Pourquoi Terri Irwin n’est pas sortie avec quelqu’un depuis la mort de son mari Steve Irwin

Terri Irwin fait le point sur sa vie amoureuse près de 18 ans après la mort de son mari, Steve Irwin.

Dans une récente interview avec Nous chaque semaineIrwin a dit qu’elle n’était pas intéressée à sortir avec lui à nouveau parce qu’elle avait déjà eu une grande romance avec Steve Irwin.

«J’ai totalement eu mon bonheur pour toujours», a-t-elle déclaré. « Et même s’il y a beaucoup d’hommes merveilleux dans le monde, pouvez-vous voir un autre Steve Irwin ? Je ne peux tout simplement pas. Je dirais : « J’adore que tu sois bibliothécaire et que le système décimal soit cool, mais je dois sauter sur un crocodile et faire ça. » Oublie ça. »

Bien qu’Irwin ait apparemment exclu de sortir ensemble, elle a plaisanté en disant qu’il pourrait y avoir un béguin pour une célébrité qui pourrait la faire changer d’avis.

« Je suis désespérément amoureuse de Russell Crowe, mais nous le sommes tous », a-t-elle déclaré, tout en faisant également référence à ses enfants, Bindi, 25 ans, et Robert, 20 ans.

Russell Crowe et Terri Irwin à Los Angeles en 2007. Jason Merritt / FilmMagic

« Nous sommes amis depuis des décennies et il est tout simplement l’être humain le plus merveilleux. Ça me fait rire », a-t-elle déclaré à propos de l’acteur. « Mais non, il a une charmante petite amie, Brittany, et il fait des choses incroyables. »

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Irwin a déclaré qu’elle était heureuse d’être seule.

« J’ai eu le meilleur mariage du monde depuis 14 ans et je suis très à l’aise avec la personne que je vois dans le miroir », a-t-elle déclaré. « Donc, je peux être seul maintenant. Et je me sens seul pour Steve, mais je ne suis pas une personne seule, donc j’ai beaucoup de chance.

Irwin a également parlé de sa décision de ne pas sortir avec elle en 2016.

« Je n’ai pas eu un seul rendez-vous depuis la mort de Steve », a-t-elle déclaré à l’Australian Women’s Weekly.

« Si je n’avais pas rencontré Steve, je ne me serais probablement jamais mariée parce que je ne cherchais pas l’amour quand je l’ai rencontré », a-t-elle ajouté.

En 2006, Steve Irwin est décédé des suites d’une blessure causée par une raie pastenague. Il avait 44 ans.

En 2022, Bindi Irwin a commémoré le 30e anniversaire de mariage de ses parents lorsqu’elle a partagé une jolie photo du couple assis ensemble sur un canapé.

Sur la photo, ils portaient tous les deux leurs célèbres kakis du zoo d’Australie.

Bindi Irwin sous-titré l’image, « 30 ans d’une histoire d’amour qui a inspiré le monde. ❤️. »