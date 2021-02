Taylor Swift assiste aux Fox’s Teen Choice Awards le 11 août 2019 à Hermosa Beach, en Californie. | Rich Fury / Getty Images

Après avoir perdu ses maîtres au profit de Scooter Braun, Taylor Swift est en train d’en créer de nouveaux.

Taylor Swift a officiellement annoncé les détails du premier de ses prochains albums de classiques vintage réédités. Après avoir déclaré en 2019 qu’elle a réenregistré les maîtres pour tous ses pré-Amant musique, Swift a révélé le 11 février qu’elle lâcherait la « Love Story » réenregistrée à minuit, avec l’album complet réenregistré Sans peur (version de Taylor) à suivre le 9 avril.

La réédition «Love Story (Taylor’s Version)» commence par la phrase «Nous étions tous les deux jeunes quand je vous ai vu pour la première fois», et la nouvelle vidéo lyrique passe sur des photos de Swift avec ses fans vers 2008, faisant de la chanson une sorte de lettre d’amour aux Swifties. Son arrivée lance le déploiement des plans annoncés par Swift à l’été 2019, après l’annonce de la vente de son ancien label – Big Machine Records, qu’elle a quitté en 2018 – au mégamanager de la musique Scooter Braun. La vente a donné à Braun les droits sur tous les enregistrements principaux de l’ancienne musique de Swift, ce qui signifie que quiconque souhaitait obtenir une licence pour l’une des anciennes chansons de Swift pour jouer dans une émission de télévision, un film ou une publicité devrait demander la permission de Braun et lui payer un Frais de licence. Et étant donné que Braun travaillait avec Kanye West, l’ennemi juré de Taylor Swift, Swift a été dévasté. Dans un post émotionnel sur Tumblr, elle a qualifié la nouvelle de «mon pire scénario».

Peu de temps après, dans une interview avec Tracy Smith de CBS, Swift a déclaré qu’elle prévoyait de contourner Braun en réenregistrant tout dans le recueil de chansons qu’il possède maintenant, c’est-à-dire toutes les chansons qu’elle avait publiées avant son album d’août 2019. Amant.

Lorsque Swift est passée à Republic Records à l’automne 2018, elle a négocié pour détenir les droits de maître sur toute la musique qu’elle crée à l’avenir. Ainsi, en réenregistrant son ancien recueil de chansons avec Republic Records, elle détiendra les droits d’auteur de tous les nouveaux enregistrements. Cette décision donnerait aux concédants la possibilité de travailler directement avec Swift et son équipe plutôt que de passer par Braun. Et cela, à son tour, permettrait à Swift de reprendre le contrôle de sa musique et de son utilisation.

Tout en réenregistrant ses anciens maîtres, Swift s’est occupée tout au long de la pandémie. En 2020, elle a surpris deux nouveaux albums: celui de juillet Folklore et décembre Toujours. Et maintenant, elle aura tout Intrépide – qui comprend certains de ses plus grands premiers succès, comme « You Belong With Me » – de retour en avril.

Correction: Une version antérieure de cet article citait la première ligne de « Love Story » comme « Quand je t’ai vu pour la première fois » Il a été mis à jour avec le devis correct.