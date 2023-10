Des marques de vente au détail comme H&M, The Gap et Nike ont déployé de grands efforts pour satisfaire la demande croissante des consommateurs en matière de vêtements durables, mais de nombreuses étiquettes et affirmations des entreprises ne résistent pas à un examen minutieux, en particulier lorsqu’il s’agit de matériaux recyclés.

CBC Marché J’ai trouvé un certain nombre de produits étiquetés comme recyclés ou fabriqués avec des matériaux recyclés vendus chez les meilleurs détaillants canadiens de la région de Toronto. Les articles, achetés chez H&M, The Gap, Zara, Nike et Lululemon, étaient disponibles en magasin et en ligne dans tout le pays.

Même si un marketing intelligent peut amener les consommateurs à croire que leurs nouvelles chaussures ou leurs nouveaux vêtements sont entièrement fabriqués à partir d’anciens, ce n’est tout simplement pas le cas, déclare George Harding-Rolls, directeur du plaidoyer pour Eco-Age, une agence de développement durable basée au Royaume-Uni.

“Nous sommes submergés par une mer d’allégations vertes qui sont incroyablement difficiles à déchiffrer”, a déclaré Harding-Rolls. Dans un rapport pour la Changing Markets Foundation intitulé Synthetic Anonymous, il révisé quelque 4 000 produits de 12 marques en ligne et a constaté que 59 pour cent des allégations écologiques sont infondées ou trompeuses. Beaucoup de ces allégations étaient liées au polyester recyclé.

Ces baskets achetées à Toronto sont un exemple de la campagne et du logo « Move to Zero » de Nike. Des entreprises telles que Nike, H&M, Lululemon, Zara et Gap font la promotion de vêtements dits durables, mais les experts affirment que la seule chose verte chez beaucoup d’entre eux est qu’ils ont été écolavés. (Dave MacIntosh/CBC)

Un exemple Marché a trouvé une paire de baskets Nike étiquetées avec son logo swoosh circulaire « Next to Nature », que la société a décrit en ligne comme étant fabriquées avec des matériaux durables avec « au moins 20 % de contenu recyclé en poids ».

Harding-Rolls affirme que les chaussures sont « à peu près aussi éloignées de la nature que possible ».

Bien qu’elles puissent constituer un choix légèrement plus écologique pour la planète, il affirme qu’une nouvelle paire de baskets est tout sauf durable, car bien qu’elles soient fabriquées avec une petite quantité de matériaux recyclés, elles sont destinées à la décharge une fois que le consommateur en a fini avec elles.

Un maillot Nike composé à 100 % de polyester avec une étiquette « Move to Zero ». (Dave MacIntosh/CBC)

Harding-Rolls a également critiqué le maillot de basket Nike noir et blanc. Marché ramassé. Il y avait ce que Harding-Rolls a décrit comme “une” étiquette volante d’apparence naturelle, “mais l’article auquel il est attaché est 100% pétrole et gaz – du plastique, à la mode des combustibles fossiles.”

Nike n’a pas répondu Marchédes questions sur ses affirmations en matière de durabilité ou sur le nombre d’engagements environnementaux qu’il a pris. L’entreprise nous a renvoyé vers ses sites Internet.

Le problème avec le poly

Les consommateurs recherchent de plus en plus de solutions durables lorsqu’ils font leurs achats. Les recherches en ligne sur la mode durable au Canada ont augmenté de 37 % au cours des premiers mois de 2020 par rapport à la même période un an auparavant, selon la société britannique de technologie de la mode Lyst.

Les experts affirment que moins d’un pour cent des déchets de mode dans le monde sont actuellement recyclés dans le vrai sens du terme et que presque tout le polyester recyclé utilisé par les marques de mode est fabriqué à partir de vieilles bouteilles en plastique.

Le polyester est un choix populaire auprès des fabricants de vêtements. Le polyester recyclé est moins cher que le polyester vierge, ce qui le rend plus attrayant pour les marques de mode.

Bien que le polyester recyclé ait une empreinte carbone légèrement inférieure à celle de son homologue vierge, Harding-Rolls prévient que le polyester recyclé – ou rPet, comme on l’appelle communément – ​​n’est pas la grâce salvatrice que certaines marques de mode suggèrent.

“Si vous utilisez des bouteilles en plastique, vous les retirez en fait d’un système de recyclage potentiellement en boucle fermée, puis vous leur donnez un aller simple vers une décharge”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, Harding-Rolls a également contesté la doudoune de maternité 100 % recyclée de The Gap, qui Marché trouvé en vente en ligne avec les mots “Moins de déchets dans le monde. Plus de superbes vêtements pour vous”.

Même si le nom implique que la veste elle-même a été recyclée, ce n’est tout simplement pas le cas. La coque est en polyester recyclé, tandis que la doublure est en 100 % nylon et le rembourrage est en 100 % polyester – deux nouveaux matériaux.

Dans un e-mail, Gap INC. a déclaré Marché l’entreprise “peut chercher à mettre en évidence les attributs de durabilité crédibles et vérifiables de certains produits de son assortiment”.

Gap a admis qu’il devait faire davantage pour réduire son impact environnemental, affirmant qu’il était « déterminé à collaborer avec les parties prenantes concernées sur ces questions ».

Harding-Rolls estime que la plupart des gens n’ont aucune idée que le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles, “et encore moins que le plastique se retrouve dans leurs vêtements et qu’il est fabriqué à partir du même type de matière première pétrolière et gazière”.

La difficulté du recyclage

Sabine Weber, professeur spécialisée dans les textiles à l’école de mode du Seneca College de Toronto, n’adhère pas à la tendance circulaire que prônent de nombreuses marques de fast fashion lorsqu’il s’agit de promouvoir des articles fabriqués à partir de matériaux recyclés ou étiquetés comme recyclés.

Le problème, dit-elle, “c’est que les gens pensent, oh, nous pouvons consommer et continuer à consommer et que lorsque nous aurons fini, nous pourrons réellement le recycler – donc c’est un peu trompeur”.

Les recherches de Weber ont révélé que les Canadiens génèrent environ 500 millions de kilogrammes de déchets textiles chaque année, dont une quantité importante finit dans les décharges. En tant que partie d’elle Analyse 2020 des déchets résidentiels de l’Ontario Weber a également constaté que les textiles représentaient plus de quatre pour cent du flux de déchets résidentiels.

Elle dit que lorsqu’il s’agit de prendre nos vieux vêtements et de les transformer en de nouveaux – ou de les recycler comme le pensent la plupart des consommateurs – les marques en sont encore aux tout premiers stades.

En effet, “le recyclage représente beaucoup de travail, très exigeant en main d’œuvre et il faut disposer de la bonne technologie”, a déclaré Weber.

Sabine Weber, professeur de mode au Seneca College, au centre à gauche, s’adresse à l’animatrice de Marketplace Charlsie Agro pendant que les étudiants trient les vêtements pour les réutiliser. (Stéphanie Matteis/CBC)

Une partie du défi, explique-t-elle, réside dans le fait qu’une grande partie de ce que nous portons est composée de fibres mélangées et que pour recycler ces vêtements, il faut les séparer.

Prenez par exemple un t-shirt en mélange de coton et de polyester. Afin de transformer cette vieille chemise en une nouvelle et de la recycler véritablement, vous devez la soumettre à un processus chimique. Ce processus, connu sous le nom de recyclage textile à textile, est encore une technologie relativement nouvelle.

“À l’échelle mondiale, il y a une course entre les entreprises qui tentent de développer des processus de recyclage fibre à fibre, mais nous avons très peu d’échelle”, a déclaré Weber.

Même si des progrès sont réalisés, ils ne se produisent pas aussi vite qu’il le faudrait pour réduire le gaspillage de mode que nous continuons de créer, affirme Weber. “Nous devons placer la barre très haute quant à ce que nous devrions acheter.”

Des problèmes au-delà du polyester

Les produits fabriqués à partir de polyester recyclé ne sont pas les seuls à avoir suscité les critiques des experts dans le cadre de MarchéL’examen des étiquettes volantes dites durables.

Wren Montgomery, professeur de commerce à la Ivey Business School de London, en Ontario, a cité plusieurs de ce qu’elle appelle des « exemples classiques » d’écoblanchiment des produits. Marché acheté.

Un short de Lululemon comprenait une étiquette indiquant que la doublure des poches était composée à 100 % de polyester recyclé, mais que le corps du short était composé à 95 % de nylon et à 5 % d’élasthanne.

Les shorts Lululemon sont vus avec une étiquette décrivant les composants matériels. La description comprend le corps du short, composé à 95 % de nylon et 5 % d’élasthanne, ainsi qu’une doublure de poche composée à 100 % de polyester recyclé. (David MacIntosh/CBC)

Montgomery qualifie cela d’exemple classique de « jouet brillant » de greenwashing, lorsqu’une entreprise choisit d’accorder une attention marketing à une très petite partie d’un produit afin de détourner l’attention des consommateurs de l’impact global.

“Je ne suis généralement pas très sûr qu’un produit ou une entreprise soit durable lorsque leur marketing repose fortement sur des affirmations vagues et déroutantes. Si vous marchez vraiment dans l’action, pourquoi perdriez-vous autant de temps en discours vides de sens ?” » dit Montgomery.

Dans un e-mail, Lululemon a déclaré Marché l’entreprise est en train de fabriquer des produits meilleurs à tous points de vue, et elle “reconnaît qu’il y a des domaines dans lesquels nous devons accélérer, et nous continuons à nous engager dans des collaborations industrielles pour trouver des solutions collectives”.

Dans un magasin H&M à Toronto, Marché J’ai trouvé un paquet de deux pantalons de survêtement étiquetés « Conscious » avec des étiquettes volantes supplémentaires de couleur verte étiquetées « Conscious Choice ».

Les vêtements H&M achetés à Toronto portent l’étiquetage « Conscious Choice » qui est interdit dans d’autres régions du monde. (Stéphanie Matteis/CBC)

Il est intéressant de noter que la société a supprimé ces termes de ses sites Web à travers le monde à la suite de une enquête de greenwashing de 2022 aux Pays-Bas. L’Autorité des consommateurs et des marchés a condamné l’utilisation par l’entreprise des termes « conscient » et « choix conscient » pour ne pas avoir expliqué ce qu’ils signifient réellement. Il a également constaté que l’explication des avantages en matière de durabilité pour des produits spécifiques était « manquante ».

H&M a ensuite accepté d’ajuster ou de cesser d’utiliser les allégations de durabilité sur ses vêtements et tous ses sites Web. Mais quand Marché fait du shopping chez H&M à Toronto, les produits portant ces étiquettes et allégations étaient encore largement disponibles.

Dans des e-mails, H&M a déclaré Marché il élimine progressivement ces étiquettes volantes de tous les endroits, y compris au Canada, mais reconnaît qu’il faudra un certain temps avant qu’elles ne disparaissent des étagères des magasins.

H&M a expliqué qu’à l’heure actuelle, environ un produit sur cinq est fabriqué en polyester. Mais l’entreprise prévoit de faire la transition « en augmentant le recyclage des textiles synthétiques ».

Montgomery a également sélectionné une paire de jeans pour femmes chez Zara. Elle a décrit l’étiquette volante comme utilisant des images attrayantes telles que des abeilles et des nuages ​​ainsi que des phrases positives sur le monde, notamment “soutenir la création de cultures écologiques” et “contribuer à préserver la biodiversité”.

Les jeans Zara portent des étiquettes avec des images d’abeilles et de plantes, ainsi que des phrases telles que « soutenir la création de cultures écologiques » et « contribue à préserver la biodiversité ». (Dave MacIntosh/CBC)

Montgomery souligne que toutes les cultures peuvent être considérées comme cultivées de manière écologique et que “ces déclarations semblaient très vides et vagues avec un lien peu clair avec le produit et aucune preuve apparente de ce que Zara fait pour étayer tout cela”.

Zara n’a pas répondu MarchéLes questions sur cette balise. Dans un courriel, l’entreprise a renvoyé CBC/Radio-Canada à son rapport annuel ajoutant que “les clients continuent de pouvoir vérifier toutes les informations pertinentes sur l’origine et la composition de tous nos vêtements, y compris les informations liées à la durabilité des fibres utilisées”.

Zara a également déclaré s’être engagé à réduire sa consommation de fibres synthétiques vierges.

Montgomery admet qu’il peut être difficile pour les consommateurs canadiens qui cherchent à faire des choix de mode plus respectueux de l’environnement.

“Le greenwashing est bien trop répandu et il nuit aux entreprises qui tentent réellement de progresser en matière de développement durable. Il nuit aux consommateurs qui risquent de payer plus cher pour des produits qu’ils croient durables.”

Avec des fichiers de Katie Swyers