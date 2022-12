Lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2022, les arbitres ont ajouté un total de 59 minutes supplémentaires sur les trois matchs, la FIFA visant à compenser le manque de temps pendant lequel le ballon est en jeu lors du tournoi.

Cette tendance s’est poursuivie au cours des matchs intermédiaires, certains arbitres ajoutant d’énormes morceaux de temps pour compenser le ballon hors jeu.

En effet, le match de l’Angleterre contre l’Iran a duré 29 minutes supplémentaires, même si une grande partie de ce temps est venue du fait que le gardien iranien Alireza Beiranvand a passé une longue période de temps blessé en première mi-temps. Le match a également compté huit buts, dont un contrôle VAR pour un penalty, ce qui explique pourquoi tant de temps a été ajouté.

Avec le précédent, cependant, le temps a continué à être ajouté à la fois aux Pays-Bas contre le Sénégal et au Pays de Galles contre les États-Unis. En effet, le premier disposait de 14 minutes supplémentaires, tandis que le second disposait de 16 lots supplémentaires de 60 secondes.

Cependant, ces jeux ne fournissent pas de raisons aussi claires pour expliquer pourquoi tant de temps a été ajouté. Après tout, seuls deux buts ont été marqués dans les deux matches, et aucun des deux n’a souffert d’une blessure qui les a empêchés de jouer pendant de longues périodes.

Alors, pourquoi tant de temps supplémentaire est-il ajouté à la Coupe du monde 2022 ?

Eh bien, avant le coup d’envoi du tournoi, le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a averti les joueurs de se préparer à des temps d’arrêt beaucoup plus longs dans les matchs afin de rattraper le temps perdu à chaque mi-temps.

“Les célébrations peuvent durer une minute ou une minute et demie”, a-t-il déclaré. “C’est facile de perdre trois, quatre ou cinq minutes, et cela doit être compensé à la fin.

“Nous voulons éviter les matches qui durent 40 à 45 minutes de jeu actif. C’est inacceptable.”

Les meilleures offres du jour sur les maillots de la Coupe du monde d’Angleterre

Par conséquent, cette répression de la perte de temps présente un changement bienvenu de la part de la FIFA, l’organisation faisant un effort concerté pour offrir aux fans le spectacle complet pour lequel ils ont payé – en d’autres termes, atteindre le plus près possible 90 minutes de jeu.

Les matchs durent donc plus de 100 minutes pour cette raison, et continueront ainsi pour le reste du tournoi.

Collina a également fait référence à la Coupe du monde 2018, suggérant que des efforts avaient été déployés à l’époque pour s’assurer que plus de temps était ajouté à la fin de chaque mi-temps.

« Ce que nous avons déjà fait en Russie, c’est de calculer plus précisément le temps à indemniser. Nous avons dit à tout le monde de ne pas être surpris s’ils voient le quatrième arbitre lever le tableau électronique avec un gros chiffre dessus, six, sept ou huit minutes.

« Si vous voulez plus de temps actif, nous devons être prêts à voir ce genre de temps supplémentaire accordé. Pensez à un match avec trois buts marqués. Une célébration prend normalement une minute, une minute et demie, donc avec trois buts marqués, vous perdez cinq ou six minutes.

“Ce que nous voulons faire, c’est calculer avec précision le temps additionnel à la fin de chaque mi-temps. Cela peut être le quatrième officiel à faire cela, nous avons réussi en Russie et nous nous attendons à la même chose au Qatar.”