un niveau de base, un 3-4-2-1 a plus de défenseurs sur le terrain qu’un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, et bien que les courses de charge d’Antonio Rudiger et l’engagement manifesté par les ailiers de Chelsea pour attaquer font pencher la balance, c’est un simple fait que les champions d’Europe ont généralement moins de joueurs créatifs sur le terrain que leurs rivaux en titre.

Parmi les problèmes centraux, il y a trop d’organisation. Chelsea est rigide dans ses mouvements, assis dans une structure serrée qui offre peu de marge de manœuvre pour l’expression créative, un problème exacerbé par le manque de chiffres trouvés dans le dernier tiers.

Il est révélateur que le total de buts attendus (xG) de Chelsea de 33,8 est nettement inférieur à celui de leurs rivaux pour le titre – et même inférieur à Arsenal, quatrième.

Trop souvent, Chelsea se retrouve campé dans la moitié de terrain adverse, mais passant sans pénétration dans toute la largeur du terrain. Avec seulement deux milieux de terrain centraux, il y a peu de place pour la verticalité dans les attaquants.

Tuchel n’a peut-être pas encore trouvé comment s’adapter à la Premier League, qui oblige les clubs de la taille de Chelsea à dominer la possession et le territoire. C’était parfois un problème lorsqu’il était au Paris Saint-Germain, bien que leur supériorité technique le rende largement hors de propos.

Avant son déménagement en France, la carrière d’entraîneur de Tuchel s’est déroulée en Allemagne, où il est beaucoup plus facile de jouer en contre-attaque ; franchir une ligne défensive avec un football vertical perçant.

En tant que manager de Chelsea, il n’y a tout simplement pas la place d’envoyer des joueurs comme Timo Werner et Kai Havertz derrière, et après les matchs nuls des Wolves et d’Everton contre les Blues ces derniers jours tout en jouant au football ultra-défensif, cela ne fera que devenir une plus grande préoccupation. avec le temps.

Une nouvelle formation pourrait être un changement bienvenu

L’absence de Romelu Lukaku est un facteur énorme dans la stagnation du club, car le 3-4-2-1 de Tuchel exige un homme cible, un attaquant ayant la force d’agir comme une passe murale pour deux attaquants bourdonnants à l’intérieur qui restent serrés contre ce point d’appui. Sans Lukaku, il y a un sentiment de dérive et une tendance à se déplacer vers des zones larges moins impactantes.

Mais encore une fois, Tuchel devrait assumer la responsabilité de ne pas s’être adapté à la situation des blessures. Passer à un 4-2-3-1, avec Mason Mount reliant le milieu de terrain central à trois avant, fournirait aux milieux de terrain de Chelsea une passe avant intelligente, évitant le scénario répété d’adversaires assis profondément et absorbant la pression.

L’effet d’entraînement d’un tel mouvement serait une structure moins étouffante dans la défense – maintenant un corps court – qui à son tour ouvrirait légèrement les matchs et permettrait donc à Chelsea plus d’espace dans la transition pour jouer la tactique conçue par Tuchel en Bundesliga.

Si Tuchel peut atténuer son besoin anxieux de contrôler les matchs et de divertir des matchs plus tendus, cela pourrait permettre à l’ensemble du système de se détendre et de permettre à Chelsea de prendre l’initiative avec des buts plutôt qu’un territoire.

La cohérence dans la sélection de l’équipe est requise

Il est un peu injuste de souligner tous les changements de personnel que Tuchel apporte en ce moment compte tenu de la longue liste d’absents de Chelsea, car la plupart de ces changements lui sont imposés en ce moment.

Néanmoins, il s’agit d’un problème qui remonte au début de la campagne, car leur problème de but n’est pas seulement un cas de structure contre la liberté ou les avantages et les inconvénients de la formation. Chelsea a l’air désarticulé et confus, s’effondrant progressivement à mesure que les motifs se désintègrent et que les rythmes du jeu s’effondrent.

Thomas Tuchel dit qu'il pourrait être contraint de recruter des joueurs des moins de 23 ans et de l'académie pour le choc de la Coupe Carabao à Brentford.

Tuchel n’a pas nommé d’équipe inchangée toute la saison, un record s’étalant sur quatre mois et 27 matches toutes compétitions confondues. Dans ce cadre, les mêmes trois premiers ont joué des matchs de championnat consécutifs à quelques reprises seulement; il est juste de dire que personne ne sait quelle est la meilleure équipe de Chelsea.

Dans le premier tiers de la saison, cela semblait être une force, un signe que Chelsea pouvait laisser ses adversaires deviner. En fait, la variation entre les joueurs attaquants signifiait que les Bleus ont modifié leur jeu de position, malgré l’utilisation de la même formation.

Ce n’est pourtant plus le cas. Au lieu de cela, Chelsea ressemble à une équipe sans assez d’expérience ensemble. Il faut du temps aux joueurs pour se figer, synchroniser leurs mouvements et se comprendre suffisamment pour jouer instinctivement et à grande vitesse. Tuchel pourrait faire preuve de régularité, en jouant les mêmes quelques joueurs ensemble au milieu de terrain et en attaque pour une série de matchs. Et à côté de ça, il pouvait aussi faire avec une certaine incohérence, en changeant la formation pour rafraîchir l’équipe et détendre les choses.

Chelsea a plus qu’assez de temps pour renverser la vapeur et remporter le titre de Premier League cette saison. Mais pour ce faire, Tuchel doit montrer une volonté de s’adapter à la situation difficile qui se déroule à Stamford Bridge.