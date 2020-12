En avance sur la proposition de Zac sur La bachelorette, Tayshia lui a dit: « Cette première nuit quand je suis arrivée ici, j’étais extrêmement excitée à l’idée de trouver l’amour, mais aussi très nerveuse et effrayée, parce que je ne savais pas si trouver le véritable amour était possible. »

« Quand je t’ai rencontré pour la première fois, je me suis dit: ‘Il est différent et cet homme est gentil. Il montre de la gratitude et a le plus grand sourire. Il a traversé beaucoup de choses, mais n’a jamais abandonné, mais a aussi appris comment pour me lire mieux que personne ne l’a jamais fait et savoir me réconforter quand je suis en panne », a-t-elle poursuivi. «Il y a eu un moment dans ma vie où j’ai pensé que je ne me marierais jamais, à cause de toute la douleur et du chagrin que j’avais traversés, et j’ai touché le fond absolu. Et je sais que je t’ai dit que je t’aimais, mais … C’est plus que ça. «