Pourquoi Taylor Swift n’était-elle pas à la fête d’anniversaire de Travis Kelce ?

Après quelques performances moins que remarquables sur le terrain – peut-être, peut-être pas à cause des récentes absences de Taylor Swift aux matchs des Chiefs – Travis Kelce a l’air un peu déprimé ces derniers temps. Alors que ce froncement de sourcils inhabituel a incité les tabloïds à spéculer sur des problèmes au paradis, « Page Six » a insisté la semaine dernière, tout allait bien. La célèbre pop star et son célèbre petit ami footballeur sont tout simplement occupés ! Cela se vérifie. Mais selon TMZ, Swift était encore une fois porté disparu de la fête du 35e anniversaire de Travis Kelce à Kansas City ce week-end. Qu’est-ce qui donne ?

Samedi, le garçon d’anniversaire a été aperçu lors de son deuxième Kelce Car Jam annuel, l’événement caritatif du groupe qui collecte des fonds pour les enfants défavorisés de la région. TMZ rapporte que tout le monde, de Mama Kelce et Jason Kelce à Patrick et Brittany Mahomes, étaient dans la maison. Même la Chevrolet Chevelle des années 1970 de Trav «Alors lycée» la célébrité fait son apparition. Quand interrogé cependant, par les journalistes au sujet de l’absence de sa petite amie, Kelce a déclaré: « Elle ne sera pas là », mais a ajouté: « Je sais qu’elle vient pour le match. » Ouf ! Fausse alerte. On dirait que nous verrons Swift lundi soir pour le match Chiefs-Saints au Arrowhead Stadium après tout.

Comme indiqué précédemment par « Page Six », Swift se prépare pour l’étape de Miami de sa tournée Eras, qui débutera vendredi. Après ce que j’imagine être un programme de répétition physiquement exigeant, il est logique qu’elle se retire d’un événement caritatif local – surtout si elle savait qu’elle verrait son homme 48 heures plus tard de toute façon. Espérons simplement que Trav ne soit pas trop distrait par sa carrière d’acteur naissante pour présenter une performance qui mérite d’être célébrée – sinon, Mama Kelce pourrait avoir un autre point négatif en direction de Trav.

