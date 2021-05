THOMAS Gibson est surtout connu pour son rôle d’Aaron «Hotch» Hotchner dans la série policière à succès Criminal Minds.

Il était dans la série depuis ses débuts en 2005 jusqu’à son départ soudain en 2016. Voici ce qui a déclenché sa sortie dramatique…

Pourquoi Thomas Gibson a-t-il quitté Criminal Minds?

L’acteur aurait été impliqué dans une altercation sur le plateau avec un producteur.

Gibson aurait donné un coup de pied à un producteur de l’émission qui a été identifié par TMZ comme étant Virgil Williams.

Il a été annoncé peu de temps après qu’il quitterait la série.

«Thomas Gibson a été renvoyé de Criminal Minds», lit-on dans la déclaration.

« Les détails de la création sur la façon dont la sortie du personnage sera traitée dans la série seront annoncés à une date ultérieure. »

Dans une déclaration publique à l’époque, Gibson a déclaré: «J’adore les esprits criminels et j’y mets tout mon cœur et mon âme depuis 12 ans. J’avais espéré aller jusqu’au bout, mais ce ne sera plus possible maintenant.

«Je voudrais juste remercier les scénaristes, les producteurs, les acteurs, notre incroyable équipe et, surtout, les meilleurs fans qu’une série puisse espérer avoir.

Qu’a dit Thomas Gibson à propos du départ de Criminal Minds?

Gibson a parlé plus tard de son départ du magazine Criminal Minds with People.

Il a expliqué: «Nous tournions une scène tard dans la nuit lorsque je suis allé à Virgil et lui ai dit qu’il y avait une ligne que je pensais contredite une ligne précédente», a déclaré Gibson. « Il a dit: ‘Désolé, c’est nécessaire, et je dois absolument l’avoir.' »

Gibson a dit qu’il était revenu sur le plateau, et Williams est ensuite entré dans la pièce.

«Il est entré dans cette pièce et a commencé à venir vers moi. Alors qu’il passait devant moi, mon pied s’est levé et lui a tapé sur la jambe », a déclaré Gibson.

«Si je n’avais pas bougé, il m’aurait rencontré. Nous avons eu quelques mots de choix, pour lesquels je me suis excusé le lendemain, et c’était tout. C’était fini.

«Nous avons tourné la scène, je suis rentré chez moi – et je n’ai jamais pu y retourner.»

La showrunner de Criminals Minds, Erica Messer, a parlé de son rôle d’écrire Gibson hors de Criminal Minds avec guide télévisé.





«Sans avoir la chance de revoir Thomas pour écrire physiquement le personnage, j’ai eu le sentiment que quelque chose d’énorme avait dû se produire pendant que nous prétendions qu’il était en congé temporaire», a-t-elle déclaré.

«C’était un personnage que je connaissais et aimais depuis 12 saisons. Je voulais vraiment pouvoir l’envoyer d’une manière crédible pour ce personnage. Je pense que pour nous tous qui aimons Hotch, nous dirions qu’il était un chef d’équipe incroyable, mais il était aussi un père formidable.

«Il a eu tellement de tragédies depuis que nous le connaissons qu’il ne risquerait plus de perdre sa vie ou celle de son fils pour le travail. C’est le héros et il est incroyable, mais en même temps, il ne laisserait jamais Jack être orphelin. C’est comme ça que je suis arrivé à [writing] il. »