Pourquoi Tesla pense qu’il construira des voitures autonomes avant tout le monde

Tesla a dévoilé la technologie d’intelligence artificielle qu’elle a créée pour apprendre à ses milliers de voitures à se conduire dans la course pour révolutionner l’industrie des transports.

Le système d’intelligence artificielle, appelé Dojo et détaillé mardi au Conférence Hot Chips, rassemble des centaines de ses puces D1 en “exapodes” massifs. Leur travail consiste à traiter la vidéo de la flotte de voitures Tesla sur la route aujourd’hui pour apprendre comment fonctionne la conduite dans le monde réel. Ce processus de formation est à la base du FSD, abréviation de Full Self Driving, qui, selon Tesla, pilotera éventuellement ses voitures à travers les échangeurs autoroutiers, les parkings et les feux de circulation.

Tesla a eu du mal à fournir ce produit FSD aux clients, dont beaucoup l’ont payé il y a des années, car la formation d’une IA pour faire face à la complexité du monde réel s’est avérée beaucoup plus difficile en termes de calcul que Tesla ne l’avait prévu. L’énorme puissance de calcul de Dojo est conçue pour enfin faire de Teslas autonome une réalité.

FSD est aujourd’hui en phase de test bêta limité et nécessite une surveillance humaine constante qui disqualifie Teslas comme étant véritablement autonome. Cependant, le directeur général de Tesla, Elon Musk, s’attend à ce que la technologie ouvre la voie à des véhicules entièrement autonomes – un défi beaucoup plus difficile qui nécessite que les voitures soient capables de se piloter sans aucun conducteur humain.

Tesla a commencé à parler de Dojo en 2021 lors de son événement AI Day. Chez Hot Chips, Tesla a détaillé le fonctionnement des puces D1 de Dojo et comment elles sont reliées entre elles par dizaines ou par centaines dans une gigantesque structure informatique.

“Nous devons accélérer ces accélérateurs d’IA”, a déclaré Ganesh Venkataramanan, qui dirige l’effort de matériel de véhicule autonome de Tesla, lors d’une conférence Hot Chips.

Un coup d’œil à l’intérieur du Dojo de Tesla

Pour atteindre cette accélération, le constructeur de véhicules électriques commence par concevoir ses puces D1 pour ses propres besoins, traitant principalement des données vidéo qui suivent l’évolution de l’environnement d’une voiture. Gérer cet espace à quatre dimensions – trois dimensions spatiales et une pour le temps – est beaucoup plus difficile que de regarder une seule image de vidéo.

Les jetons D1 sont ensuite liés par groupes de 25 en une seule “tuile d’entraînement” carrée à peu près aussi large qu’une assiette. Les tuiles d’entraînement sont liées bord à bord avec les voisins dans une grille. Les données se déplacent d’une case à l’autre comme des voitures parcourant des pâtés de maisons ou pour des trajets plus longs, en utilisant un réseau qui ressemble plus à un train express régional.

Il existe de nombreuses normes de l’industrie pour aider à construire ce genre de chose, mais Tesla personnalise tout, du jeu d’instructions qui commande les puces D1 à la technologie réseau et au cadre logiciel AI qui exécute le spectacle.

Tesla a déclaré qu’il prévoyait de déplacer la formation à l’IA des processeurs Nvidia vers Dojo pour accélérer le travail, mais on ne sait pas encore à quel stade de la transition Tesla se trouve. “Nous avons du matériel depuis un certain temps et nous l’exécutons en laboratoire”, a déclaré l’ingénieur matériel Emil Talpes lors d’une conférence Hot Chips.

L’intégration verticale de Tesla

Les constructeurs automobiles traditionnels s’appuient sur un vaste réseau de fournisseurs de composants pour tout, des sièges aux systèmes d’infodivertissement, mais Dojo montre comment Tesla préfère construire la technologie elle-même. Cette approche, appelée intégration verticale, s’étend à la fabrication, aux logiciels, aux ventes, au service et même au réseau Supercharger où les propriétaires de Tesla peuvent recharger leurs voitures.

L’intégration verticale est en plein essor dans l’industrie technologique. Il donne aux entreprises un contrôle plus strict sur leurs produits et services afin qu’ils travaillent tous ensemble en douceur pour les clients. Et cela signifie que les entreprises n’ont pas à partager les bénéfices avec les fournisseurs et autres partenaires commerciaux.

L’intégration verticale a profité à Apple, qui conçoit ses propres puces iPhone et Mac, écrit le logiciel de base de ses produits et propose des services comme iMessage et Apple TV Plus auxquels ces appareils puisent.

Le contrôle de Tesla lui permet d’expédier des mises à jour logicielles relativement facilement et de facturer 10 $ par mois pour des services en ligne comme la diffusion de musique et les mises à jour du trafic en direct.

Mais comme le montrent des années de travail d’entreprises comme Tesla, Alphabet’s Waymo et General Motors’ Cruise, la construction de véhicules autonomes est profondément difficile. Même la perspicacité technique de Tesla n’a pas craqué le

Promesses, promesses

Tesla vend des FSD depuis des années sans livrer. En 2016, il a dit tout son le nouveau Teslas avait le matériel nécessaire, bien qu’en 2019, il ait commencé à mettre à niveau les voitures avec du matériel informatique basé sur les propres puces AI de Tesla. Tesla espère maintenant étendre ses tests à un ensemble plus large de bêta-testeurs d’ici la fin de 2022. Ne vous attendez pas à un calendrier précis quant au moment où il pourrait arriver pour un public plus large.

La la dernière version bêta de FSD, 10.69, montre des progrès, rapport des premiers testeurs. Musk a déclaré que le prix du FSD passerait de 12 000 $ à 15 000 $ lorsque Tesla le publiera auprès d’un groupe plus large de testeurs, la dernière de plusieurs hausses de prix.

“L’auto-conduite généralisée est un problème difficilecar cela nécessite de résoudre une grande partie de l’IA du monde réel », a tweeté Musk en 2021. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile, mais la difficulté est évidente rétrospectivement.