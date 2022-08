Pourquoi tant de voitures ont des rats maintenant

Pendant la pandémie, les observations de rats ont également augmenté (ou du moins, davantage de New-Yorkais s’en sont plaints). Entre 2020 et 2021, le nombre d’appels à la hotline 311 a augmenté de plus de 8 000, selon NYC Open Data. Michael H. Parsons, chercheur à l’Université Fordham et expert en rats urbains, est le co-auteur d’une étude de 2020 sur l’augmentation des appels téléphoniques concernant les rongeurs. “Lorsque les choses ont commencé à s’arrêter, les rats ont perdu l’accès à leurs sources de nourriture habituelles”, a-t-il déclaré.

Comme les autres New-Yorkais, les rats ont dû improviser et s’adapter.

“Les rats peuvent s’adapter très rapidement aux changements de comportement humain”, a déclaré Jason Munshi-South, professeur de biologie à Fordham qui a mené des recherches avec le Dr Parsons. “Ainsi, lorsque la pandémie a modifié notre comportement, elle a également eu un impact sur les rats.” Les rats qui restaient généralement près de leurs sources de nourriture ont commencé à prendre plus de risques, comme faire des courses effrontées à midi vers des tas de sacs poubelles et d’autres repas et lieux de rencontre potentiels.