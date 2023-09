Pourquoi The Great British Bake Off est-il si convaincant ?

Craignez les fesses détrempées

Attention : cet e-mail, une mise à jour d’une précédente Obsession d’il y a plusieurs années, contient des spoilers des saisons précédentes.

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

La perfection laminée, vitrée et passepoilée attend le public du monde entier alors que La grande pâtisserie britannique (ou Le grand salon britannique de la pâtisserie pour les téléspectateurs américains et canadiens) entame sa 14e saison.

Il a fallu la créatrice de la série, Anna Beattie, quatre années pour susciter suffisamment d’intérêt, mais après avoir finalement conclu un accord avec BBC Two, GBBO a rapidement gravi les échelons de la télé-réalité. Désormais, même les saisons les moins performantes surpassent les émissions de téléréalité populaires comme Grand frère, Île d’amouret Le célibataire.

Presque universellement apprécié par ceux qui ont regardé les premières saisons, GBBO a fait quelques faux pas ces dernières années, et certains critiques et téléspectateurs commencent à se demander si toute l’affaire est devenue un peu obsolète.

La dernière saison accueille une nouvelle présentatrice, Allison Hammond. Contribuera-t-elle à donner au spectacle une ascension élevée et une miette solide ? La preuve sera dans le pudding.

Par les chiffres

14 : Saisons ou séries au total

167 : Nombre total de participants, jusqu’à présent

0 $ : Prix ​​en argent pour le gagnant

16+ millions : Les téléspectateurs pour la finale de la saison 7, le plus élevé jamais enregistré par la série, bien que Netflix soit tristement célèbre pour son silence sur le nombre de téléspectateurs, il est donc difficile de dire quelle a été la portée mondiale depuis que la série est diffusée en streaming.

Jusqu’à 13 : Heures par jour consacrées au tournage d’un épisode, pendant deux jours consécutifs

9 : Nombre de candidats ayant remporté au moins trois fois le titre de boulanger étoile

1 000+ : Paul Hollywood nous a rappelé à quoi ressemble une bonne structure de miettes

Le petit spectacle qui pouvait et a fait

Toutes les saisons (ou séries, si vous êtes au Royaume-Uni) mentionnées ici font référence au calendrier de diffusion britannique de l’émission. Si vous êtes confus, consultez ce guide pratique.

À plus d’un titre, La grande pâtisserie britannique est devenu un microcosme de l’ère du streaming. Même si le show reste résolument british, avec Paul qui se moque des tartes aux fruits américaines («pour faire une bonne tarte américaine, il faut presque la rendre britannique»), les publics du monde entier ont trouvé ses thèmes universels addictifs.

La grande pâtisserie britannique a commencé à diffuser sur BBC Two, et après être devenue l’émission la plus populaire sur cette chaîne, elle a été déplacée vers BBC One. Lors de sa diffusion sur BBC One, il a obtenu une licence de PBS, a été présenté au public américain et a poursuivi son ascension fulgurante vers la popularité. Après la diffusion de la saison 7 devant une audience record, Négociations contractuelles entre la BBC et Love Productions, la société qui produit l’émission, s’est effondrée et l’émission a été transférée sur Channel 4.

Paul Hollywood est resté, passant à Channel 4 où il a été rejoint par son collègue juge Prue Leith et les présentateurs Noel Fielding et Sandi Toksvig, mais la loyauté envers la BBC a incité les présentateurs bien-aimés Mel Giedroyc et Sue Perkins à quitter la série, suivis de peu par le juge. Marie Berry.

Après être passée sur Channel 4, l’émission a connu une baisse d’audience, mais a également été reprise par Netflix.

Question à un million de dollars

Qu’y a-t-il de si génial à regarder les Britanniques cuisiner ?

Avec de faibles enjeux (le grand prix est un présentoir à gâteaux gravé) et des concurrents adorables, La grande pâtisserie britannique est la télé-réalité compétitive sous sa lumière la plus positive. Les concurrents se soutiennent mutuellement dans leurs succès et leurs échecs, s’entraident dans des situations stressantes, et l’ensemble de l’effort ressemble plus à un projet d’équipe qu’à une compétition acharnée. « Leur exubérance sincère et le sérieux avec lequel ils glacent un gâteau ou façonnent une pizza sont ce qui fait le spectacle », écrit Annaliese Griffin en quartz.

Les insinuations légères et les doubles sens qui apportent une « controverse » à la série semblent étrangement à taille humaine. Alors que son caractère britannique agressif, avec des tasses de thé et des éponges Victoria partout, peut se lire comme « une vidéo de recrutement pour l’adhésion à un nouveau redémarrage idiot et mièvre de l’Empire », selon Tom Whyman, les hauts rythmiques, pas trop élevés et les bas pas trop bas, ressemblent à un antidote à la polarisation et aux problèmes souvent insolubles du monde moderne. Tous les problèmes du petit et doux monde à l’écran peuvent et seront résolus avec un gâteau.

Quiz pop !

Lequel des éléments suivants n’est PAS un véritable spin-off du GBBO ?

A. Pâtisserie Junior

B. La grande comédie musicale britannique Bake Off

C. Les grands Britanniques résistent au cancer

D. Cuisson senior

Lisez jusqu’au bas de cet e-mail, très solide et bien cuit, pour la réponse.

Département de jargon

GBBO contre GBBS

Pillsbury et le droit des marques sont à l’origine des conventions de dénomination légèrement déroutantes que la série doit suivre. Le public britannique a Le grand gâteau britannique, pendant que le public américain regarde Le grand salon britannique de la pâtisserie. La marque déposée Cuisson au four de Pillsbury-un concours commencé en 1949 pour célébrer le 80e anniversaire de l’entreprise, en contradiction avec le titre du concours britannique de pâtisserie, et le l’entreprise n’était pas disposée à parvenir à un accord ou autorisez l’émission à utiliser « Bake Off » dans le titre.

Bref historique

2010 : La grande pâtisserie britannique premières sur BBC Two, avec Paul Hollywood et Mary Berry comme juges, et Sue Perkins et Mel Giedroyc comme hôtes.

2014 : Succès rapidement croissant, GBBO passe sur BBC One et s’adresse au public américain en tant que Le grand salon britannique de la pâtisserie via PBS.

2016 : L’émission plafonne avec 16 millions de téléspectateurs.

2017 : Channel 4 reprend la production, avec Paul Hollywood et Prue Leith comme juges, et Noel Fielding et Sandi Toksvig comme animateurs.

2018 : Le grand salon britannique de la pâtisserie est présenté au public en streaming via Netflix (mais est publié semaine après semaine au lieu de dans un format binge-able).

2020 : GBBO poursuit la production malgré Covid, créant ce qui aurait pu être la bulle pandémique la plus délicieuse au monde, et accueille l’hôte Matt Lucas au départ de Sandi Toksvig.

2022 : Après la mort de la reine Elizabeth, le premier épisode de la saison 13 est diffusé comme prévu, une décision controversée pour certains, réconfortante pour d’autres et totalement inutile pour les Américains.

2023 : Allison Hammond, un visage familier des télévisions britanniques, rejoint le casting en tant que première présentatrice couleur de l’émission.

Fait amusant!

Chaque épisode a été illustré par le même artiste, Tom Hoveydont les designs sont basés uniquement sur les descriptions ambitieuses des boulangers.

Emmène-moi vers le bas 🐰trou

#justiceforlain

En 2014, le hashtag #Bingate était à la mode sur Twitter lorsque, plutôt que de présenter un gâteau fondu aux juges, un candidat nommé Iain a jeté son Alaska cuit à la poubelle et a présenté la poubelle. Ce qui semblait être un moment relativement petit dans l’histoire de la télé-réalité est devenu viral, car il n’était pas clair si un autre concurrent avait causé l’accident en laissant la glace d’Iain de côté pendant qu’il réorganisait le congélateur. PBS explique la controverse la plus tristement célèbre de la série avec des détails hilarants.

Depuis ces jours innocents de gâteaux à la glace mis en conserve, la série a connu des controverses plus sérieuses. En 2020, le GBBO a tenté une Semaine sur le thème du Japon, et a été critiqué pour avoir lancé des défis qui n’étaient pas réellement d’origine japonaise et pour avoir utilisé des ingrédients et des saveurs chinois ou sud-asiatiques plutôt que japonais. Après la diffusion de « Mexican Week » en 2022, Tejal Rao a écrit dans le New York Times que c’était « une heure d’exposition incompétente, de maladresses farfelues et de tremblements de maracas ». Bien que les défis des semaines danoises et italiennes précédentes n’aient pas soulevé autant de sourcils, l’émission a, à partir de la nouvelle saison, renoncé aux thèmes nationaux en faveur du retour à des techniques de boulangerie ou à des catégories de produits de boulangerie spécifiques.

Le moment GBBO préféré de Quartz

Quartziens d’hier et d’aujourd’hui Nate DiCamillo, Sudie Simmons et Susan Howson, avec Prue Leith de GBBO en 2022, sur ce que nous appelons régulièrement « That Day » Photo: Quartz

L’année dernière, à un moment incroyablement opportun, l’animatrice de GBBO, Prue Leith, s’est présentée à notre bureau à New York au moment même où Sudie Simmons travaillait sur son film. gâteaux trompe l’oeil Obsession. Nous avons harcelé Prue dans notre cuisine, obtenu son avis sur les gâteaux délicats, l’avons comblée de compliments et pouvons confirmer qu’elle était exactement aussi charmante, aimable et pragmatique qu’on pourrait s’y attendre.

Diverses célébrités passent par notre bureau pour des interviews, mais nous n’en avions jamais vu une seule inciter notre co-fondateur Zach Seward à faire une véritable prise de vue. Tel est le pouvoir du GBBO.

Sondage

Quels sont vos présentateurs GBBO préférés ?

Noël et Sandy

Duh, Mel et Sue

Noël et Matt

Oubliez les présentateurs, Mary Berry me manque toujours

Couronnez votre duo de présentateurs boulangers vedettes.

💬 Parlons-en !

Dans le sondage de la semaine dernière sur don d’organe, 42% d’entre vous ont dit qu’ils feraient don d’un rein à quiconque en aurait besoin, 53% d’entre vous ont dit que vous en donneriez un à un être cher, et 5% d’entre vous ont dit que vous vous accrocheriez à vos reins. Remarquez que nous n’avons pas précisé s’il s’agissait d’un don vivant, alors faites attention.

🐤 Tweetez (ou X ?) ceci !

🤔 Qu’avez-vous pensé de l’e-mail d’aujourd’hui ?

💡 Sur quoi devrions-nous être obsédés ensuite ?

L’e-mail d’aujourd’hui a été rédigé par Kait Hoehneet mis à jour, édité et produit par Annalie Griffin.

La réponse au quiz est D. Cuisson senior. Même s’il y a beaucoup de retraités au GBBO, il n’y a pas encore eu d’émission dédiée aux boulangers plus âgés.