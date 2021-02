Pourquoi Teresa Giudice s’appelle elle-même « le Tom Brady des femmes au foyer »

Teresa Giudice a traversé beaucoup à la caméra.

La maman de quatre enfants est le seul acteur original restant sur Les vraies femmes au foyer du New Jersey, et E! News l’a rattrapée avant la 11e saison de l’émission Bravo ce soir, mercredi 17 février.

« Quand j’ai commencé le spectacle, je l’ai fait pour le plaisir », a déclaré Teresa Pop du jour co-hôte Justin Sylvester. « Les saisons un et deux ont été amusantes. Et après ça, la saison trois sur … la famille est arrivée, puis tout le truc légal, puis j’ai perdu ma mère, puis j’ai perdu mon père. »

Autant dire: « Je ne me suis pas amusé dans l’émission », depuis un moment, a ajouté la star de télé-réalité de 48 ans. « Très dur. Je suis le Tom Brady of Housewives. «

Mais combien de temps Teresa peut-elle continuer à jouer? «Je ne peux pas vraiment répondre à cela maintenant», dit-elle.

En attendant, nous espérons que la saison 11 montre un côté plus heureux de la vie de Teresa. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que New Jersey OG sera impliqué dans sa juste part de drame. Une bande-annonce la voit même se battre avec son frère Joe Gorga et sa belle-sœur et co-star Melissa Gorga sur nul autre que son ex-mari Joe Giudice.