Pourquoi The Economist soutient Kamala Harris en 2024

The Economist profite de l’espace libéré par les médias américains, notamment le Washington Post, le Los Angeles Times et USA Today, et soutient la vice-présidente Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024.

« Il est difficile d’imaginer Mme Harris être une présidente exceptionnelle, même si les gens peuvent surprendre. Mais vous ne pouvez pas l’imaginer provoquer une catastrophe », écrit The Economist, dans un essai adressé aux partisans réticents de Trump qui lisent The Economist et qui « se font des illusions » sur les dangers économiques et de sécurité nationale d’une présidence Trump. « Les présidents n’ont pas besoin d’être des saints et nous espérons qu’une seconde présidence Trump évitera un désastre. Mais M. Trump représente un risque inacceptable pour l’Amérique et le monde.»

Dans une interview mercredi, le rédacteur en chef américain de la publication britannique, John Prideaux, a déclaré que même si la publication avait déjà prévu de soutenir un candidat, les récentes décisions du Post et du LA Times de ne pas soutenir avaient également incité The Economist à se demander pourquoi le la publication approuvait et la valeur qu’elle apportait à ses lecteurs.

« Nous ne pensons pas qu’être indépendant et avoir des opinions soient en conflit l’un avec l’autre. Les journalistes ont des opinions bien arrêtées sur les sujets qu’ils couvrent parce qu’ils sont des experts. C’est étrange de prétendre le contraire », a-t-il déclaré. Les « leaders » de la publication, comme on appelle ses essais, proposent déjà « des réflexions sur les politiques et les gouvernements du monde entier. Ce serait donc vraiment bizarre de ne pas adopter la même approche lors de l’élection présidentielle américaine.»

Ces derniers jours, les propriétaires milliardaires du Post et du LA Times ont soutenu que les journaux devraient abandonner leur soutien parce qu’ils fomentaient la méfiance des lecteurs de leur publication et créaient des perceptions de parti pris.