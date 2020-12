Ole Gunnar Solskjaer a expliqué que sa décision de remplacer Alex Telles contre Everton était purement tactique.

Cela a semblé bizarre de la part du patron de United de retirer le Brésilien à la 84e minute avec le quart de finale de la Coupe Carabao à 0-0.

Telles est arrivé cet été en tant qu’arrière gauche avec une intention plus offensive que Shaw. Ses statistiques à Porto l’ont certainement prouvé. En 49 matches la saison dernière, le joueur de 28 ans a inscrit 13 buts et 12 passes, une performance impressionnante pour un défenseur.

Donc, compte tenu de son instinct d’attaque, il semblait étrange de l’accrocher pendant que United poursuivait le match. Mais le tweak tactique a clairement porté ses fruits alors que United a continué à gagner 2-0, marquant deux fois dans les dernières minutes à Goodison Park.

Solskjaer a expliqué sa décision après le match.

« On ne sait jamais ce qui va se passer dans le football, le premier but change toujours les jeux », a déclaré Sky Sports. «Tant que nous étions dans le match, je savais que mes remplaçants pouvaient venir et avoir un impact.

« Même Luke [Shaw] quand il est arrivé, il a la force et le pouvoir de conduire sur le côté, alors nous avons essayé de changer un peu la dynamique du jeu. «

Des images de Shaw perdant du temps dans les dernières secondes ont également fait le tour des médias sociaux. Les fans de United ont remarqué que trois joueurs d’Everton couraient derrière la défense de United et que Shaw était rapide à agir.