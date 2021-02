Pourquoi Tessica Brown ne souhaiterait pas la débâcle de Gorilla Glue sur le « pire ennemi »

E! News: Qu’est-ce qui vous a poussé à retenir cet adhésif en particulier?

Tessica Brown: Je m’apprêtais à partir. Je sortais, et quand je suis allé utiliser mon spray habituel que j’utilise habituellement, je n’en avais plus, alors je cours partout dans la maison à la recherche de quelque chose d’autre que je puisse utiliser. Puis, quand je suis passé devant mon réfrigérateur, j’ai vu ça sur le dessus du réfrigérateur. Je pensais: «Je peux utiliser ceci et quand je rentre à la maison, je peux simplement le laver». Mais une fois rentré à la maison, ça ne s’est pas effacé.

E!: Quand avez-vous réalisé que quelque chose n’allait pas du tout?

TB: Après une semaine, parce que j’avais peur d’appeler ma maman et de lui faire savoir que ça ne sort pas.

E!: Qu’avez-vous ressenti d’avoir enfin retiré toute la colle de vos cheveux?

TB: Un grand grand soulagement! Pour pouvoir toucher mon cuir chevelu, je ne peux même pas décrire la sensation. Je pense que personne ne pourra comprendre la sensation de pouvoir toucher votre cuir chevelu après un mois.