Pourquoi tant de rappeurs de KTS Dre et Indian Red Boy à Pop Smoke sont tués alors que la violence armée s’intensifie dans les «zones de guerre» américaines

LA mort brutale de KTS Dre plus tôt ce mois-ci a ajouté le nom du rappeur à une liste croissante de stars anéanties par la violence armée.

Sa mort – ainsi que les meurtres d’Indian Red Boy, de MO3 et de Pop Smoke – a propulsé l’industrie sous les projecteurs, des initiés disant que « les balles volent partout » et des proches affirmant que de nombreuses stars luttent pour échapper à leur passé.

Le rappeur Mo3 a été tué à Dallas lors d’une fusillade en voiture en novembre de l’année dernière Crédit : Getty Images – Getty

Indian Red Boy a reçu trois balles dans la tête le 8 juillet lors d’une fusillade ciblée Crédits : Instagram/indianredboy

Taylor Maglin, propriétaire du journal hip-hop The Daily Loud, a déclaré au Sun : « Tout vient des quartiers dans lesquels ils sont achetés.

« Ce sont des zones de guerre, ils sont vicieux, les gens rejoignent des gangs et le cycle continue. »

Plus d’une douzaine d’artistes de rap talentueux ont perdu la vie en 2020. D’autres encore sont morts en 2021, dont Indian Red Boy et KTS Dre.

L’un des problèmes, ce sont les « quartiers dangereux », selon Maglin.

Il a dirigé le rappeur Jimmy Wopo jusqu’à sa mort par balle en juin 2018.

Wopo a depuis été lié au gang des 11 Hunnit dans le district de Hill à Pittsburgh et a été nommé dans les actes d’accusation de la police après sa mort.

Maglin pense que Wopo, de son vrai nom Travon Smart, a été abandonné par une société et des législateurs qui ne font rien pour aider « les enfants des quartiers dangereux ».

Il a déclaré: « Je pense que cela a à voir avec où nous en sommes en tant que société.

« Beaucoup de ces enfants viennent de quartiers dangereux. Les gens au gouvernement n’essayent pas vraiment de faire mieux pour eux. »

VAPEUR DE VIOLENCE

En novembre de l’année dernière, King Von a été tué après qu’une fusillade a éclaté près d’une boîte de nuit d’Atlanta. Le natif de Chicago n’avait que 26 ans.

Pop Smoke est décédé à l’âge de 20 ans d’une blessure par balle en février.

TMZ a rapporté comment l’étoile montante se trouvait dans une maison des collines d’Hollywood à 4h30 du matin lorsque deux hommes masqués sont entrés par effraction.

Sa mère en deuil, Audrey, « la violence armée détruit les familles » et « doit cesser ».

Elle a déclaré: « À cause de la violence armée, je ne verrai jamais mon fils courir devant nos marches, les prenant deux à la fois; il ne me prendra plus jamais la main et ne dansera pas avec moi; il ne viendra pas dans ma chambre et pose musculaire dans le miroir. »

Le rappeur Mo3 est décédé après avoir été abattu lors d’une fusillade brutale en novembre de l’année dernière.

Son véhicule a été bombardé de balles après qu’un homme armé a ouvert le feu sur l’autoroute du Texas.

Le manager de Wopo, Maglin, a déclaré qu’il avait été « immédiatement époustouflé » par la musique du rappeur mais qu’il avait hésité à travailler avec lui à cause de sa « vie de rue ».

« Je pouvais voir que le potentiel de ce gamin était incroyable », a-t-il déclaré, « mais il était un peu dans la rue à cause de son origine – le quartier de Hill.

« Il y avait vécu toute sa vie.

« J’ai attendu environ un an et j’ai vu qu’il avait commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux.

« Je me suis connecté avec lui et nous avons décidé de passer au niveau supérieur.

« Et c’est exactement ce que nous avons fait – l’élan derrière lui prenait de l’ampleur chaque jour jusqu’à ce qu’il signe un contrat d’enregistrement avec Atlantic. Nous étions ravis de cela. Les choses étaient sur le point de passer au niveau supérieur.

« Et puis il a été abattu.

« Ce fut le jour le plus difficile pour nous tous.

« Il était complètement concentré sur sa carrière à ce moment-là. Mais malheureusement, qui il était avant l’a en quelque sorte rattrapé. »

INDUSTRIE BLÂCHÉE

Maglin a déclaré que Wopo « essayait de se frayer un chemin ».

Il a ajouté: « Il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour ces enfants.

« Cela se produit encore maintenant. Vous avez d’autres artistes qui se font tuer dans leurs propres quartiers. Les gens sont jaloux de ceux qui réussissent. Ces quartiers ne se sont pas améliorés. »

Un autre problème est l’industrie elle-même, selon des proches et des experts.

La mère de Lil Peep, Liza Womack, a poursuivi l’équipe de son fils pour mort injustifiée, négligence et rupture de contrat après son overdose accidentelle en 2017.

Le procès a déclaré qu’il avait été poussé à jouer tout en étant « stressé, accablé, épuisé, épuisé et physiquement malade ». Les défendeurs First Access ont nié toutes les allégations, rapporte NME.

Mais Womack a déclaré à Pitchfork en mai: « Quelle que soit la forme que cela prenne, ce que je recherche, c’est que les gens soient tenus responsables de leur comportement. »

Le professeur adjoint de hip-hop, le Dr AD Carson, a déclaré au Sun: « Il pourrait toujours y avoir plus de soin et plus d’inquiétude pour ceux qui se trouvent dans ces conditions de haute pression, isolantes et aliénantes.

« Les maisons de disques et les responsables des jeunes pourraient faire beaucoup plus pour obtenir de l’aide pour les maladies mentales, l’assurance maladie – cela ferait la différence pour les jeunes et les vieux rappeurs.

« Si les entreprises peuvent s’en sortir sans s’assurer ou sans payer pour de l’aide, je pense qu’elles le feront – surtout si la chose pour laquelle la personne a besoin d’aide se vend. »

FUSILS ET BALLES « VOLENT AUTOUR »

Les décès les plus récents incluent l’étoile montante Indian Red Boy qui a reçu trois balles dans la tête le 8 juillet lors d’une fusillade ciblée.

Cela s’est produit alors qu’il était assis au volant de sa voiture dans le quartier de Hawthorne, à LA

KTS Dre a ensuite été tué d’une balle dans le visage et la poitrine – juste un jour après que son fiancé eut versé sa caution.

L’artiste de 31 ans de Chicago, de son vrai nom Londre Sylvester, a été abattu au moins 64 fois plus tôt ce mois-ci.

La police a maintenant identifié KTS Dre comme un membre de la faction Lakeside du Gangster Disciple, l’un des gangs de rue les plus notoires d’Amérique, a rapporté le Chicago Sun-Times.

Le producteur Jimmy Duval a déclaré au Guardian l’année dernière : « Le rap game ne ressemble à aucune autre industrie. Il y a beaucoup d’armes à feu et de balles qui volent. »

Maglin dit qu’il dirait aux aspirants rappeurs « d’essayer de sortir par des moyens légitimes ».

« Quand Jimmy était vivant, il participait à des projets locaux – il payait le maillot de l’équipe de football locale, il parlait aux enfants, ils l’admiraient », a-t-il déclaré.

« Mais c’était quand même très dangereux.

« Je dirais aux enfants d’essayer de faire de leur mieux. Vous n’avez qu’une seule vie. »

KTS Dre a été tué d’une balle dans le visage et la poitrine Crédit : prison du comté de Cook

Pop Smoke était dans une maison des collines d’Hollywood à 4h30 lorsque deux hommes masqués sont entrés par effraction Crédit : Getty