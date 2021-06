Pourquoi Tesla a-t-il activé la caméra embarquée de ses véhicules électriques ?

Tesla a décidé d’activer la caméra embarquée installée dans certains de ses modèles pour s’assurer, en cas d’accident grave, que le conducteur soit correctement assis et attentif, même en mode Pilote automatique. Dans sa dernière mise à jour logicielle, Tesla permet d’activer la caméra placée à l’intérieur de certaines de ses voitures, afin de détecter la présence du conducteur au volant lorsque le véhicule est en mode Pilote automatique.

Cette caméra est placée au dessus du rétroviseur intérieur et est donc destinée à capter les éventuels moments d’inattention du conducteur. Il complète les différents capteurs déjà installés, notamment sur le volant, mais qui sont beaucoup moins fiables. Tous sont destinés à assurer la présence et l’attention du conducteur, même lorsqu’il n’exerce pas un contrôle direct sur la direction automatique de sa voiture. Ils doivent être capables de réagir et d’intervenir à tout moment, en cas de danger.

Pour le moment, cela concerne les propriétaires de Model 3 et Model Y. Tesla a également assuré la confidentialité des données. Selon cette nouvelle mise à jour, « les données de la caméra ne quittent pas la voiture elle-même, ce qui signifie que le système ne peut pas enregistrer ou transmettre des informations à moins que le partage de données ne soit activé. »

Cette décision d’activer la caméra intérieure fait suite à de nombreux accidents impliquant une Tesla avec le mode Autopilot activé et des conducteurs insuffisamment vigilants. L’Autopilot de Tesla est un mode de conduite qui permet au véhicule de maintenir une trajectoire, d’accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie, sans l’intervention du conducteur. Cependant, le conducteur doit garder un œil sur ce qui se passe afin de pouvoir reprendre le contrôle à tout moment en cas de problème.

