Alors que les autorités israéliennes ont documenté les résultats des attaques choquantes lancées par le Hamas plus tôt cette année, Le mois dernier, il est devenu clair que bon nombre des otages ramenés à Gaza par le groupe militant islamique ne sont pas israéliens.

Plus de la moitié du montant estimé 220 otages détiennent des passeports étrangers, dont certains ont la double nationalité, selon le gouvernement israélien dit le 25 octobre. Cela comprend une douzaine de victimes américaines, ainsi que des victimes allemandes, argentines, françaises, russes et philippines. Mais le groupe le plus important, au nombre de 54, vient de Thaïlande. Les ressortissants thaïlandais constituent également le plus grand groupe d’étrangers tués par le Hamas lors de son assaut du 7 octobre, et près d’une vingtaine sont toujours portés disparus.

“Nous [Thais] ne sont impliqués dans aucun des conflits entre Israël et la Palestine. Nous sommes juste là pour travailler et gagner de l’argent afin d’avoir une vie meilleure », Chumporn Jiracchart, dont le fils a été pris en otage par le Hamas, a dit à CNN. « Je demande la libération de mon fils. J’ai besoin de le récupérer, en bonne forme, comme avant son départ de Thaïlande.

Le recours (et l’abus) à l’égard de la main-d’œuvre migrante a été largement évoqué dans d’autres États du Moyen-Orient, en particulier au Qatar, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour le traitement qu’il a réservé aux travailleurs étrangers lors de l’organisation de la Coupe du monde en 2020. Cependant, Israël importe également une part importante de sa main-d’œuvre de l’étranger : on estime qu’il y a environ 150 000 travailleurs étrangers là-bas, soit un peu moins de 4 % de la main-d’œuvre totale.

La Thaïlande reçoit plus de 5 milliards de dollars des envois de fonds des citoyens travaillant à l’étranger chaque année, selon la Banque de Thaïlande. Plus de 30 000 travailleurs migrants thaïlandais sont employés dans l’industrie agricole israélienne, selon les chiffres du gouvernement, où, en théorie, ils peuvent gagner des salaires plus élevés que chez eux. Ils dominent l’emploi étranger dans ce secteur, travaillant dans des communautés agricoles coopératives ; le gouvernement thaïlandais a déclaré que 5 000 travailleurs se trouvaient dans la récente zone de conflit le long de la bande de Gaza.

Souvent originaires de la région la plus pauvre de Thaïlande, ces travailleurs paient des frais exorbitants aux agences de placement pour obtenir du travail en Israël, mais à leur arrivée, beaucoup trouvent des conditions différentes de celles attendues. Tandis que les efforts visant à réformer le système, notamment un accord bilatéral entre la Thaïlande et Israël encré en 2013ont eu un certain effet, les observateurs internationaux expriment toujours des inquiétudes quant au traitement réservé aux travailleurs.

« Les trafiquants soumettent certains hommes et femmes thaïlandais au travail forcé dans le secteur agricole israélien en leur imposant de longues heures de travail, pas de pauses ni de jours de repos, des passeports refusés, de mauvaises conditions de vie et des difficultés à changer d’employeur en raison des limitations des permis de travail », déclarent les États-Unis. Le Département d’État a écrit dans un Rapport 2022 sur la traite des êtres humains.

Les travailleurs thaïlandais sont devenus essentiels aux exportations agricoles du pays. Matan Kaminer, chercheur à l’Université hébraïque de Jérusalem qui étudie les travailleurs thaïlandais en Israël, écrit qu’Israël a adopté une politique visant à recruter ces travailleurs après le premier intifada, un mouvement de résistance parmi les Palestiniens opposés à l’occupation israélienne, s’est produit à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le gouvernement de l’époque a fait le choix politique de limiter la main-d’œuvre palestinienne en Israël et de remplacer ces travailleurs par de la main d’œuvre migrante venant d’autres pays, écrit Kaminer. dans sa thèse de 2019.

La décision d’Israël de chercher des travailleurs à travers le monde met en évidence la complexité et les coûts du conflit entre Israël et la Palestine. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) dit en 2022 (pdf) que le chômage à Gaza avait atteint 47%, exhortant Israël à permettre à davantage de travailleurs palestiniens de chercher travailler à l’intérieur de ses frontières. Les préoccupations concernant la sécurité ont poussé Israël à autoriser une plus grande liberté de mouvement, mais l’OIT estime également que 30 000 à 40 000 travailleurs sans papiers ont franchi les barrières entre la Cisjordanie et Israël en 2021.