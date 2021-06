Pourquoi tant de variantes de Covid-19 apparaissent maintenant

Comme tout virus, le SARS-CoV-2 mute constamment depuis le début de la pandémie. Jusqu’en novembre 2020, cependant, cela ne semblait pas avoir d’importance. C’est alors que des scientifiques du Royaume-Uni ont remarqué un changement alarmant : le virus avait muté d’une manière qui le rendait plus transmissible. En un mois, des rapports similaires ont émergé de partout dans le monde. Soudain, il semblait que le virus changeait à un rythme alarmant.

Cependant, le SARS-CoV-2 n’a pas muté plus rapidement. Au lieu de cela, en le laissant se répandre dans le monde, nous lui avons donné de plus en plus d’opportunités de muter au fur et à mesure qu’il se réplique. Le résultat est qu’après d’innombrables mutations aléatoires, il y a des signes que le virus commence à s’adapter à nos défenses naturelles. Et parce qu’il est tout à fait normal qu’un virus évolue avec le temps, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il s’arrête. Le seul véritable moyen d’arrêter ces changements est d’arrêter de donner au virus autant d’opportunités.

