Pourquoi The Big Bang Theory a remplacé son personnage principal féminin par Penny, interprétée par Kaley Cuoco

Bien que les créateurs de la série aient pensé que le problème avec Katie était purement un problème d’écriture et non de jeu d’acteur, CBS leur a néanmoins demandé d’engager un autre acteur. Résultat : nous avons pu profiter de 12 saisons de Penny, interprétée par Cuoco, un personnage charmant et sympathique qui aide la bande à sortir de son mode de vie insulaire tout en apprenant elle-même à apprécier les nuances de la culture geek.

La bonne nouvelle pour Walsh est que, contrairement à Jordan Reid (qui n’a jamais vraiment eu de succès après avoir quitté Always Sunny), Walsh semble s’en être très bien sortie. Elle a joué dans des projets comme Disturbia, Lost Girl, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency et a été scénariste sur deux saisons de la sitcom à succès Schitt’s Creek. Elle a également parlé un peu de son expérience avec The Big Bang Theory et a clairement indiqué que même si la nouvelle de son remplacement l’avait blessée, ce n’était pas la fin du monde pour elle. Comme elle l’a expliqué à l’auteur de The Big Bang Theory : The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, il n’y avait aucune rancune entre elle et le créateur de la série :