Taylor Swift a eu de nombreux petits amis célèbres, mais Harry Styles pourrait avoir le plus grand pouvoir de star de tous. Le couple s’est rencontré lors d’une cérémonie de remise de prix en 2012, alors qu’Harry était encore là. Une direction, et ils sont sortis ensemble moins d’un an avant leur rupture. Taylor et Harry ont continué à dominer le monde de la musique depuis leur séparation, et la rumeur dit même qu’ils auraient écrit des chansons l’un sur l’autre. Continuez à lire pour découvrir la raison pour laquelle Taylor et Harry ont rompu.

Pourquoi Taylor Swift et Harry Styles ont-ils rompu ?

Comme ils sont tous deux des personnes privées, Taylor et Harry n’ont jamais abordé la véritable raison de leur séparation. Ils ont provoqué des spéculations sur leur rupture en janvier 2013 lorsque Taylor est rentré seul des Caraïbes après que les deux hommes aient pris des vacances ensemble pour le Nouvel An. Leur séparation a été confirmée le 7 janvier 2013 par PERSONNES. Une source a déclaré à la publication que ni Taylor ni Harry ne prenaient leur relation « au sérieux » lorsqu’ils étaient ensemble.

Taylor et Harry se sont rencontrés aux Kid’s Choice Awards 2012 et sont sortis ensemble pendant moins d’un an. Pendant ce temps, les deux stars ont eu un rendez-vous à Central Park, ont célébré son 23e anniversaire en Angleterre et sont allées skier à Park City, dans l’Utah, pour Noël. Harry s’est extasié sur Taylor dans une interview avec Dix-sept en septembre 2012 alors qu’ils se fréquentaient.

« [Taylor]c’est une fille vraiment adorable. Honnêtement, elle ne pourrait pas être une personne plus douce », a déclaré l’ancien Facteur X a déclaré le candidat. « C’est une fille formidable et extrêmement talentueuse », a-t-il ajouté. Harry a également qualifié Taylor de « l’une de ces personnes que l’on rencontre [who’s] vraiment une personne sympa. Certaines personnes que vous rencontrez ne sont pas aussi gentilles que vous le prétendez, mais elle fait partie de ces personnes qui sont vraiment tout simplement incroyables.

Après leur rupture, Taylor et Harry ont tous deux sorti des chansons dont les fans pensaient qu’elles concernaient l’un l’autre. Taylor a sorti « Style » dans le cadre de son album de 2014, 1989, qui semble être inspiré par sa relation avec Harry. L’année suivante, One Direction sort « Perfect », qui concernerait Taylor.

Harry a finalement parlé de sa romance avec Taylor dans une interview en 2017 avec Pierre roulante. « Les relations sont difficiles, à tout âge. Et en ajoutant que vous ne comprenez pas vraiment exactement comment cela fonctionne à 18 ans, essayer de naviguer dans tout cela n’a pas rendu les choses plus faciles », a-t-il déclaré. « Je veux dire, tu es un peu gêné au début. Vous avez un rendez-vous avec quelqu’un que vous aimez vraiment. Cela devrait être aussi simple que ça, non ? Ce fut certainement une expérience d’apprentissage. Mais au fond, je voulais juste que ce soit un rendez-vous normal.

Harry poursuivit : « Certaines choses ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes, mais cela reste toujours faux. En écrivant des chansons sur des choses comme ça, j’aime tirer mon chapeau au temps passé ensemble. Vous célébrez le fait que cela a été puissant et vous a fait ressentir quelque chose, plutôt que « ça n’a pas fonctionné et c’est mauvais ». Et si vous rencontrez cette personne, c’est peut-être gênant, peut-être que vous devez vous saouler… mais vous avez partagé quelque chose. Rencontrer quelqu’un de nouveau, partager ces expériences, c’est la meilleure merde de tous les temps.

Taylor Swift et Harry Styles sont-ils toujours amis ?

Taylor et Harry sont restés en bons termes au cours des 10 années écoulées depuis leur séparation. Ils se sont réunis de manière mémorable aux Grammy Awards 2021, où ils ont tous deux remporté les premiers prix. Taylor s’est levé et a applaudi lorsque Harry a remporté le prix de la meilleure performance pop solo pour « Watermelon Sugar ». Deux ans plus tard, les ex se sont à nouveau réunis aux Grammy Awards 2023.

Avec qui Taylor Swift et Harry Styles sortent-ils maintenant ?

Après s’être séparé de Harry début 2013, Taylor est sorti avec Calvin Harris et puis Tom Hiddleston avant qu’elle soit en relation avec Joe Alwyn pour six ans. Aujourd’hui, Taylor sort avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce. Leur relation est devenue un spectacle absolu dans les médias.

Harry, quant à lui, sort actuellement avec l’actrice Taylor Russell. Ils ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été vus passer du temps ensemble en juin 2023. Harry a commencé à voir Taylor après sa séparation d’avec Olivia Wildequ’il a rencontré sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie et daté de près de deux ans.