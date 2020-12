Ces quelques mois ont été émouvants Tayshia Adams, mais entrer dans le Bachelorette Finalement, la star de télé-réalité ne ressent que de la gratitude pour son expérience dans les émissions de rencontres.

Le 19 décembre, le joueur de 30 ans a pris Instagram pour partager une photo de Laguna Beach, accompagnée d’une longue légende.

« Je me suis réveillée ce matin en me sentant très reconnaissante. Reconnaissante pour mon passé car il m’a conduit jusqu’à maintenant. Reconnaissante pour les opportunités qui se sont présentées dans ma vie au cours des derniers mois, permettant des possibilités infinies », a-t-elle écrit. « Surtout, je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de montrer mon vrai moi authentique et de partager mon cœur avec vous tous alors que vous avez regardé mon voyage se dérouler. »

Tayshia a été présentée pour la première fois à Bachelor Nation le Colton Underwoodla saison de Le célibataire. Elle est allée à la romance John Paul Jones sur Licence au paradis, mais les deux se sont séparés peu de temps après la diffusion de l’émission. Maintenant, en tant que chef de file le Bachelorette, elle se prépare à éventuellement se fiancer dans la finale de la saison, ou au moins à marcher au coucher du soleil avec l’un de ses prétendants.