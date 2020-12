Taylor Swift a été effacée d’une célèbre fresque murale de Nashville qui rend hommage aux légendes de la musique country, remplacée par Brad Paisley.

Les fans de Swift sont dans un tollé sur les réseaux sociaux à propos du changement de peinture murale à Legends Corner, un bar à côté du célèbre auditorium Ryman à Music City, qui est en cours de refonte par l’artiste Tim Davis.

Parmi les autres stars de la musique country qui apparaissent dans le tableau, citons Keith Urban, Reba McEntire, Dolly Parton, Blake Shelton et Willie Nelson. Paisley peut maintenant être vu assis dans la chaise où le chanteur / compositeur « Evermore » avait été précédemment perché.

Les fans de Swift ont insisté sur le fait que c’est injuste pour l’artiste qui a remporté le prix Pinnacle aux CMA 2013.

« Taylor Swift n’est pas devenue la première femme à recevoir le prix Pinnacle et a tant contribué à la musique country pour être remplacée sur une peinture murale de Nashville, un manque de respect absolu », a écrit un utilisateur de Twitter. @MissAmericHANA

Utilisateur Twitter @ ahmedsmith13 a écrit: «Taylor Swift, une artiste qui a l’album country le plus récompensé de l’histoire et qui ‘a acquis une notoriété nationale et internationale grâce à des niveaux uniques dans la musique country’, a sa place sur la murale du coin des légendes donnée à Brad Paisley et pour quoi??? »

USA TODAY a contacté des représentants de Swift et de Legends Corner.

Dans un courriel adressé dimanche à USA TODAY, Davis a confirmé qu’il travaillait sur les changements prévus à la peinture murale la semaine dernière, notamment « couvrir Taylor et ajouter Brad Paisley ».

« En fin de compte, les changements ne dépendent pas de moi, mais des propriétaires du bar Legends Corner. … Ils ont eu l’intention depuis le début de le changer de temps en temps, en enlevant certains artistes et en en ajoutant d’autres, « A écrit Davis.

Le plan est d’ajouter trois autres stars de la country au portrait, dont une artiste féminine déjà « esquissée entre Dolly Parton et Garth Brooks » – que Davis ne révélera pas encore. Il ajoutera les autres tout au long de janvier si le temps le permet.

En ce qui concerne le retrait de Swift, Davis dit: « J’ai entendu de nombreuses plaintes ici à Nashville au sujet de Taylor étant sur le mur avec des légendes de la country puisqu’elle se concentre actuellement principalement sur la pop. Certains bar hoppers en état d’ébriété ont craché sur son image en particulier, se sentant trahis par son aventure du pays. Je suppose que c’est à prévoir, mais dans l’ensemble, les habitants de Nashville l’aiment, tout comme moi. «

Davis espère même peindre une peinture murale au centre-ville de Nashville « qui la mettrait en scène seule, un côté dédié à ses racines country et l’autre à son succès traversant la pop car je pense que les deux sont significatifs. »

Il a mis en place une page GoFundMe, qui cherche à collecter 35 000 $ pour une murale Swift.

« En tant que légende de la musique à part entière, et ayant introduit de nombreuses personnes au genre de la musique country, elle devrait figurer sur une peinture murale de premier plan à Music City qui présente à la fois ses racines country et son statut de reine de la pop. » explique pages, cherchant à couvrir «toutes les dépenses nécessaires pour y parvenir».